Βαλτιμόρη: Έκρηξη σε bulk carrier ελληνικών συμφερόντων (βίντεο)

Έκρηξη σημειώθηκε σε ελληνόκτητο bulk carrier στο λιμάνι της Βαλτιμόρης το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι της Βαλτιμόρης. Όπως ανέφεραν οι Αρχές της χώρας και τα τοπικά μέσα, το συμβάν σημειώθηκε στο «W-Sapphire» (χωρητικότητας 82.000 dwt και κατασκευής 2012) το οποίο έπλεε υπό σημαία Λιβερίας και μετέφερε φορτίο άνθρακα.

Η ισχυρή έκρηξη συνέβη γύρω στις 18:30 τοπική ώρα, στον ποταμό Patapsco, λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι. Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα livestream, την ίδια που είχε απαθανατίσει και την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key πέρυσι, όταν το containership «Dali» είχε μείνει ακυβέρνητο και είχε συγκρουστεί με τους πυλώνες.

Το βίντεο δείχνει μια τεράστια πορτοκαλί πύρινη σφαίρα να εκρήγνυται από αμπάρι κοντά στην πλώρη, ακολουθούμενη από πυκνό μαύρο καπνό. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, ενώ ορισμένοι δήλωσαν πως τα σπίτια τους σείστηκαν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βαλτιμόρης (Baltimore City Fire Department), στο σημείο έσπευσαν ρυμουλκά με πυροσβεστικό εξοπλισμό, ενώ η αντίδραση χαρακτηρίστηκε «ενιαία και συντονισμένη» με τη συμμετοχή της εταιρείας, του λιμανιού και της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, το πλοίο συνέχισε να πλέει, ενώ τα 23 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και χωρίς τραυματισμούς. Ρυμουλκά οδήγησαν το «W-Sapphire» στο Annapolis Anchorage, κοντά στη γέφυρα Bay Bridge, όπου αγκυροβόλησε με ασφάλεια για περαιτέρω ελέγχους.