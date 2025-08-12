Το 600ό πλοίο από τη SWS

Ένα σημαντικό ορόσημο πέτυχε η ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας με την παράδοση του πρώτου pure car carrier (PCTC) χωρητικότητας 9.000 CEU, «GRANDE TIANJIN», από τη Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS), θυγατρική της China State Shipbuilding Corporation (CSSC), στον ιταλικό όμιλο Grimaldi στις 8 Αυγούστου (στη φωτ. ο Εμανουέλε Γκριμάλντι).

Το «GRANDE TIANJIN» αποτελεί το 600ό πλοίο που κατασκευάζεται από το ναυπηγείο από το 2003, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο, με μέσο όρο 27 πλοία και 4,63 εκατ. dwt ετησίως.

Το πλοίο διαθέτει μηχανές χαμηλής κατανάλωσης, ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και είναι πιστοποιημένο ως έτοιμο για χρήση αμμωνίας ως καυσίμου, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Κίνας στη «πράσινη» ναυτιλία.

Μάλιστα, στις 19 Αυγούστου το εν λόγω πλοίο θα πραγματοποιήσει το παρθενικό του ταξίδι μεταφέροντας στην Ευρώπη το εκατομμυριοστό ηλεκτρικό όχημα της κινεζικής Leap Motor.