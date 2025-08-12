Κορυφαίες επιδόσεις από τη Signal Group

Συνεχίζει να ξεχωρίζει ως κορυφαίος «παίκτης» στην αγορά spot δεξαμενόπλοιων τύπου Aframax η Signal Group, του Ιωάννη Κ. Μαρτίνου, με τις επιδόσεις της να επιβεβαιώνουν τη δύναμη μιας πειθαρχημένης και data-driven στρατηγικής.

Το καθαρό TCE της για το 2025 ανέρχεται ήδη στα 31.500 δολ. ημερησίως, ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές κατά 2.800 δολ./ημέρα και τη μέση αγορά spot κατά 1.700 δολ. αντίστοιχα.

Όπως τονίζεται, πίσω από αυτή την απόδοση βρίσκεται μια μεθοδική στρατηγική, βασισμένη στην υπομονή και τον ακριβή συγχρονισμό.

Σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, η Signal επιλέγει τοπικά ταξίδια, αντί για ζημιογόνες μεταφορές, διατηρώντας τα πλοία σε στρατηγικές θέσεις. Όταν η αγορά ανεβαίνει, τα πλοία είναι ήδη σε θέση να εκμεταλλευτούν τις υψηλές ναυλώσεις, αυξάνοντας τα έσοδα.

Το 78% των fixtures της εταιρείας έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο της αγοράς.