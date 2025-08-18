Αύξηση φορτίων και πτώση στους ναύλους: Ισχυρές επιδόσεις διακίνησης για την παγκόσμια αγορά εμπορευματοκιβωτίων

Μια περίοδο αντιθέσεων διανύει η ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων, καθώς τα στοιχεία δείχνουν αυξημένη διακίνηση φορτίων στα λιμάνια αλλά και ταυτόχρονα έντονες πιέσεις στους ναύλους.

Στο λιμάνι του Πειραιά, οι προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του ΣΕΠ κατέγραψαν άνοδο 3,1% στο επτάμηνο του 2025, ενώ η Cosco Shipping Ports σημείωσε ισχυρές επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με 66,7 εκατ. TEUs. Παράλληλα, όμως, ο δείκτης της Σαγκάης SCFI καταγράφει συνεχή πτώση στις τιμές spot, με τη Μεσόγειο και την Ευρώπη να βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων, σύμφωνα με τον αναλυτή Lars Jensen.

BIMCO: Σταθερή ζήτηση παρά την αστάθεια

Την ίδια στιγμή, η BIMCO εμφανίζεται πιο αισιόδοξη, προβλέποντας σταθερή ζήτηση για την αγορά τα επόμενα δύο χρόνια, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες και τις γεωπολιτικές εντάσεις. PCT Θετική πορεία κατέγραψε σε επίπεδο επταμήνου η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, σύμφωνα με στοιχεία της COSCO Shipping Ports.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 διακινήθηκαν 2,4 εκατ. TEUs, έναντι 2,3 εκατ. TEUs την ίδια περίοδο του 2024, σημειώνοντας άνοδο 3,1%.

Η αύξηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο προκλήσεων για την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά, όπου οι διακυμάνσεις στη ζήτηση και η υπερπροσφορά χωρητικότητας επηρεάζουν τη ροή των φορτίων. Παρά τη θετική επίδοση στο επτάμηνο, ο Ιούλιος κατέγραψε πτώση κατά 6,5%, με 345 χιλιάδες TEUs να διακινούνται από τον ΣΕΠ, έναντι 369 χιλιάδων TEUs τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η εικόνα αναδεικνύει τη δυναμική του λιμανιού του Πειραιά σε ετήσια βάση, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε μηνιαίο επίπεδο, λόγω της ασταθούς διεθνούς αγοράς.

Η Cosco Shipping Ports κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο τον Ιούλιο του 2025, με τη διακίνηση στους 35 λιμένες που διαχειρίζεται να φθάνει τα 10 εκατ. TEUs, σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, η διακίνηση ανήλθε σε 66,7 εκατ. TEUs, έναντι 63 εκατ. TEUs την ίδια περίοδο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 5,6%.

Στρατηγική θέση της Cosco Shipping Ports

Στην Κίνα, οι τερματικοί σταθμοί σε Southwest και Bohai Rim εμφάνισαν καλή δυναμική, με άνοδο 7,6% και 4,5% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερα ενισχυμένη ήταν και η δραστηριότητα των τερματικών σταθμών στο εξωτερικό, που παρουσίασαν συνολική αύξηση 8,7%. Ξεχωρίζει η επίδοση του CSP Zeebrugge, όπου η διακίνηση ενισχύθηκε εντυπωσιακά κατά 21,1%.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική θέση της Cosco Shipping Ports ως μιας από τις μεγαλύτερες διαχειρίστριες λιμένων παγκοσμίως, με συνεχή ανάπτυξη τόσο στην Κίνα όσο και διεθνώς. Σε διόρθωση η αγορά Η παγκόσμια αγορά ναύλων εμπορευματοκιβωτίων βρίσκεται σε τροχιά έντονης διόρθωσης, με τον δείκτη SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) να καταγράφει σημαντικές μειώσεις στις τιμές spot προς βασικούς προορισμούς.

Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη δυσαρμονία προσφοράς και ζήτησης, καθώς η παράδοση μεγάλου αριθμού νέων πλοίων έχει αυξήσει θεαματικά τη διαθέσιμη χωρητικότητα, ενώ η ζήτηση παραμένει ασθενής λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης, της μειωμένης κατανάλωσης σε Ευρώπη και ΗΠΑ και των υψηλών επιτοκίων, που περιορίζουν το εμπόριο.

Ο διεθνής αναλυτής Lars Jensen σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ανέφερε ότι στη Βόρεια Ευρώπη, οι ναύλοι έχουν υποχωρήσει κατά 13% σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα πριν από έξι εβδομάδες, χωρίς όμως να καταγράφουν δραματική πτώση. Αντίθετα, στη Μεσόγειο η κάμψη είναι πιο έντονη, αγγίζοντας το 31% μέσα σε δέκα εβδομάδες, γεγονός που αποτυπώνει τις αυξημένες πιέσεις στην περιοχή.

Ο διεθνής αναλυτής Lars Jensen επισημαίνει ότι η ταχεία διόρθωση υπογραμμίζει την εύθραυστη ισορροπία προσφοράς-ζήτησης και ενισχύει την εκτίμηση ότι η αγορά επιστρέφει σε επίπεδα προ πανδημίας και προ-εμπορικού πολέμου, με τη Μεσόγειο και την Ευρώπη να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης