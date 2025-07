Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Οι 130 υποτροφίες-στήριξη στη νέα γενιά

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση απονομής των 130 υποτροφιών μεταπτυχιακών Σπουδών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, την Τρίτη 1η Ιουλίου, στον αρχαιολογικό χώρο Ολυμπιείου.

Στον εμβληματικό αυτόν χώρο όπου δεσπόζουν οι Στύλοι Ολυμπίου Διός, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, χαιρέτισε την εκδήλωση, επισημαίνοντας πως «ο ελληνικός εφοπλισμός, για πολλοστή φορά, αποδεικνύεται κοινωνικά ευαίσθητος και πιστός στις αξίες του.

Με τη “ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία” ενδύεται η στήριξη των νέων επιστημόνων συγκροτημένη μορφή. Είναι αναρίθμητοι οι Έλληνες που σπούδασαν και στη συνέχεια διέπρεψαν χάρη στην οικονομική αρωγή ευεργετών και ιδρυμάτων της ναυτιλίας, μέσω δεκάδων κληροδοτημάτων και προγραμμάτων απονομής υποτροφιών, που εξακολουθούν να είναι ενεργά ως σήμερα.

Το παρόν πρόγραμμα υποτροφιών καταδεικνύει τη μέριμνα, σε θεσμικό πλέον επίπεδο, των Ελλήνων εφοπλιστών για το μέλλον της νέας γενιάς.

Πίστη μου είναι ότι η ένωση των δυνάμεων του Δημοσίου και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι πλέον όχι απλά επιθυμητή, αλλά αναγκαία.

Άριστο παράδειγμα ο Πολιτισμός, που τον σχεδιασμό μας βάσει της κρατικής χρηματοδότησης έρχονται και ενισχύουν επιπλέον σημαντικές ιδιωτικές χορηγίες.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο του υπουργείου Πολιτισμού».

Η Μελίνα Τραυλού

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, αναφερόμενη στις και στους υποτρόφους, σημείωσε: «Είστε ήδη φωτεινά παραδείγματα έμπνευσης, αριστείας και προοπτικής. Έχετε κατορθώσει να διακριθείτε μέσα από το προσωπικό σας όραμα, την επιμονή στα όνειρά σας, την πίστη στις δεξιότητές σας και, πάνω από όλα με τη σκληρή σας δουλειά.

Ο κόσμος, σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται ανθρώπους με τη δική σας αφοσίωση, το δικό σας πάθος και τη δική σας δύναμη.

Έχετε στα χέρια σας τη δυνατότητα να φέρετε θετικές αλλαγές, να ανοίξετε νέους δρόμους και να δημιουργήσετε έναν καλύτερο κόσμο…

Η δική σας επιτυχία είναι η επιτυχία όλων μας, είναι εγγύηση για ένα πιο λαμπρό μέλλον για το έθνος μας.

Εύχομαι από καρδιάς, καλή δύναμη στο νέο σας ξεκίνημα και με το καλό να επιστρέψετε στην πατρίδα μας, γεμάτοι γνώσεις, εμπειρίες και νέες ιδέες, για να συμβάλετε αποφασιστικά στην εξέλιξη και στη θωράκιση της προκοπής του τόπου μας».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους απόλυτους πρωταγωνιστές, τις και τους υποτρόφους, να παίρνουν τον λόγο. Οι αριστούχοι, νέες και νέοι, υπογράμμισαν τη σημασία της αναγνώρισης και επιβράβευσης των προσπαθειών τους, στέλνοντας ένα ενιαίο και δυνατό μήνυμα: «Τα όνειρα αξίζει να τα διεκδικούμε».

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών θέτει, διαχρονικά στο επίκεντρο του κοινωνικού της έργου τον τομέα της Παιδείας και τη χορήγηση υποτροφιών, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη νέα γενιά της χώρας.

Ακολουθώντας τη δέσμευσή της «Ναυτιλία και Κοινωνία Πάντα Μαζί», έχει θεσπίσει το ιδιαίτερα διευρυμένο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία +100 Υποτροφίες», καθώς και την υποτροφία με τη συμβολική ονομασία «Αριστεία», για την, τον άριστο των αρίστων, για την, τον πρώτο των πρώτων. Οι υποτροφίες αφορούν σε σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μεταπτυχιακά προγράμματα προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς ή διετούς φοίτησης.

Όπως ανέφερε και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, η συνολική επένδυση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεπερνά τα 5.000.000 ευρώ.

Το φετινό πρόγραμμα ενισχύθηκε αριθμητικά και ανέρχεται στις 130, συμπεριλαμβανομένης της υποτροφίας «Αριστεία». Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν υποτροφίες σε 130 νέες και νέους αριστούχους, από 21 περιοχές της πατρίδας μας, ώστε να ακολουθήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε 10 επιστημονικά πεδία, σε 11 χώρες, σε 6 ελληνικά Πανεπιστήμια και σε 45 του εξωτερικού, σύμφωνα με την επιλογή τους.

Οι 130 υπότροφοι πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης και έχουν επιτύχει ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και επιλέχθηκαν μεταξύ συνολικά 800 υποψηφίων. Την αξιολόγηση ανέλαβε η αρμόδια Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, με πρόεδρο τον Γιάννη Ξυλά, καθώς και τους Νικόλα Βενιάμη, Ντίνο Καρούση και Αλέξανδρο Παππά. Στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης συνέδραμαν ως σύμβουλοι, οι ακαδημαϊκοί Ανδρέας Παπανδρέου, καθηγητής Περιβαλλοντικών Οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ηλίας Παπαϊωάννου, καθηγητής Οικονομικών στο London Business School και Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως, επίσης, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Γιάννης Βακαρέλης.

Το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών είναι το πλέον διευρυμένο της χώρας, αποτελώντας ισχυρό πυλώνα του διαχρονικού ανθρωπιστικού αποτυπώματός της, το οποίο «αγκαλιάζει» τους τομείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, επισιτιστικής βοήθειας, έργων δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και αντιμετώπισης κρίσεων, έχοντας προσφέρει πάνω από 130.000.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Οι 130 υποτροφίες και υπότροφοι

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΥΣΑΛΗΣ

A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITITIME AGENCIES S.A. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITITIME AGENCIES S.A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΓΛΟΥ

A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITITIME AGENCIES S.A. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ

A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITITIME AGENCIES S.A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ

ALASSIA NEWSHIPS MANAGEMENT INC ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ

ALASSIA NEWSHIPS MANAGEMENT INC ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ

ALASSIA NEWSHIPS MANAGEMENT INC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ

ALBERTA SHIPMANAGEMENT LTD ΙΑΣΩΝ ΚΑΖΑΖΗΣ

ALBERTA SHIPMANAGEMENT LTD ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΤΣΑΡΗ

ALPHA GAS S.A. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ

ALPHA GAS S.A. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΤΗΡΗΣ

ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΤΖΟΥΛΙΔΗΣ

AVIN INTERNATIONAL LTD ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ

CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΙΑΣ

CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

CASTOR SHIPS S.A. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

CHANDRIS (HELLAS) INC ΗΛΙΑΝΑ ΜΟΣΛΕΫ

CHANDRIS (HELLAS) INC ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΛΗ

CHIOS NAVIGATION (HELLAS) LTD ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΛΑΜΝΙΔΗΣ

CHIOS NAVIGATION (HELLAS) LTD ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

DANAOS CORPORATION ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ

DANAOS CORPORATION ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ

DIANA SHIPPING SERVICES S.A. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ

DORIAN (HELLAS) SA ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗ

DORIAN LPG MANAGEMENT CORP. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

DORIAN LPG MANAGEMENT CORP. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

DRYLOG LTD ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΟΤΗ

DRYLOG LTD ΕΝΤΒΙΝ ΚΑΤΣΜΟΛΙ

EFNAV COMPANY LTD ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

EFSHIPPING CO S.A. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

ELEMENT SHIPMANAGEMENT S.A. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΚΑΣ-ΜΠΡΙΤΤ

ENESEL GROUP ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ

ENESEL GROUP ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ

ENESEL GROUP ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΖΙΓΚΑ

EUROBULK LTD ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΟΥ

FAFALIOS SHIPPING S.A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

FRANCO COMPANIA NAVIERA S.A. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

GASLOG LNG SERVICES LTD ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΣΗΣ

GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY S.A. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY S.A. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY S.A. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ

GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY S.A. ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΙΑ

IMS S.A. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

IONIC ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

KASSIAN MARITIME LTD ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΑΚΟΥ

KONDINAVE SA ΖΩΗ ΚΟΥΚΟΥΒΕ

KONDINAVE SA ΑΝΝΑ ΚΟΡΔΕΛΛΙΔΟΥ

LASKARIDIS MARITIME S.A. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

LASKARIDIS MARITIME S.A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΣ

LATSCO MARINE MANAGEMENT INC ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΛΑΤΣΩΝΑΣ

LYRAS FAMILY CHARITABLE TRUST ΙΑΣΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΤΙΑΤΟΣ

M/MARITIME ΧΑΪΔΩ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

M/MARITIME ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΣΕΛΗΣ

MINOA MARINE ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

NAFTOMAR SHIPPING AND TRADING CO LTD ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

NARVAL SHIPPING CORPORATION ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

NARVAL SHIPPING CORPORATION ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

NAVARONE S.A. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΑΒΑΝΙΔΟΥ

NEDA MARITIME AGENCY CO LTD ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΣ

NEPTUNE GROUP OF COMPANIES ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΕΤΗ ΜΙΧΙΩΤΗ

NEPTUNE GROUP OF COMPANIES ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

NEPTUNE GROUP OF COMPANIES ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΖΙΑ

NEPTUNE GROUP OF COMPANIES ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

OCEAN FREIGHTERS LIMITED ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ

OCEAN FREIGHTERS LIMITED ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΛΑΛΙΑ ΗΛΙΑΔΟΥ

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΑ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC ΦΟΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

PERFORMANCE SHIPPING MANAGEMENT INC ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΝΑ ΜΠΕΛΛ

PRIME TANKER MANAGEMENT INC ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

PROMINENCE MARITIME S.A. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΝΗΣ

PROMINENCE MARITIME S.A. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

PROMINENCE MARITIME S.A. ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ

ROSWELL TANKERS CORP. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ

SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΦΟΥΝΤΟΥΔΗΣ

STARBULK S.A. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΤΣΙΟΣ

STARBULK S.A. ΚΙΜΩΝ ΣΟΦΤΑΣ

SUN ENTERPRISES LTD ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ

TECHNOMAR SHIPPING INC ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ

TECHNOMAR SHIPPING INC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ

THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΦΑΡΑΣ

THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΠΙΤΣΙΚΑ

THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΛΗΣ

THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΤΑΙΝΑ

TMS TANKERS LTD ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TMS TANKERS LTD ΙΩΑΝΝΑ ΡΕΛΛΟΥ

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΝΤΗΣ

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΒΕΖΕΝΤΣΕΒ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΜΕΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΟΤΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΠΑΤΕΡΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Α.Ε ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΟΥΚΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΛΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΟΥΣΙΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΘΩΜΟΓΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΡΓΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΣΠΙΩΤΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΝΔΡΕΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΜΟΥΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι.ΣΟΥΡΑΒΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΡΕΝΤΖΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΚΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΛΑ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΞΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΦΑΛΗ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΔΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΡΙΒΑ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΡΙΑΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΣΟΛΙΝΟΣ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ-ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Α. ΝΤΑΪΦΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΝΔΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΟΛΚΑ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ