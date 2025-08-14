Okeanis Eco Tankers: Σταθερά σε κερδοφόρα ρότα

Σε κερδοφόρα ρότα παραμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Okeanis Eco Tankers Corp., συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ναυτιλιακή εταιρεία για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 τα έσοδα ανήλθαν σε 93,9 εκατ. δολ., ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 26,9 εκατ. δολ. Για το α’ εξάμηνο του έτους η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 174,1 εκατ. δολαρίων και κέρδη 39,4 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα ύψους 0,70 δολαρίου ανά κοινή μετοχή στους μετόχους της.

Για τις μετοχές που είναι καταχωρημένες στο Euronext VPS, το ποσό θα καταβληθεί σε νορβηγικές κορόνες (NOK).

Η πληρωμή σε μετρητά θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, σε μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της εταιρείας στις 22 Αυγούστου 2025.

Οι κοινές μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος στο NYSE

από τις 22 Αυγούστου και στο Χρηματιστήριο του Όσλο από τις 21 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών (CSDR) στη Νορβηγία, τα μερίσματα για τις μετοχές που είναι καταχωρημένες στο Euronext VPS αναμένεται να καταβληθούν στους μετόχους γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Έσοδα και κέρδη

Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, τα έσοδα ανήλθαν σε 93,9 εκατ. δολάρια, από τα 112,0 εκατ. δολάρια του β’ τριμήνου 2024.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 26,9 εκατ. δολάρια, έναντι 39,6 εκατ. δολαρίων πέρυσι,

ενώ τα κέρδη ανά μετοχή υποχώρησαν σε 0,84 δολ. από 1,23 δολ.

Τα έξοδα λειτουργίας πλοίων αυξήθηκαν στα 11,5 εκατ. δολάρια, από 10,8 εκατ. δολάρια το 2024.

Για το α’ εξάμηνο του έτους η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 174,1 εκατ. δολαρίων και κέρδη 39,4 εκατ. δολαρίων, έναντι 223,1 εκατ. και 81,1 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα το 2024.

Τα διαθέσιμα μετρητά στο τέλος Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε 65,3 εκατ. δολάρια, από 98,1 εκατ. δολάρια έναν χρόνο πριν.

Σταθερές αποδόσεις

Η Okeanis Eco Tankers Corp. ανακοίνωσε εναλλακτικούς δείκτες απόδοσης για το β’ τρίμηνο

2025, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων.

Τα έσοδα από ισοδύναμο χρονοναύλο (TCE) διαμορφώθηκαν στα 64,0 εκατ. δολάρια, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 48,5 εκατ. δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDA σε 47,3 εκατ. δολάρια.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη έφθασαν τα 26,7 εκατ. δολάρια ή 0,83 δολάριο ανά μετοχή, με το ημερήσιο TCE για τον στόλο να αγγίζει τα 50.500 δολάρια.

Αναλυτικά, τα ποσοστά TCE διαμορφώθηκαν σε 49.800 δολάρια για τα VLCCs και 51.400 δολάρια για τα suezmaxes, ενώ τα ημερήσια λειτουργικά έξοδα (Daily Opex), περιλαμβανομένων των αμοιβών διαχείρισης, ανήλθαν σε 9.963 δολάρια.