Eternity C: Οι Χούθι κρατούν σε ομηρία 6 ναυτικούς

Το περιστατικό εντάσσεται στο συνεχιζόμενο κύμα επιθέσεων των ανταρτών Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή, στο πλαίσιο της σύγκρουσης που έχουν ανοίξει με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Οι αρχές ασφαλείας δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την τύχη του πληρώματος επισήμως, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έξι ναυτικοί είναι ζωντανοί και κρατούνται από τους αντάρτες.

Η ελληνική κυβέρνηση και οι αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές φέρεται να έχουν ήδη κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση του συμβάντος και τον εντοπισμό των ομήρων.

The Iranian-backed Houthi terrorist group in Yemen has released footage of their attacks against as well as the sinking of the Liberian-flagged and Greek-owned cargo vessel, M/V Eternity C, earlier today in the Southern Red Sea. Significant damage to the ship can be seen prior to… pic.twitter.com/yC8Erot8EU

