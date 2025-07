Η HELMEPA στο πλευρό των νέων επιστημόνων

Η προαγωγή της επιστήμης, η επιβράβευση της αριστείας και η δημιουργία συνθηκών εξέλιξης για τη νέα γενιά, χωρίς αποκλεισμούς, με ανοιχτούς ορίζοντες, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη HELMEPA και από το 1998 έως σήμερα έχει απονείμει συνολικά 68 υποτροφίες σε 40 γυναίκες και 28 άνδρες, εκ των οποίων οι 37 αφορούν ναυτιλιακές σπουδές και 31 περιβαλλοντικές.

Στη συγκινητική τελετή για την απονομή των υποτροφιών του Ακαδημαϊκού Έτους 2025-2026, που φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Diana Shipping Services S.A., παραβρέθηκαν οι νέοι υπότροφοι της HELMEPA μαζί με τις οικογένειές τους, καθώς και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

Η κ. Σεμίραμις Παληού, πρόεδρος της HELMEPA, απένειμε την υποτροφία στη μνήμη του Γεωργίου Π. Λιβανού, Ιδρυτή της HELMEPA, ύψους 7.500 ευρώ στον κ. Ευστράτιο-Παναγιώτη Περγαντή για μεταπτυχιακές σπουδές “Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση”, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όπως επεσήμανε η κα. Παληού: «Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το όνομα που χαρακτηρίζει την υποτροφία σας, ποια προσωπικότητα βρίσκεται πίσω από αυτή: Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να παραμείνει κανείς συγκεντρωμένος, να επιλέξει την αριστεία. Γι’ αυτό και είμαστε υπερήφανοι για εσάς. Θέλουμε να είστε κοντά μας, να διατηρήσουμε έναν δεσμό, γιατί εσείς neθα φέρετε τη ναυτιλία στο μέλλον – πιο πράσινη, πιο καινοτόμο, πιο ανθρώπινη».

Η κα Παληού επανέλαβε ότι η HELMEPA δεν περιορίζεται στην παροχή υποτροφιών, αλλά χτίζει μια κοινότητα που ενώνει γενιές ναυτιλιακής σκέψης και δράσης, και προσέθεσε απευθυνόμενη στους νέους και τις νέες που πήραν τις υποτροφίες: “Εμείς χαιρόμαστε να βλέπουμε τη νεολαία να προοδεύει, είσαστε το μέλλον της Ελλάδας, το μέλλον της Ναυτιλίας, το μέλλον του πλανήτη και του περιβάλλοντος, οπότε με αυτή τη λογική παίρνουμε και εμείς πολλή ενέργεια από σας”.

Ο κ. Ιωάννης Ξυλάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA, απένειμε 2η υποτροφία στη μνήμη του Γεωργίου Π. Λιβανού, ύψους 7.500 ευρώ, στην κ. Πηνελόπη-Παναγιώτα Γιαννακοπούλου για μεταπτυχιακές σπουδές “MSc Sustainable Blue Economy”, στο Tμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο κ. Ιωάννης Δρακογιαννόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος του Training Committee της HELMEPA, απένειμε την υποτροφία στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου, Επίτιμου Προέδρου της HELMEPA, ύψους 15.000 ευρώ, στον κ. Ιωάννη Γεωργάκη για μεταπτυχιακές σπουδές “Wind Energy”, στο Technical University of Denmark.

Η κα Ειρήνη Νταϊφά, Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA, απένειμε την υποτροφία στη μνήμη του Σταύρου Νταϊφά, ύψους 15.000 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Σαμαρά-Μάλαμα, για μεταπτυχιακές σπουδές “MSc in Economics (Environmental & Resource Economics)”, στο London School of Economics and Political Science.

Η κα Ιωάννα Μαρτίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA, απένειμε την υποτροφία στη μνήμη της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, ύψους 15.000 ευρώ, ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, στην κα Νίκη Γιαννακού για μεταπτυχιακές σπουδές “Magister Juris”, στο University of Oxford.

Η κα Μαρία Χατζηωάννου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA, απένειμε την υποτροφία στη μνήμη του Βάσου Χατζηωάννου ύψους 10.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Παπανικολάου για μεταπτυχιακές σπουδές “Environmental Engineering”, στο Delft University of Technology, στην Ολλανδία.

Η κα Ηλέκτρα Αποστολοπούλου και ο κ. Σπύρος-Νικόλας Αποστολόπουλος, απένειμαν την υποτροφία στη μνήμη του Νικολάου Σ. Αποστολόπουλου, ύψους 10.000 ευρώ, στην κα Μαρία Χατζηκωνσταντίνου για μεταπτυχιακές σπουδές “LLM Maritime Law”, στο City, St. George’s University of London.