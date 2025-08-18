Ισχυρή μεταβλητότητα στην αγορά των bulk carriers

Η αγορά των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου συνεχίζει να κινείται σε τροχιά έντονης μεταβλητότητας, επηρεασμένη από γεωπολιτικές εξελίξεις, εμπορικές αβεβαιότητες και τη στάση της Κίνας, ενώ οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ αναδιαμορφώνουν στρατηγικές, για να διατηρήσουν ανθεκτικότητα και χρηματοοικονομική ευελιξία.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, όπως παρουσιάστηκαν από τους επικεφαλής, αναδεικνύουν τόσο τις προκλήσεις όσο και τις κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχουν στόχο να καθησυχάσουν επενδυτές και αγορές.

Συνολικά, οι τοποθετήσεις των επικεφαλής αποκαλύπτουν ένα μωσαϊκό ανησυχιών αλλά και στρατηγικών κινήσεων. Η αβεβαιότητα λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών περιορισμών, η διαρκής εξάρτηση από την κινεζική ζήτηση αλλά και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από την περιορισμένη προσφορά πλοίων καθορίζουν την τρέχουσα εικόνα. Οι ελληνικών συμφερόντων εισηγμένες εταιρείες συνεχίζουν να επιδιώκουν ισχυρή ρευστότητα, ανανέωση στόλου και ευελιξία, δείχνοντας ότι, παρά την πίεση, παραμένουν σε θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Costamare Bulkers

Η πρόσφατη απόσχιση (spin off) της Costamare bulkers από τη μητρική Costamare, που διαχειρίζεται containerships, συμφερόντων Κωστή Κωνσταντακόπουλου (πρόεδρος Costamare Bulkers), παρουσίασε για πρώτη φορά τα οικονομικά της αποτελέσματα. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γρηγόρης Ζήκος, εστίασε στην αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας, η οποία πουλάει τα μικρότερα σε τονάζ πλοία της και επενδύει σε μεγαλύτερα πλοία.

«Προχωρούμε στη στρατηγική της αποεπένδυσης από παλαιότερα και μικρότερου μεγέθους πλοία, αντικαθιστώντας τα με νεότερα και μεγαλύτερης χωρητικότητας. Πρόσφατα, αποκτήσαμε ένα ακόμη πλοίο κατηγορίας Capesize και προχωρούμε στη διάθεση των πέντε εναπομεινάντων Handysize πλοίων μας. Στην αγορά, ο κλάδος των Capesize, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα. Ο συνολικός όγκος των φορτίων Capesize αυξήθηκε, ενισχυμένος από τη δραστηριότητα στον Ειρηνικό και στις διαδρομές Βραζιλίας – Ασίας. Η πρόσφατη άνοδος φαίνεται να οφείλεται στο θετικό επενδυτικό κλίμα, στις προσδοκίες για μέτρα τόνωσης από την Κίνα, στη βραχυπρόθεσμη έλλειψη διαθέσιμων πλοίων και στη σταθερή ζήτηση για δρομολόγια Atlantic fronthaul.

Όσον αφορά τον κλάδο των Panamax, η αγορά ενισχύθηκε στις αρχές Ιουνίου, προτού υποχωρήσει προς τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Η δύναμη αυτή προήλθε από τη συγκομιδή καλαμποκιού στη Νότια Αμερική, η οποία καθυστέρησε, καθώς και από τις σχετικές ναυλώσεις».

Castor

Ο κ. Πέτρος Παναγιωτίδης, διευθύνων σύμβουλος της Castor, αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο του 2025 σχολίασε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε ένα δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον, με πιο υποτονικές συνθήκες στην αγορά μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και πιο περιορισμένη συμβολή από το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο. Παρ’ όλα αυτά, η υποκείμενη απόδοσή μας παρέμεινε ανθεκτική, στηριζόμενη στη συνετή λειτουργία, στη συνετή διαχείριση κόστους και στη δέσμευσή μας για δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Κοιτάζοντας μπροστά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων και συνεχίζουμε να επιδιώκουμε ελκυστικές ευκαιρίες εξαγορών, με στόχο τη βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Danaos Corporation

Στη μεταβλητότητα της αγοράς εξαιτίας των συγκρούσεων σε Ουκρανία και Γάζα αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Danaos, δρ Γιάννης Κούστας. H Danaos παραδοσιακά διαχειρίζεται έναν μεγάλο στόλο από containerships, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει και σε bulk carriers, τύπου cape.

«Γεωπολιτικά, δεν υπήρξαν μεγάλες ανακατατάξεις, με τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Γάζα να συνεχίζονται. Η απουσία περαιτέρω κλιμάκωσης είναι σε κάποιον βαθμό καθησυχαστική, αν και το ενδεχόμενο μεταβλητότητας παραμένει υψηλό. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, ωστόσο δεν έχουμε δει νέες διαταραχές στις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς το τελευταίο τρίμηνο», σημείωσε ο κ. Κούστας και προσέθεσε: «Στον τομέα του ξηρού φορτίου, παρατηρήσαμε μια εποχική ενίσχυση της αγοράς, ωστόσο η γενικότερη αδυναμία επιμένει, κυρίως λόγω των αποπληθωριστικών συνθηκών στην Κίνα. Ενώ συνεχίζουμε να εξετάζουμε ευκαιρίες στον κλάδο, οι αξίες των σύγχρονων πλοίων παραμένουν υψηλές και δεν βιαζόμαστε να δεσμεύσουμε κεφάλαια σε ένα αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον».

Diana Shipping

H Diana Shipping ακολουθεί μια στρατηγική εξάπλωσης, είτε σε νέες αγορές είτε σε άλλες εταιρείες που διαχειρίζονται bulk carriers. Τελευταία κίνηση για την εταιρεία συμφερόντων Σεμιράμιδος Παληού (διευθύνουσα σύμβουλος) ήταν η είσοδος, με μερίδιο 7,7%, στην Genco Shipping, επίσης εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο, έναντι 46 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «η αγορά χύδην ξηρού φορτίου αντιμετωπίζει μεταβλητότητα λόγω γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δασμών και των εμπορικών περιορισμών. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Diana Shipping κατάφερε να εξασφαλίσει βελτιωμένα ναύλα, ιδίως στο τμήμα των Capesize.

Όσον αφορά τη στρατηγική ναυλώσεων, η κα Σεμίραμις Παληού εξήγησε ότι η εταιρεία διαθέτει στόλο 37 πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, με μέση ηλικία 11,6 ετών. «Η στρατηγική της εστιάζει σε μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα ναυλοσύμφωνα με διασπορά λήξεων, ώστε να αποφεύγονται οι συγκεντρωμένες λήξεις και να διασφαλίζεται η ορατότητα των εσόδων και η ανθεκτικότητα απέναντι σε πτωτικές τάσεις της αγοράς».

EuroDry

Στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι συγκρούσεις αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο κ. Αριστείδης Πίττας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EuroDry.

«Η βραχυπρόθεσμη προοπτική εξαρτάται από τις γεωπολιτικές και γενικότερες μακροοικονομικές εξελίξεις, με την επίδραση των αμερικανικών δασμών και των αντιμέτρων άλλων χωρών να βρίσκονται στο επίκεντρο της αβεβαιότητας για τη ζήτηση. Επιπλέον, οι πρόσφατες επιθέσεις σε δύο πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνουν την αβεβαιότητα και, γενικότερα, ενισχύουν τη ζήτηση για πλοία, καθώς ακόμη λιγότεροι πλοιοκτήτες και διαχειριστές θα διασχίζουν την περιοχή μετά τις επιθέσεις», ανέφερε ο κ. Πίττας και προσέθεσε:

Όσον αφορά τη στρατηγική ναυλώσεων, τόνισε: «Κρατήσαμε τα πλοία μας σε βραχυπρόθεσμα ναυλοσύμφωνα, όταν τα επίπεδα ήταν χαμηλά και μη κερδοφόρα. Ωστόσο, εφόσον οι αγορές βελτιωθούν περαιτέρω, θα εξετάσουμε την είσοδο σε ετήσια ναυλοσύμφωνα (είτε φυσικά είτε μέσω FFA’s) για μέρος του στόλου μας, ώστε να εξασφαλίσουμε θετικές ταμειακές ροές. Παράλληλα, εξετάζουμε ευκαιρίες ανανέωσης των παλαιότερων πλοίων μας και επιλογές χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να επεκτείνουμε τον στόλο μας με αποδοτικό τρόπο».

Star Bulk Carriers

Μετά την μεγάλη εξαγορά της Eagle Bulk, o διευθύνων σύμβουλος Star Bulk Carriers, Πέτρος Παππάς, προχωράει σε πώληση των παλαιότερων πλοίων της εταιρείας του και δηλώνει έτοιμος να εκμεταλλευτεί της ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στην αγορά, για το επόμενο deal. Ειδικότερα, ο κ. Παππάς δήλωσε: «Παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, παραμένουμε αισιόδοξοι για την αγορά χύδην ξηρού φορτίου μακροπρόθεσμα, με οδηγούς το χαμηλό βιβλίο παραγγελιών και τις κανονιστικές εξελίξεις του ΙΜΟ. Πιστεύουμε ότι η Star Bulk είναι καλά προετοιμασμένη, με έναν ευέλικτο στόλο, ισχυρό ισολογισμό και στρατηγική για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της αγοράς».

Όσον αφορά τις κινήσεις μέσα στην εταιρεία, δήλωσε: «Συνεχίζουμε να αναδιαμορφώνουμε τον στόλο μας, πουλώντας κατά το β’ τρίμηνο του 2025 εννέα πλοία, τα οποία δεν ταίριαζαν πλέον στο εμπορικό μας προφίλ, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τα ταμειακά μας διαθέσιμα».

Safe Bulkers

Στην αδύναμη αγορά, σε σχέση με τα περσινά δεδομένα αναφέρθηκε στην ανάλυσή του ο δρ Λουκάς Μπαρμπαρής, πρόεδρος της Safe Bulkers. Η εταιρεία συμφερόντων Πόλυ Β. Χατζηιωάννου (διευθύνων σύμβουλος) επισημαίνει: «Λόγω των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, σημειώθηκε διαταραχή στη θαλάσσια εμπορική κίνηση και στις εφοδιαστικές αλυσίδες μέσω της Μεσογείου και της Διώρυγας του Σουέζ. Από την έναρξη αυτής της διαταραχής, έχουμε εκτρέψει τον στόλο μας, ώστε να μην πλέει στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύουν πρόσθετους γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους, που θα μπορούσαν να αυξήσουν τη μεταβλητότητα της παγκόσμιας οικονομίας».

Για την αγορά, ο κ. Μπαρμπαρής σημειώνει: «Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 βιώσαμε μια πιο αδύναμη αγορά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που επηρέασε τα έσοδα και την κερδοφορία μας. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ανανέωση του στόλου, στη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας, σε άνετα επίπεδα μόχλευσης και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, ανταμείβοντας τους μετόχους μας».

Seanergy Maritime Holdings

Η μοναδική εταιρεία εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο, που διαχειρίζεται αποκλειστικά πλοία τύπου capesize (180.000 dwt), διαθέτει σήμερα έναν στόλο από 21 πλοία. Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, επισημαίνει ότι οι προοπτικές της αγοράς στο β’ εξάμηνο του έτους είναι παραδοσιακά ισχυρότερες.

Αναφορικά με την αγορά, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με τον δείκτη BCI να διαμορφώνεται στα 18.700 δολάρια ημερησίως, έναντι 13.000 δολαρίων το πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα ο κ. Τσαντάνης υπογραμμίζει ότι «οι παραγγελίες για νεότευκτα Capesize πλοία παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 8% του συνολικού στόλου, ενώ περίπου το 7% του υπάρχοντος στόλου είναι ηλικίας άνω των 20 ετών. Με τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς να περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των παλαιότερων πλοίων, αναμένεται ο ρυθμός αύξησης του στόλου να παραμείνει χαμηλός τα επόμενα χρόνια».