Φωτιές: Η Attica Group στηρίζει τη Χίο με δωρεάν μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων

Ναυτιλία

REUTERS/Konstantinos Anagnostou

Ο Όμιλος προσέφερε δωρεάν μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων και εξοπλισμού, ενισχύοντας την προσπάθεια κατάσβεσης

Η Attica Group, ανταποκρινόμενη άμεσα στην κρίσιμη κατάσταση που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο στις 12 Αυγούστου 2025, στηρίζει τα νησιά και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Με τα πλοία της Hellenic Seaways, ο Όμιλος προσέφερε δωρεάν μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων και εξοπλισμού, ενισχύοντας την προσπάθεια κατάσβεσης. Συγκεκριμένα, μεταφέρθηκαν 47 πυροσβέστες και 16 οχήματα από τον Πειραιά, καθώς και 19 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Μυτιλήνη, ώστε να ενισχυθούν άμεσα οι επιχειρήσεις στο νησί.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη σταθερή δέσμευση της Attica Group διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Πάνος Δικαίος να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, ειδικά σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Ο Όμιλος υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε διαθέσιμο μέσο στην αντιμετώπιση κρίσεων, επιβεβαιώνοντας τον κοινωνικό του ρόλο και τη διαρκή προσήλωσή του στην προστασία και ευημερία των νησιών της χώρας.

