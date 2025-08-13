Μεγάλα projects στηρίζουν την αγορά των offshore πλοίων

Η αγορά offshore συνεχίζει να παρουσιάζει έντονη κινητικότητα, με τις τελευταίες τάσεις να καταγράφουν διακυμάνσεις, αλλά και αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στους ναύλους για πλοία εφοδιασμού σταθερών πλατφορμών (PSV), ρυμουλκά χειρισμού άγκυρας και εφοδιασμού (AHTS) και πλοία υπεράκτιων κατασκευών (OCV).

Στη Βόρεια Θάλασσα οι μέσες τιμές ναύλωσης για τα πλοία υπεράκτιας υποστήριξης παρουσιάζουν σταθεροποίηση, στη Βραζιλία η ζήτηση αυξάνεται λόγω μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων, ενώ στον Καναδά η προσοχή στρέφεται στα μεγάλα κρατικά projects, κυρίως για παγοθραυστικά.

Οι τάσεις αυτές αντανακλούν τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υποστήριξη υπεράκτιων έργων, παρά τις προκλήσεις που δημιουργούν η μεταβλητότητα των τιμών ενέργειας και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στη Βόρεια Θάλασσα η αυξημένη δραστηριότητα σε έργα συντήρησης και νέες γεωτρήσεις ενισχύει τη ζήτηση για εξειδικευμένα σκάφη, ενώ οι περιορισμοί στον διαθέσιμο στόλο διατηρούν τις τιμές σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου SSY, η αγορά των PSVs δείχνει σταθερότητα, με τις τιμές στη Νορβηγία να αντανακλούν υψηλότερη ζήτηση σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, πιθανόν λόγω της έντονης δραστηριότητας στα νορβηγικά υπεράκτια κοιτάσματα.

Στον τομέα των AHTS η αυξημένη κινητικότητα σε βαριές ρυμουλκήσεις και υποστηρικτικές εργασίες πλατφορμών φαίνεται να ωθεί τις τιμές προς τα πάνω, ιδιαίτερα στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, οι ημερήσιοι ναύλοι για PSVs στη Νορβηγία ανήλθαν περίπου στα 9.500 δολάρια, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν γύρω στα 4.572 δολάρια.

Για τα AHTS οι ναύλοι στη Νορβηγία άγγιξαν τα 11.685 δολάρια ημερησίως, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν υψηλότερα επίπεδα (στα 20.955 δολάρια).

Επενδύσεις

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, τα στοιχεία της Rystad Energy δείχνουν ισχυρό πρόγραμμα παραγγελιών στη Βραζιλία, με τους ναύλους για PSVs να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τα σύγχρονα και υψηλής αποδοτικότητας πλοία να επιτυγχάνουν μέση τιμή ναύλωσης στη spot αγορά περίπου 26.000 δολάρια/ημέρα.

Ενδεικτικά, η Petrobras -η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας- εντείνει τις επενδύσεις της σε πλοία υποστήριξης.

Πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο ύψους 16,5 δισ. ρεάλ (2,8 δισ. δολάρια) για την κατασκευή και ναύλωση 12 νέων πλοίων έως το 2029, με υποχρεωτικό ποσοστό εγχώριας κατασκευής 40%.

Στόχος είναι να υποστηριχθεί η αυξανόμενη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και να τονωθεί η τοπική ναυπηγική βιομηχανία.

Συνολικά, η εταιρεία σχεδιάζει να αποκτήσει 48-52 νέα πλοία υποστήριξης.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους η Tsakos Energy Navigation έκλεισε 15ετή συμβόλαια απασχόλησης για την Petrobras, ενώ το deal αφορά τη ναυπήγηση εννέα δεξαμενόπλοιων τύπου DP2 Suezmax Shuttle Tankers.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από αυτή τη συμφωνία αναμένεται να φτάσουν τα 2 δισ. δολάρια.

Αυτά τα deal, σύμφωνα με τους αναλυτές, δημιουργούν μακροχρόνια ζήτηση για πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται ήδη στη Βραζιλία ή σκοπεύουν να συνεργαστούν με τοπικές εταιρείες και ναυπηγεία.

Στον Καναδά, η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην ενίσχυση του στόλου βαρέων παγοθραυστικών.

Έχουν ήδη ανατεθεί δύο νέες μονάδες αξίας άνω των 3 δισ. καναδικών δολαρίων η καθεμία, με

παραδόσεις μέχρι το 2030.

4.900 τα ενεργά πλοία υπεράκτιας υποστήριξης

Βάσει των δεδομένων, σε διεθνές επίπεδο, η αξία της παγκόσμιας αγοράς OSV εκτιμάται στα 15,55 δισ. δολάρια το 2024, με πρόβλεψη να φτάσει τα 27,81 δισ. δολάρια έως το 2033, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,7%.

Σήμερα, περισσότερα από 4.900 πλοία υπεράκτιας υποστήριξης είναι ενεργά σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων περίπου το 65% δραστηριοποιείται στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας πάνω από 1.200 υπεράκτιες εξέδρες.

Τα OSVs καλύπτουν τρεις βασικές κατηγορίες, με την πλειονότητα των πλοίων να αφορά τα

πλοία εφοδιασμού σταθερών πλατφορμών (42% του παγκόσμιου στόλου, με πάνω από 2.000 ενεργές μονάδες) και τα AHTS που αντιπροσωπεύουν το 30% του στόλου, με περίπου 1.500

ενεργά πλοία.

Σε ό,τι αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο των υπεράκτιων πλοίων υποστήριξης, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ηγείται της παγκόσμιας παραγωγής OSV, ναυπηγώντας το 38% των νέων πλοίων, ενώ συνολικά η βιομηχανία υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα περίπου 250.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, η περίοδος 2025-2029 καταδεικνύει ότι οι πλοιοκτήτες που μπορούν να συνδυάσουν εξειδίκευση, στρατηγική παρουσία στις σωστές αγορές και ευελιξία στη διαχείριση του στόλου τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με αρκετά μεγαλύτερες αποδόσεις.