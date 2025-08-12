Ασφαλής κατάπλους του «ΙΟΝΙΣ» στο Λαύριο μετά από μηχανική βλάβη

Στο λιμάνι του Λαυρίου κατέπλευσε με ασφάλεια και με τη συνδρομή ρυμουλκού το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΙΟΝΙΣ» που το μεσημέρι της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, υπέστη μπλακ άουτ, με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του.

Στο πλοίο επέβαιναν 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η βλάβη αποκαταστάθηκε μερικώς και το «ΙΟΝΙΣ» συνέχισε την πορεία του αυτοδύναμα με τη μία μηχανή, με προορισμό το λιμάνι του Λαυρίου.

Στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι 6-7 μποφόρ, ενώ για προληπτικούς λόγους κινητοποιήθηκαν δύο πλωτά του Λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία και ένα ρυμουλκό. Το «ΙΟΝΙΣ» συνοδεύτηκε μέχρι το Λαύριο και από δεύτερο ρυμουλκό ξένης σημαίας, δεσμευμένο από το ΕΚΣΕΔ.

Οι επιβάτες παρέμειναν ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ οι λιμενικές αρχές παρακολούθησαν στενά την πορεία του πλοίου έως την ασφαλή πρόσδεσή του στο λιμάνι.