Βίντεο Β. Κικίλια: Ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές; Η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση

Τις υψηλές αποδοχές και τις προοπτικές που προσφέρει η επαγγελματική σταδιοδρομία στην ελληνική ναυτιλία, υπογραμμίζει ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, με νέο σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση» αναφέρει στο βίντεο ο κ. Κίκίλιας, απευθύνοντας πρόσκληση στους νέους.

Ο υπουργός Ναυτιλίας τονίζει πως η ελληνική ναυτιλία «προσφέρει αναγνώριση και επαγγελματική αποκατάσταση με πολύ υψηλούς μισθούς που φτάνουν μέχρι 17.000 ευρώ». «Θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να μείνουν στη χώρα μας, αλλά θέλουμε να θριαμβεύσουν μέσα από τα επαγγέλματα της θάλασσας, να γίνουν ναυτικοί, να διαπρέψουν» αναφέρει.

Το φθινόπωρο φέρνουμε προς ψήφιση νέο νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση, με στόχο:

✅ Απλούστευση διαδικασιών

✅ Μείωση γραφειοκρατίας

Προς ψήφιση το φθινόπωρο το νέο ν/σ για τη ναυτική εκπαίδευση

Ο κ. Κικίλιας αναφέρεται και στο νέο νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση, που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση το φθινόπωρο. Στόχος του νομοσχεδίου, όπως αναφέρει είναι: