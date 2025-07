Ερυθρά Θάλασσα σε κόκκινο συναγερμό: Νέα τακτική – σοκ από τους Χούθι κρατά σε ύψιστη επιφυλακή τις ελληνικές ναυτιλιακές

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Σε καθεστώς ύψιστης επιφυλακής βρίσκονται πλέον οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, μετά τη βύθιση δύο ελληνόκτητων bulk carriers στα ανοικτά της Υεμένης από τους Χούθι, που αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει η «Ν», πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν εδώ και καιρό τον διάπλου της Ερυθράς Θάλασσας, όμως αρκετές άλλες έχουν επιστρέψει στα δρομολόγια μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, υπό την πίεση συμβολαίων που δεν μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν, και παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή.

Η επαναδραστηριοποίηση στην περιοχή πλοίων ελληνικής ιδιοκτησίας ή διαχείρισης, που είχε γνωρίσει κάμψη λόγω των αρχικών επιθέσεων στα τέλη του 2023, φαίνεται πλέον να βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο των Χούθι, η τακτική των οποίων, απ’ ό,τι φαίνεται, στο νερό αποδίδει, με λιγότερες ναυτικές δυνάμεις να μπορούν να τους σταματήσουν.

Για τον λόγο αυτό η ναυτιλιακή επιχείρηση «Ασπίδες» της Ε.Ε. προχώρησε σε αναθεώρηση της εκτίμησης κινδύνου για πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας πλέον την απειλή ως «κρίσιμη».

Στα ύψη το κόστος ασφάλισης

Την ίδια ώρα, το κόστος ασφάλισης για πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω της επανέναρξης των επιθέσεων. Σύμφωνα με τους Financial Times, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου έφτασαν έως και το 1% της αξίας του πλοίου, από 0,4% που ήταν πριν από την τελευταία επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο. Αυτό σημαίνει ότι ένα πλοίο αξίας 100 εκατ. δολαρίων πληρώνει πλέον 1 εκατ. δολάρια για ένα ταξίδι, αντί για 400 χιλ. δολάρια. Αναλυτές της Lloyd’s List και στελέχη ναυτιλιακής ασφάλειας κάνουν λόγο για σαφή μεταστρο φή στη στρατηγική των Χούθι, οι οποίοι, έπειτα από παύση 230 ημερών, επέστρεψαν στη δράση με νέες τακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μικρών ταχυκίνητων σκαφών, ρουκετοβόλων και αυτόματων όπλων. «Η επιστροφή των Χούθι στη θάλασσα συνοδεύεται από αυξημένη επιθετικότητα και μια πιο σύνθετη επιχειρησια κή τακτική», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ellie Shafik, επικεφαλής ανάλυσης της Vanguard.

Η ίδια προειδοποιεί πως η προσωρινή ύφεση στις επιθέσεις μπορεί να δημιούργησε αίσθηση ψευδούς ασφάλειας στον κλάδο, υπονομεύοντας τη σημασία της συνεπούς αξιολόγησης κινδύνου. «Όσο δι αρκεί η σύγκρουση στη Γάζα, κάθε πλοίο με έστω και έμμεσες διασυνδέσεις θα παραμένει δυνητικός στόχος», προσθέτει. Πηγές ναυτικής ασφάλειας επιβεβαιώνουν ότι οι πρόσφατες επιθέσεις συνδέονται με πλοία που φέρεται να είχαν προσεγγίσει λιμάνια του Ισραήλ.

Τα νέα δεδομένα έχουν ήδη οδηγήσει πολλές εταιρείες να επανεξετάσουν τις πρακτικές τους, ενώ αυξάνονται οι εκκλήσεις για ενισχυμένους ελέγχους ιδιοκτησίας και προέλευσης ναύλων. Παράλληλα, αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες για τη στάση ορισμένων ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας, οι οποίες φέρονται να συνεχίζουν την προσφορά υπηρεσιών ένοπλης συνοδείας ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. «Η ευθύνη δεν αφορά μόνο την πλευρά των πλοιοκτητών, αλλά και όσων παρέχουν ψευδή αίσθηση προστασίας», επισημαίνουν ειδικοί.

Η επιχείρηση «Ασπίδες»

Η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα τίθεται πλέον σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού, καθώς η επιχείρηση «Ασπίδες» της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε σε αναθεώρηση της εκτίμησης κινδύνου για πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας πλέον την απειλή ως «κρίσιμη». Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η αναθεώρηση έγινε με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων, καθώς και τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε λιμάνια της Υεμένης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής. Η επιχείρηση «Ασπίδες» καθορίζει πλέον τρία επίπεδα επικινδυνότητας για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας, του Στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και του Κόλπου του Άντεν: α) Κρίσιμο: Για πλοία με οποιαδήποτε σύνδεση με το Ισραήλ που θεωρούνται πλέον πρωτεύ οντες στόχοι. β) Μέτριο: Για πλοία που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. γ) Χαμηλό: Για πλοία χωρίς σύνδεση με ΗΠΑ ή Ισραήλ, αν και επισημαίνεται ότι η απειλή δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως ούτε για αυτά. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ρητά ως «υψηλής απειλής», με την επιχείρηση να τονίζει την ανάγκη για αξιόπιστη αξιολόγηση ρίσκου πριν από κάθε διέλευση.

Οι επιθέσεις στα δύο πλοία

Την ίδια ώρα, εκρηκτικό είναι το κλίμα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς οι Χούθι προχώρησαν και στη βύθιση του δεύτερου ελληνόκτητου πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου Eternity C στα ανοικτά της Υεμένης, εντείνοντας δραματικά την ένταση στην περιοχή. Την πληροφορία μετέδωσαν πηγές ναυτικής ασφάλειας που επικαλείται το πρατκορείο Reuters, επιβεβαιώνοντας τον κλιμακούμενο κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Η νέα επίθεση για τη βύθιση του πλοίου εκτελέστηκε με χρήση drones από επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη, ενώ ορισμένα από τα μέλη του πληρώματος βρέθηκαν στη θάλασσα με σωσίβια και τουλάχιστον έξι ναυτικοί έχουν ήδη διασωθεί. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και τη διάσωση των υπολοίπων. Σημειώνεται ότι το πλοίο Eternity C, ελληνικής διαχείρισης, πριν βυθιστεί είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την επίθεση της πολιτοφυλακής των Χούθι, με χρήση θαλάσσιων drones και ρουκετών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις ναυτικοί και δύο να είναι σοβαρά τραυματισμένοι, σύμφωνα με το Reuters, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων μελών του πληρώματος ανέρχεται σε 15. Οι θάνατοι των ναυτικών στο Eternity C είναι οι πρώτοι για το 2025.

Σημειώνεται ότι στο εν λόγω bulk carrier, χωρητικότητας 36.800 dwt (κατασκευής 2012), επέβαιναν συνολικά 21 Φιλιππινέζοι, ένας Ρώσος ναυτικός, αλλά και μια τριμελή ομάδα ασφαλείας. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι Χούθι είχαν αναλάβει την ευθύνη για παρόμοια επίθεση στο επίσης ελληνικής διαχείρισης φορτηγό πλοίο MV Magic Seas, το οποίο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ναυτικής ασφάλειας Ambrey, βυθίστηκε ανοιχτά της νοτιοδυτικής Υεμένης. To 22μελές πλήρωμά του, όλοι υπήκοοι Φιλιππίνων, κατάφερε να εγκαταλείψει το πλοίο και να μεταφερθεί σώο στο Τζιμπουτί. Οι Χούθι έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο που, όπως είπαν, απεικονίζει την επίθεσή τους στο Magic Seas, συμπεριλαμβανομένου του τηλεφωνήματος Mayday, των εκρήξεων και της τελικής βύθισης του πλοίου. Ο Joshua Hutchinson, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ναυτικής ασφάλειας Ambrey, δήλωσε στο Reuters ότι είχε ένα σκάφος ανταπόκρισης στην περιοχή και επιβεβαίωσε ότι το Magic Seas έχει βυθιστεί.

Έκκληση του ΙΜΟ για διάλογο

Ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, Arsenio Dominguez, χαρακτήρισε τις νέες επιθέσεις των Χούθι ως σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. «Απευθύνω έκκληση σε όλους να εντείνουν τις προσπάθειες για διάλογο, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος για την αντιμετώπιση αυτών των γεωπολιτικών συγκρούσεων που επηρεάζουν τον τομέα της ναυτιλίας», τόνισε o κ. Dominguez. Η κίνηση στην Ερυθρά Θάλασσα, μια βασική πλωτή οδό για το πετρέλαιο και τα εμπορεύματα, έχει μειωθεί από τότε που η πολιτοφυλακή Χούθι της Υεμένης, που είναι ευθυγραμμισμένη με το Ιράν, άρχισε να στοχεύει πλοία το 2023, σε αυτό που αποκάλεσε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους που δέχονται επίθεση στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Παρέμβαση της ΠΝΟ

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, με αφορμή τις δύο αιματηρές επιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία, με ανακοίνωσή της ζητεί να οριστεί εδώ και τώρα ως εμπόλεμη ζώνη η ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και να υλοποιούνται άμεσα τα αιτήματα για παλιννόστηση για όσους ναυτικούς το επιθυμούν. Η ΠΝΟ σημειώνει επίσης ότι, όπως αποδεικνύεται, δυστυχώς, εκ του τραγικού αποτελέσματος, η Διεθνής Επιχείρηση με την επωνυμία «Ασπίδες» έχει ξεπεραστεί, ενώ απευθύνει κάλεσμα στους διεθνείς οργανισμούς και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη κάθε αναγκαίου και επιβαλλόμενου μέτρου.

