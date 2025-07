Πάνω από 5,5 δισ. δολ. η ναυτιλιακή  χρηµατοδότηση από την Εθνική Τράπεζα

Aνάπτυξη σε ποσοστό 60% στο χαρτοφυλάκιο της ναυτιλίας παρουσιάζει, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Εθνική Τράπεζα. Μέχρι το τέλος του 2025, η χρηματοδότηση της ναυτιλίας θα έχει ξεπεράσει τα 5,5 δισ. δολάρια.

Μάλιστα, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στη «Ν», ο κ. Θεοφάνης Μουστακάτος, Assistant General Manager Shipping της τράπεζας, η Εθνική, εκτός από τους Έλληνες πλοιοκτήτες, από το 2024 δουλεύει συστηματικά αλλά και επιλεκτικά στην κατεύθυνση της διεθνούς επέκτασης του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου.

Όπως σημειώνει ο κ. Μουστακάτος, η Εθνική Τράπεζα καλύπτει συνολικά τις ανάγκες των πελατών της, πέρα από τη χρηματοδότηση, με συστήματα σύγχρονων πληρωμών, πλατφόρμες FX, στρατηγικές αντιστάθμισης συναλλαγματικών και επιτοκιακών κινδύνων αλλά και την αγορά των EUAs, δηλαδή των carbon credits, στην οποία και έχει ηγετικό ρόλο.

Όσον αφορά την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, ο κ. Μουστακάτος είναι κάθετος: «Οι Έλληνες πλοιοκτήτες πρωταγωνιστούν στα new buildings. Να υπενθυμίσω ότι ο πλοιοκτήτης αποφασίζει για την επένδυση και εμείς κρίνουμε εάν είναι χρηματοδοτήσιμη ή όχι. Ακολουθούμε τους πελάτες μας χωρίς προκαταλήψεις και ιδεοληψίες, αλλά με ρεαλισμό».

Κύριε Μουστακάτε, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η Εθνική Τράπεζα έχει πετύχει, τα τελευταία χρόνια, μια εντυπωσιακή αύξηση στο χαρτοφυλάκιο της ναυτιλίας. Ποια είναι η στρατηγική της τράπεζας και πώς πετύχατε να προσελκύσετε τους Έλληνες πλοιοκτήτες;

«Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, είμαστε η τράπεζα με τη μεγαλύτερη αύξηση χαρτοφυλακίου, 60%, με τη δεύτερη να βρίσκεται στο 38%, αλλά και με τη μεγαλύτερη αύξηση εκταμιεύσεων, στο 29%, με τη δεύτερη στο 17%. Εκτιμούμε ότι, μέχρι το τέλος του 2025, δηλαδή συνολικά τα τελευταία πέντε χρόνια, η Εθνική Τράπεζα θα έχει χρηματοδοτήσει την ελληνική ναυτιλία με ένα ποσό άνω των 5,5 δισ. δολαρίων. Η Εθνική Τράπεζα έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να έχει μακροχρόνιες σχέσεις με πολλούς ναυτιλιακούς ομίλους. Για πάνω από 60 χρόνια στηρίζει την ελληνική ναυτιλία αδιάλειπτα σε ήρεμες θάλασσες, αλλά και, ακόμα πιο σημαντικό, στις φουρτούνες. Ήταν, είναι και θα είναι εκεί για την ελληνική ναυτιλία, γιατί η χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας είναι μέρος του DNA της Εθνικής Τράπεζας.

Μπορούμε και είμαστε εξαιρετικά ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο, αλλά την ίδια στιγμή και εξαιρετικά τυχεροί, γιατί απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Παρόλο που η εποχή είναι έντονα ανταγωνιστική και πολλές συναλλαγές συχνά κρίνονται μόνο στην τιμολόγηση, είμαστε περήφανοι ότι έχουμε σχέση trusted advisor, έμπιστου συνεργάτη, με σημαντικό αριθμό πελατών μας. Μια σχέση εμπιστοσύνης, που μεταφράζεται σε επαναλαμβανόμενες συναλλαγές σε ετήσια βάση. Μας εμπιστεύονται ότι θα ολοκληρώσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή στον χρόνο και με τον τρόπο που θα ικανοποιήσει απόλυτα τον πελάτη μας, καθώς και με την απαραίτητη εχεμύθεια. Θέλω να τονίσω το θέμα της εχεμύθειας, γιατί στην εποχή των social media αυτή η παλιά τραπεζική αξία έχει λίγο παραμεριστεί. Κατά την άποψή μου, κακώς».

Ιδιαίτερα σημαντικές, πέραν του χαρτοφυλακίου, είναι και οι εκταμιεύσεις προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Πώς το σχολιάζετε;

«Η στρατηγική μας είναι απλή αλλά αποτελεσματική. Να εμβαθύνουμε τη σχέση με τους υφιστάμενους πελάτες μας και να διευρύνουμε την πελατειακή μας βάση επιλεκτικά, κυρίως με ποιοτικά κριτήρια. Οι μορφές της ναυτιλιακής χρηματοδότησης έχουν γίνει πιο σύνθετες αλλά και οι ανάγκες των πελατών επίσης. Η Εθνική Τράπεζα καλύπτει συνολικά τις ανάγκες των πελατών της, πέρα από τη χρηματοδότηση, με συστήματα σύγχρονων πληρωμών, πλατφόρμες FX, στρατηγικές αντιστάθμισης συναλλαγματικών και επιτοκιακών κινδύνων αλλά και την αγορά των EUAs, δηλαδή των carbon credits, στην οποία και έχει ηγετικό ρόλο».

Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, η «ραχοκοκαλιά» του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου της Εθνικής είναι οι ελληνικές ναυτιλιακές. Εξετάζει η Εθνική Τράπεζα το ενδεχόμενο να επεκταθεί στο εξωτερικό σε non greek ναυτιλιακές εταιρείες;

«Σε κάθε χώρα με παράδοση στη ναυτιλία, για παράδειγμα Νορβηγία, υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας πλοιοκτήτες, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από την Εθνική Τράπεζα. Επίσης, υπάρχουν σημαντικές χώρες στη Μέση Ανατολή, που τους ενδιαφέρει όχι μόνο η χρηματοδότηση αλλά και το know-how της ναυτιλίας. Εμείς, από το 2024, δουλεύουμε συστηματικά αλλά και επιλεκτικά στην κατεύθυνση της διεθνούς επέκτασης του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου μας».

Υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς τράπεζας για τη χρηματοδότηση, πέραν της ναυτιλίας, και των υποδομών – logistics – λιμένων και ναυπηγείων στη χώρα μας;

«Η Εθνική Τράπεζα, γενικότερα, πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση υποδομών και σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον τόσο για θέματα logistics όσο και για χρηματοδότηση λιμανιών, στα οποία υπάρχουν επενδυτές που θέλουν να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις. Η ομάδα Project Finance, που αναλαμβάνει τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις, είναι κορυφαία».

Τα τελευταία χρόνια, το κινεζικό leasing κερδίζει συνεχώς μερίδια στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Πόσο επηρεάζει αυτό την αγορά και τον ανταγωνισμό;

«Τα τελευταία χρόνια, υπήρχε μια μετατόπιση της ναυτιλιακής χρηματοδότησης προς Ασία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν και, φυσικά, Κίνα. Με εκτίμηση Ιουνίου 2024, το χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων που ανήκε σε κινεζικές εταιρείες leasing ανερχόταν σε 148 δισ. δολάρια.

Είναι λογικό, όταν άνω του 60% των νέων ναυπηγήσεων γίνεται στην Κίνα, να ακολουθήσει και η ναυτιλιακή χρηματοδότηση με ιδιαιτέρως ανταγωνιστικούς όρους, τόσο σε ποσοστό χρηματοδότησης όσο και σε διάρκεια αλλά και τιμολόγηση.

Η Κίνα είναι μια τεράστια δύναμη και στον χώρο της ναυτιλίας, που θεωρώ ότι, παρ’ όλες τις πρόσκαιρες γεωπολιτικές αναταράξεις, θα συνεχίσει να ισχυροποιεί το ναυτιλιακό της αποτύπωμα σε όλα τα επίπεδα».

Επίσης, μιας και το αναφέρετε, αλλάζουν, και πόσο, τον χάρτη της χρηματοδότησης της ναυτιλίας οι γεωπολιτικές διαφορές και οι εμπορικοί πόλεμοι;

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και οι εμπορικοί πόλεμοι φαίνεται, όπως είναι και αναμενόμενο να κάνουν, ότι επηρεάζουν ξανά τη γεωγραφία της ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Προσωρινά ή όχι, θα φανεί εντός του επόμενου έτους. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες αρχικές ενδείξεις, που μένει να αποδειχθεί εάν αποτελούν πιο μόνιμη τάση για στροφή προς τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές τράπεζες».

Μέσω των τραπεζικών προϊόντων που προωθεί η Εθνική στη ναυτιλία, κατά πόσο διευκολύνει ή ενισχύει την πράσινη μετάβαση του κλάδου και με ποιον τρόπο;

«Παρ’ όλες τις αλλαγές και τις παλινδρομήσεις της τελευταίας διετίας, συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε νέα πλοία με εναλλακτικά καύσιμα αλλά και οποιεσδήποτε επενδύσεις είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων πλοίων. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες πρωταγωνιστούν στα new buildings. Να υπενθυμίσω ότι ο πλοιοκτήτης αποφασίζει για την επένδυση και εμείς κρίνουμε εάν είναι χρηματοδοτήσιμη ή όχι. Ακολουθούμε τους πελάτες μας χωρίς προκαταλήψεις και ιδεοληψίες, αλλά με ρεαλισμό».

Διεθνείς διακρίσεις στην Εθνική

Πρόσφατα, η Εθνική Τράπεζα κέρδισε δύο Euromoney Awards of Excellence στις κατηγορίες Greece’s Best Bank for Large Corporates και Greece’s Best Investment Bank for Financing. Ποια η συνεισφορά της Διεύθυνσης Ναυτιλίας της Τράπεζας στις διακρίσεις αυτές;

«Αυτή η βράβευση του Corporate and Investment Banking της Εθνικής Τράπεζας ως “Καλύτερης Τράπεζας στην Ελλάδα για Μεγάλες Επιχειρήσεις” και “Καλύτερης Τράπεζας Επενδυτικής Τραπεζικής στην Ελλάδα για Χρηματοδοτήσεις” είναι η αναγνώριση του πλήρους μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού του τρόπου με τον οποίο δουλεύουμε, αλλά και της προσήλωσής μας στην ποιότητα εξυπηρέτησης και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με περισσότερο πάθος, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας, με συνέπεια και αξιοπιστία, εξειδικευμένες λύσεις και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, μέσω του ναυτιλιακού μας καταστήματος. Είναι μια σημαντική και διεθνής διάκριση σε δύο πολύ ανταγωνιστικές κατηγορίες, στις μεγάλες επιχειρήσεις και στην επενδυτική τραπεζική. Έχει τεράστια σημασία να σημειώσω εδώ ότι στην Εθνική Τράπεζα είμαστε όλοι μια μεγάλη ομάδα με αλληλοϋποστήριξη, σταθερή στρατηγική, απαιτητικούς στόχους και απόλυτη υποστήριξη από τη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο. Τα βραβεία και οι διακρίσεις αποτελούν άλλη μια έκφανση αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας. Εμείς, ως ομάδα της ναυτιλίας, προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε, να υπερβαίνουμε τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και να προσφέρουμε πρώτα στους πελάτες μας και, κατά συνέπεια, και στην τράπεζά μας. Με συνέχεια και συνέπεια, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στην επιτυχία της Εθνικής Τράπεζας».