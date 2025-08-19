Νέα παραγγελία από τον Γιώργο Οικονόμου για 4 LNG carriers αξίας 1 δισ. δολαρίων

Ένα μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα για LNG carriers, και containerships διπλού καυσίμου, τρέχει ο όμιλος TMS συμφερόντων Γιώργου Οικονόμου.

Η τελευταία παραγγελία, αξίας ενός δισ. δολαρίων είναι στη Νότια Κορέα και στις κλίνες της Samsung. Αφορά τέσσερα LNG carriers τα οποία αναμένεται να παραδοθούν έως τον Νοέμβριο του 2028.

Με αυτή τη νέα κίνηση, η TMS Cardiff Gas αυξάνει σε δέκα τον αριθμό των νεότευκτων LNG carriers που έχει παραγγείλει τα τελευταία χρόνια από τα τρία μεγάλα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας εκ των οποίων δύο αναμένεται να παραλάβει μέσα στο 2026 .

Η στρατηγική αυτή ενισχύει τον στόχο της εταιρείας να εδραιώσει ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε έναν κλάδο με αυξανόμενη ζήτηση και να εξασφαλίσει ελκυστικές μακροχρόνιες ναυλώσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το LNG αναδεικνύεται ως το βασικό “καύσιμο-γέφυρα” της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία, με τον παγκόσμιο στόλο πλοίων που διαθέτουν δυνατότητα χρήσης του να αυξάνεται ραγδαία, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Intermodal.

Η παραγγελία της TMS Cardiff Gas καταγράφεται σε μια περίοδο όπου οι συνολικές νέες συμβάσεις για LNG carriers παραμένουν περιορισμένες, με μόλις εννέα πλοία να έχουν “κλείσει” διεθνώς από τις αρχές του έτους.

Παράλληλα ο ελληνικός ναυτιλιακός όμιλος, πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης παραγγελίας για δέκα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διπλού καυσίμου LNG από το ναυπηγείο Zhoushan Changhong International Shipyard στην Κίνα. Η παραγγελία αυτή, η οποία περιλαμβάνει έξι πλοία τέσσερα option ανέρχεται συνολικά σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επιστροφή του Ομίλου TMS στον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σηματοδοτήθηκε από μια προηγούμενη παραγγελία για τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 7.900 TEU με δυνατότητα χρήσης μεθανόλης από την HJ Shipbuilding & Construction (HJSC) στη Νότια Κορέα.

Επισημαίνεται ότι με τις παραγγελίες αυτές ο Γιώργος Οικονόμου φαίνεται ότι κάνει μια στροφή στην επενδυτική του πολιτική, αφού μέχρι πρόσφατα το ναυπηγικό πρόγραμμα του ομίλου αφορούσε μόνο πλοία με συμβατικά καύσιμα.

Σημειώνεται ότι ο κ. Οικονόμου μέσω των εταιρειών του ομίλου διαχειρίζεται έναν στόλο που περιλαμβάνει 47 δεξαμενόπλοια με την παραλαβή επιπλέον δύο νεότευκτων το 2026, 48 bulk carrier ενώ δύο ακόμα αναμένεται να παραλάβει μέσα στο 2025, καθώς και έναν στόλο από 24 LNG carriers (συμπεριλαμβανομένης της νέας παραγγελίας) , εκ των οποίων τα έξι είναι υπό ναυπήγηση.

LNG: Σταθερή άνοδος ως ναυτιλιακό καύσιμο

Καθώς η ναυτιλία εντείνει τη μετάβασή της σε πιο “πράσινες” πρακτικές, το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) κερδίζει έδαφος ως η βασική εναλλακτική έναντι των συμβατικών ναυτιλιακών καυσίμων. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Intermodal, όλο και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες στρέφονται στο LNG, με τον παγκόσμιο στόλο πλοίων που διαθέτει αυτή τη δυνατότητα να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2025, καταγράφονται 1.329 πλοία με δυνατότητα χρήσης LNG, συνολικής χωρητικότητας 110 εκατ. τόνων, σημειώνοντας αύξηση 24% σε ετήσια βάση. Το 2020, ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν σε μόλις 558 πλοία με χωρητικότητα 43,3 εκατ. τόνων, γεγονός που δείχνει τη ραγδαία εξάπλωση της τεχνολογίας.

Η τάση αποτυπώνεται και στο παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών, όπου βρίσκονται σήμερα 1.037 νέα πλοία LNG-fuel capable, χωρητικότητας 106 εκατ. τόνων – αύξηση 30% σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, τα πλοία αυτής της κατηγορίας αντιπροσωπεύουν πλέον το 6,56% του παγκόσμιου στόλου, ενώ οι νέες παραγγελίες αγγίζουν το 37,79% του συνόλου.

Η αυξανόμενη χρήση LNG έχει παράλληλα οδηγήσει σε ανάπτυξη της αγοράς bunkering (ανεφοδιασμού καυσίμων). Ο στόλος των LNG bunkering vessels έφτασε τις 32 μονάδες το 2025, από 18 το 2022, με συνολική χωρητικότητα 263.201 κυβικά μέτρα.

Η Intermodal επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε LNG δεν αφορούν μόνο πλοιοκτήτες αλλά και λιμενικές υποδομές, δημιουργώντας ένα ολοένα πιο ώριμο και δυναμικό οικοσύστημα γύρω από το καύσιμο που προβάλλει ως το βασικό “γέφυρα καύσιμο” της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία.