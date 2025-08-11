ΠΕΝΕΝ: Αποχή του πληρώματος του «Blue Star 1» από εργασίες φόρτωσης στις 14 Αυγούστου

Κλιμακώνεται η ένταση στην ακτοπλοΐα ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) ανακοίνωσε αποχή του πληρώματος καταστρώματος του «Blue Star 1» από τις εργασίες φόρτωσης στο λιμάνι του Πειραιά στις 14 Αυγούστου.

Η κινητοποίηση έρχεται ως αντίδραση στην περικοπή 30% της αμοιβής για τα εξπρές δρομολόγια, όπως υποστηρίζει η ΠΕΝΕΝ με το ναυτεργατικό σωματείο να καταγγέλλει παραβίαση της Διεθνούς Ναυτικής Σύμβασης (MLC 2006) και συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, ενώ από την πλευρά της εταιρεία BLUE STAR FERRIES (ATTICA GROUP) απαντά πως τηρεί πλήρως τη συλλογική σύμβαση εργασίας που συμφωνήθηκε με την ΠΝΟ.

Tι υποστηρίζει η ΠΕΝΕΝ

Συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ενωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ανακοίνωσε την αποχή του πληρώματος καταστρώματος του «Blue Star 1» από τις εργασίες φόρτωσης (γκαράζ) στο λιμάνι του Πειραιά, στις 14 Αυγούστου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για περικοπή 30% στην αμοιβή των εξπρές δρομολογίων, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ)

Το ναυτεργατικό σωματείο καταγγέλλει ότι η εταιρεία Attica Group – Blue Star Ferries, παρά την υψηλή κερδοφορία της, επέβαλε τη μείωση αμοιβών, τροποποιώντας το λιμάνι αφετηρίας του πλοίου και εντείνοντας την εργασιακή εξουθένωση του πληρώματος.

Σύμφωνα με το σωματείο, το πλήρωμα εργάζεται χωρίς επαρκή χρόνο ανάπαυσης, παραβιάζοντας τις προβλέψεις της Διεθνούς Ναυτικής Σύμβασης (MLC 2006).

Η ένωση καλεί την εταιρεία να καταβάλει τις αναδρομικές αποδοχές και να δεσμευτεί για τον τρέχοντα μήνα, ενώ ζητά από τα ΜΜΕ να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό και τους οδηγούς οχημάτων για την αποχή, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία. «Υπεύθυνη και υπόλογη για τυχόν πρόβλημα με την μη εκτέλεση του δρομολογίου του πλοίου είναι η BLUE STAR FERRIES (ATTICA GROUP).

Το συγκεκριμένο πλοίο σε χρόνο 24 ωρών πραγματοποιεί τα επισυναπτόμενα σε πίνακα δρομολόγια, γεγονός που επιφέρει την εργασιακή και ψυχολογική εξουθένωση του πληρώματος ενώ ο χρόνος ανάπαυσης είναι κάτω από τα προβλεπόμενα επίπεδαπου αναφέρονται στην Διεθνή Ναυτική Σύμβαση (MLS 2006).» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ.

Σημειώνει εξάλλου ότι ο «ακτοπλοϊκός αυτός μονοπωλιακός όμιλος, προκειμένου να επιβάλλει την γιγάντιαπερικοπή, εφηύρε και επινόησε την αλλαγή στο λιμάνι αφετηρίας του πλοίου (αντί της Σαντορίνης επέλεξε τον Πειραιά), με προφανή και νομιμοφανή στόχο να μειώσει τιςαποδοχές του πληρώματος για τα εξοντωτικά δρομολόγια και ωράρια εργασίας.”

Από την πλευρά τους στελέχη της ακτοπλοϊκής εταιρείας Attica Group – Blue Star Ferries, μιλώντας στη Ναυτεμπορική για το θέμα ανέφεραν ότι εφαρμόζεται κατα γράμμα η συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφτηκε το 2025 με την ΠΝΟ και ισχύει και το για το 2026

Πίνακας της ΠΕΝΕΝ με τα δρομολόγια του πλοίου