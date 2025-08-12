Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά ενάντια στην άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς

Ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ερχόμενη Πέμπτη στο λιμάνι του Πειραιά με αφορμή την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που, σύμφωνα με τις οργανώσεις, μεταφέρει «στους ανέμελους τάχα τουρίστες, ισραηλινούς στρατιώτες».

Με κεντρικό σύνθημα την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, τα σωματεία αναμένεται να συγκεντρωθούν στις 14 Αυγούστου, στις 7:00 το πρωί, στην πύλη Ε12 του λιμανιού του Πειραιά (Λιοντάρι).

Σε συγκέντρωση καλούν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, σωματεία της ναυπηγοεπισκευής και εργατικές ενώσεις του Πειραιά.

Η ανακοίνωση των σωματείων

«Την ίδια στιγμή που ο Νετανιάχου, αφήνει κατά μέρους και τα τελευταία προσχήματα περί “δικαιώματος στην αυτοάμυνα” και προαναγγέλλει καθολική κατοχή της Γάζας, την ώρα που οι νεκροί Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά και άμαχοι, έχουν φτάσει τους 60.000, από την έναρξη αυτού του άδικου πολέμου, σημειώνουν σε κοινή ανακοίνωσής του το ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

«Το κρουαζιερόπλοιο ανάμεσα στους ανέμελους τάχα τουρίστες, έχει ισραηλινούς στρατιώτες, απ’ αυτούς που τραμπουκίζουν εργαζόμενους, όταν διαδηλώνουν ενάντια στα εγκλήματα κατά της Παλαιστίνης, όπως στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Την Πέμπτη 14 Αυγούστου, αυτό το κρουαζιερόπλοιο, έχουν το θράσος να το φέρουν στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας τον Πειραιά. Ο λαός του Πειραιά έχει σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, από την αρχή αυτού του πολέμου, με μαζικές διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με το να μπλοκάρει επανειλημμένα την εκφόρτωση containers, φορτωμένων με στρατιωτικό υλικό που προορίζονταν για να χτυπήσουν τον Παλαιστινιακό λαό. Έτσι και τώρα τα σωματεία μας ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, καλούν τα μέλη μας, όλους τους ναυτεργάτες και το λαό του Πειραιά την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 7 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε12 (στο Λιοντάρι του Πειραιά), συνεχίζουν.

«Βάζουμε φρένο στην εμπλοκή και στη στήριξη της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς εγκληματίες πολέμου, είναι ανεπιθύμητο! Εμποδίζουμε με κάθε τρόπο να δέσει στο λιμάνι του Πειραιά και να αδειάσει τα «σκουπίδιατου» στην εργατούπολή μας!», προσθέτουν.