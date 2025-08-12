EuroDry: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την αγορά ξηρού φορτίου

Συγκρατημένα αισιόδοξος για το τρίτο τρίμηνο του 2025 εμφανίζεται ο πρόεδρος και CEO της EuroDry, Αριστείδης Πίττας, εκτιμώντας ότι αν οι ναύλοι διατηρηθούν ή ενισχυθούν τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία μπορεί να καταγράψει βελτιωμένη πορεία.

Όπως τονίστηκε, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εισηγμένης, η αγορά ξηρού φορτίου «ανέκαμψε λίγο» στο β’ τρίμηνο χωρίς να φτάσει την κερδοφορία, όμως ειδικά τον Ιούλιο οι ναύλοι προσέγγισαν το νεκρό σημείο (breakeven point) του στόλου, ενώ υποχώρησαν περαιτέρω στις αρχές Αυγούστου – περίοδο παραδοσιακά αδύναμη.

Αν τα τρέχοντα επίπεδα βελτιωθούν, όπως συνήθως γίνεται τον Σεπτέμβριο, ο όμιλος αναμένει «καλύτερα» αποτελέσματα, καθώς όλα τα πλοία της EuroDry είναι σε βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις. Σε ενδεχόμενη περαιτέρω βελτίωση, η εταιρεία «βλέπει» ευκαιρίες ανανέωσης/επέκτασης του στόλου.

Στα αποτελέσματα, το β’ τρίμηνο 2025 τα καθαρά έσοδα ήταν 11,3 εκατ. δολ. (-35,3% ετησίως), με ζημία που αναλογεί στους μετόχους 3,1 εκατ. δολ. και προσαρμοσμένο EBITDA 1,9 εκατ. δολ.

Ο μέσος αριθμός πλοίων στον στόλο ήταν 12 πλοία και η μέση τιμή χρονοναύλωσης (TCE) ήταν 10.428 δολ./ημέρα (έναντι 13 πλοίων και 14.427 δολ./ημ. το 2024).

Η πτώση -σύμφωνα με την εταιρεία- οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερους ναύλους και μικρότερο αριθμό πλοίων.

Σε επίπεδο εξαμήνου, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ. δολ. (-35,7%), με ζημία που αναλογεί στους μετόχους 6,8 εκατ. δολ. και προσαρμοσμένο EBITDA 0,9 εκατ. δολ.

Ο μέσος στόλος σε αυτό το διάστημα ήταν 12,4 πλοία με μέση τιμή χρονοναύλωσης (TCE) 8.761 δολ./ημέρα (έναντι 13.452 δολ./ημέρα την αντίστοιχη περίοδο του 2024).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση για διάλυση του M/V Tasos με κέρδος 2,1 εκατ. δολ., ενώ συνεχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Ήδη, έχουν επαναγοραστεί 334.674 μετοχές με δαπάνη 5,3 εκατ. δολ., ενώ το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.