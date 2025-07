Περαιτέρω αναβάθμιση του Πειραιά θέλει η COSCO

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Το έντονο ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση και τον ρόλο του Πειραιά -του μεγαλύτερου λιμένα της Ελλάδας και ενός εκ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών λιμένων- στην αλυσίδα του διαθαλάσσιου εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας εξέφρασαν ανώτατα στελέχη της COSCO Shipping.

Το ενδιαφέρον αυτό εκφράστηκε στο πλαίσιο πρόσφατης συνάντησης την οποία είχαν τα ανώτατα στελέχη του ομίλου με δημοσιογραφική αποστολή από την Ελλάδα, στα κεντρικά γραφεία του ομίλου, στη Σαγκάη.

Όπως εξήγησαν, για την COSCO ο Πειραιάς αποτελεί ένα σύγχρονο, κομβικό, διεθνές hub, στο οποίο ο κινεζικός όμιλος έχει επενδύσει συστηματικά τα τελευταία χρόνια, και θα επιμείνει προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώντας ότι υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, τις οποίες θα αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η «Ν», αφού υπενθύμισε το δηλωμένο από το παρελθόν ενδιαφέρον της COSCO Shipping να επεκταθεί στην Ελλάδα επενδυτικά και προς την ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, με σκοπό την οργάνωση ενός σύγχρονου κέντρου συναρμολόγησης προϊόντων, όπως και ενός διεθνούς logistic center, ζήτησε να ενημερωθεί για το κατά πόσο το ενδιαφέρον αυτό παραμένει ζωντανό.

Οι εκπρόσωποι του κινεζικού ομίλου αρκέστηκαν να δηλώσουν ότι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από τη διοίκηση να σχολιάσουν τα μελλοντικά επενδυτικά πλάνα της COSCO. Ανάλογη ήταν και η απάντηση που έδωσαν σε δεύτερη ερώτηση της «Ν», για το κατά πόσο ο κινεζικός όμιλος διατηρεί το ενδιαφέρον του να επενδύσει και στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Πρόκειται για τοποθετήσεις οι οποίες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο κινεζικός όμιλος να ενδιαφερθεί στο μέλλον για επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών – logistics.

Ωστόσο, τα στελέχη της COSCO Shipping τοποθετήθηκαν πιο ξεκάθαρα για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένας νέος κύκλος επενδύσεων σε κάποιο άλλο λιμάνι της χώρας, σημειώνοντας ότι ανάλογο ενδιαφέρον δεν υφίσταται, καθότι το κύριο ενδιαφέρον της COSCO επικεντρώνεται στον λιμένα του Πειραιά και το πώς μέσω αυτού ο όμιλος θα εξασφαλίσει τις μεγαλύτερες δυνατές υπεραξίες, αναβαθμίζοντας διαρκώς τον ρόλο του στις διεθνείς διαμεταφορές προϊόντων από την Ασία προς την Ευρώπη και αντίστροφα.

Σημειώνεται ότι ο λιμένας του Πειραιά, ο οποίος ελέγχεται μετοχικά από την COSCO κατά 67%, είναι ο μεγαλύτερος λιμένας της Μεσογείου σε διακίνηση containers, ενώ βρίσκεται σταθερά και στους πρώτους πέντε λιμένες της Ευρώπης.

Στον Πειραιά, τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ (ΣΕΜΠΟ) διαχειρίζεται από το 2009 η Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Α.Ε. (PCT), θυγατρική της COSCO, ενώ το 2016, μετά από διεθνή διαγωνισμό, η πλειοψηφία των μετοχών του ΟΛΠ πέρασε υπό τον έλεγχο του κινεζικού ομίλου.

Υπολογίζεται ότι ο κινεζικός ναυτιλιακός κολοσσός έχει επενδύσει από το 2009 περί το 1,8 δισ. ευρώ στον λιμένα του Πειραιά.

Επέκταση του ΣΕΠ

Ένα από τα βασικά θέματα που έχουν θέσει κατ’ επανάληψη οι Κινέζοι στις ελληνικές κυβερνήσεις είναι η επέκταση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ, με την κατασκευή και ενός τέταρτου προβλήτα, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο μεγάλος λιμένας της χώρας να διακινεί περισσότερα από 10 εκατ. TEUs σε ετήσια βάση. Το επενδυτικό κόστος υπολογίζεται στα 350 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν».

Τέλος, ο ΟΛΠ έχει σε εξέλιξη την κατασκευή της νέας βάσης κρουαζιέρας του Πειραιά, που θα δίνει τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν στον λιμένα τα τελευταίου τύπου mega κρουαζιερόπλοια.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνάντηση της δημοσιογραφικής αποστολής από την Ελλάδα στα κεντρικά γραφεία της COSCO, από την πλευρά του κινεζικού ομίλου παραβρέθηκαν οι Zhao Xiaofeng, Vice General Manager of Corporate Management Division of COSCO Shipping Ports, Fan Ke, deputy General Manager of Media Centre of Cosco Shipping, Cao Junjie, Supervisor of Foreign Business Department of Strategy and Corporate Management Division of COSCO Shipping, Han Wei, Manager of Cultural Affairs and Communication Department Corporate Culture Division of COSCO Shipping Ports, Huang Qicui, Supervisor of Brand Management and Media Relation Department of Public Relation Division of COSCO Shipping, Xu Yining, Supervisor of International Communication Department of Media Centre of COSCO Shipping, Zhu Qihan, Supervisor of Brand Management and Media Relation Department of Public Relation Division of COSCO Shipping, και Yuan Yang, Ship Supervisor of Domestic Company Affairs Department of Corporate Management Division of COSCO Shipping Ports.

Με 400 χλμ./ώρα

Η συνάντηση με τα στελέχη του κινεζικού ομίλου στη Σαγκάη αποτέλεσε μέρος ενός πολυήμερου δημοσιογραφικού ταξιδιού στην Κίνα, το οποίο είχε ως αφετηρία το Πεκίνο, συνεχίστηκε στη Νανζίνγκ και ολοκληρώθηκε στη Σαγκάη. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές του ταξιδιού ήταν η μετάβαση της δημοσιογραφικής αποστολής στο εσωτερικό της χώρας με τον υπερσύγχρονο κινεζικό σιδηρόδρομο, ο οποίος κινείται με ταχύτητες που πλησιάζουν τα 400 χιλιόμετρα της ώρα. Πρόκειται για τρένα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία κινούνται με ταχύτητα… φωτός, παρέχουν απόλυτη ασφάλεια και τηρούν… ευλαβικά τους χρόνους εκτέλεσης των δρομολογίων.

20,5 όροφοι ανά δευτερόλεπτο

Πέραν της εξόχως ενδιαφέρουσας συζήτησης με το επιτελείο της COSCO Shipping στα κεντρικά της γραφεία, από το ταξίδι στη Σαγκάη ξεχώρισε επίσης η επίσκεψη της δημοσιογραφικής αποστολής στο υψηλότερο κτίριο της χώρας και το τρίτο υψηλότερο του κόσμου. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακά επιβλητικό ουρανοξύστη, συνολικού ύψους 632 μέτρων, με 128 ορόφους, ο οποίος κατασκευάστηκε μόλις σε επτά χρόνια. Το εν λόγω κτίριο δεσπόζει στη Σαγκάη, σηματοδοτώντας την ισχυρή της θέση στην παγκόσμια οικονομία.

Να σημειωθεί ότι οι ένοικοι και οι επισκέπτες του ουρανοξύστη εξυπηρετούνται από δεκάδες ασανσέρ, ενώ τρεις ξεχωριστοί ανελκυστήρες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους τουρίστες που επισκέπτονται το κτίριο ως αξιοθέατο. Μάλιστα, οι ανελκυστήρες κινούνται με μέση ταχύτητα 65 χλμ./ώρα, φτάνοντας στον 128ο όροφο σε περίπου 50 δευτερόλεπτα. Υπολογίζεται ότι ανά δευτερόλεπτο διανύουν 20,5 ορόφους όταν πιάνουν τη μέγιστη ταχύτητα και σε μέσα επίπεδα 18,5 ορόφους στο δευτερόλεπτο.