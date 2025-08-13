ΠΕΝΕΝ: Χωρίς προβλήματα θα πραγματοποιηθεί αύριο το δρομολόγιο του «Blue Star 1»

Χωρίς προβλήματα θα πραγματοποιηθεί αύριο, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, το δρομολόγιο του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star 1» από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) η εταιρεία δεσμεύτηκε να ικανοποιήσει το αίτημα της για την καταβολή της διαφοράς αμοιβής των εξπρές δρομολογίων σύμφωνα με το χρόνο εργασίας του πληρώματος. Σημειώνεται ότι το ναυτεργατικό σωματείο είχε ανακοινώσει για αύριο 14 Αυγούστου την αποχή του πληρώματος καταστρώματος του «Blue Star 1» από τις εργασίες φόρτωσης στο λιμάνι του Πειραιά

Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το ναυτεργατικό σωματείο η Blue Star Ferries δεσμεύτηκε ότι το ποσό θα δοθεί στο σύνολο των 102 ναυτικών του πλοίου, καλύπτοντας τόσο τον περασμένο μήνα όσο και το επόμενο διάστημα.

Η ΠΕΝΕΝ υπενθυμίζει ότι δεν έχει υπογράψει τη Συλλογική Σύμβαση Ακτοπλοΐας και δεν δεσμεύεται από διατάξεις που, όπως αναφέρει, είναι αρνητικές για τα ναυτεργατικά δικαιώματα, υπογραμμίζοντας ότι ο υπολογισμός των εξπρές δρομολογίων πρέπει να γίνεται βάσει του πραγματικού χρόνου απασχόλησης του πληρώματος.