Ακινητοποίηση του πλοίου «ΙΟΝΙΣ» μεταξύ Κέας και Μακρονήσου – Πλέει προς Λαύριο με μια μηχανή

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, όταν το επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο «ΙΟΝΙΣ» υπέστη μπλάκ άουτ, με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του.

Στο πλοίο επιβαίνουν 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή η βλάβη έχει μερικώς αποκατασταθεί και το «ΙΟΝΙΣ» πλέει πλέον αυτοδύναμα με τη μία μηχανή του, έχοντας προορισμό το λιμάνι του Λαυρίου.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ, ενώ για λόγους ασφαλείας στην περιοχή έσπευσαν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα ρυμουλκό και τρία παραπλέοντα πλοία προκειμένου να παράσχουν βοήθεια εάν χρειαστεί.

Οι επιβάτες παραμένουν ασφαλείς, ενώ οι λιμενικές αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία του πλοίου μέχρι την ασφαλή προσέγγισή του στο Λαύριο.