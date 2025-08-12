Logo Image

Ακινητοποίηση του πλοίου «ΙΟΝΙΣ» μεταξύ Κέας και Μακρονήσου – Πλέει προς Λαύριο με μια μηχανή

Ναυτιλία

Ακινητοποίηση του πλοίου «ΙΟΝΙΣ» μεταξύ Κέας και Μακρονήσου – Πλέει προς Λαύριο με μια μηχανή

(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Οι επιβάτες παραμένουν ασφαλείς

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, όταν το επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο «ΙΟΝΙΣ» υπέστη μπλάκ άουτ, με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του.

Στο πλοίο επιβαίνουν 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή  η βλάβη έχει μερικώς αποκατασταθεί και το «ΙΟΝΙΣ» πλέει πλέον αυτοδύναμα με τη μία μηχανή του, έχοντας προορισμό το λιμάνι του Λαυρίου.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ, ενώ για λόγους ασφαλείας στην περιοχή έσπευσαν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα ρυμουλκό και τρία παραπλέοντα πλοία προκειμένου να παράσχουν βοήθεια εάν χρειαστεί.

Οι επιβάτες παραμένουν ασφαλείς, ενώ οι λιμενικές αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία του πλοίου μέχρι την ασφαλή προσέγγισή του στο Λαύριο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube