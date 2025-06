Η ελληνική τάση με τις spin-off των ναυτιλιακών στη Wall Street

Δεν είναι απλώς τάση, είναι στρατηγική. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ακολουθούν την τακτική του spinoff για τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές.

Περίπου μία στις τρεις (εννέα στις 31 συνολικά) ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης (NYSE – Nasdaq), είναι πλέον αποτέλεσμα της επιχειρηματικής στρατηγικής δημιουργίας αποσχίσεων.

Τελευταίο παράδειγμα η Rubico Inc., η οποία ιδρύθηκε ως spinoff από την εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Top Ships Inc, του Ευάγγελου Πιστιόλη, και πήρε το «πράσινο φως» για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της στη χρηματαγορά του Nasdaq.

Πέραν της Rubico, μόνο εντός της φετινής χρονιάς καταγράφηκαν άλλες τρεις σημαντικές αποσχίσεις.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η εισαγωγή της Robin Energy Ltd. στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μιας θυγατρικής εταιρείας της Toro Corp., συμφερόντων του Πέτρου Παναγιωτίδη.

Λίγο αργότερα, η Costamare Inc, συμφερόντων του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, υλοποίησε την πρόθεσή της να «σπάσει» τον κλάδο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου σε ξεχωριστή εταιρεία, την Costamare Bulkers Holdings, ενώ η Euroseas Ltd. του Αριστείδη Πίττα προχώρησε σε spin-off των παλαιότερων containerships της, σχηματίζοντας τη Euroholdings Ltd.

Η τελευταία πωλήθηκε κατά 51,04% σε επενδυτικό σχήμα της Latsco Shippping, συμφερόντων Μαριάννας Λάτση.

Και αν η Rubico είναι η τελευταία κίνηση, τον δρόμο είχε ανοίξει τον Μάιο του 2020 η Eurodry, συμφερόντων Αριστείδη Πίττα, η οποία αποσχίστηκε από τη Euroseas.

Όσον αφορά τον λόγο που οι Έλληνες εφοπλιστές επιλέγουν τη στρατηγική του spin-off στη Wall Street, την εξήγηση έχει δώσει ο κ. Πίττας, ο οποίος σε δηλώσεις του έχει ξεκαθαρίσει: «Είναι κάτι που συνέβαινε και θα συνεχίσει να συμβαίνει». Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφεται καθώς «οι επενδυτές των ναυτιλιακών εταιρειών πιθανώς ενδιαφέρονται περισσότερο για το growth story».

Η «γέννηση» της Rubico

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Rubico αναμένεται εντός του Ιουλίου, με την εταιρεία να διαχειρίζεται αρχικά δύο σύγχρονα, υψηλών προδιαγραφών δεξαμενόπλοια, τύπου suezmax, το M/T «Eco Malibu» και το M/T «Eco West Coast», χωρητικότητας 157.000 dwt, εξοπλισμένα με scrubbers.

Η διανομή των μετοχών της Rubico στους μετόχους της Top Ships θα γίνει αναλογικά, με ημερομηνία καταγραφής τη 16η Ιουνίου 2025, και ο νέος τίτλος της εταιρείας στο χρηματιστήριο Nasdaq θα είναι «RUBI».

Από την πλευρά της, η Top Ships συνεχίζει τη δραστηριότητά της με στόλο 10 ποντοπόρων δεξαμενόπλοιων.

Όπως αποτυπώνουν τα στοιχεία, η τάση των ναυτιλιακών εταιρειών να δημιουργούν spinoff εταιρείες για τη διαχείριση συγκεκριμένων τύπων πλοίων ή δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να πρωτοπορούν.

Η τακτική της απόσχισης επιτρέπει στις εταιρείες να βελτιώσουν την εξειδίκευση και την αποτελεσματικότητά τους, καθώς, όπως επισημαίνουν αναλυτές, οι spinoff εταιρείες μπορούν να προσαρμοστούν ταχύτερα στις αλλαγές της αγοράς και να υιοθετήσουν πιο ευέλικτες στρατηγικές, ενώ η δημιουργία ξεχωριστών εταιρειών μπορεί να βοηθήσει στην απομόνωση των κινδύνων από τη μητρική εταιρεία.

Από τις 31, πλέον, εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες στην αμερικανική χρηματαγορά που έχουν «άρωμα Ελλάδας», οι εννέα αποτελούν θυγατρικές που ακολουθούν αυτόνομη διαδρομή. Κατά χρονική σειρά, μετά τον Αριστείδη Πίττα, τη Σεμίραμι Παληού, τον Χάρη Βαφειά, τον Σταμάτη Τσαντάνη, τον Κωστή Κωνστακόπουλο και τον Πέτρο Παναγιωτίδη, ήρθε ο Ευάγγελος Πιστιόλης, αποδεικνύοντας ότι το κλαμπ όσων «σπάνε» τις εισηγμένες εταιρείες σε δύο ή και περισσότερα μέρη, ώστε να μπορέσουν να αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια, δεν είναι πια κλειστό.

Η οικογένεια Πίττα

Ο Αριστείδης Πίττας βρισκόταν τα τελευταία χρόνια με δύο εταιρείες στη Wall Street (Euroseas και EuroDry).

Η EuroDry, με έναν στόλο φορτηγών πλοίων (bulk carriers), αποσχίστηκε από τη Euroseas, η οποία με τη σειρά της συνέχισε την πορεία της με containerships.

Φέτος, όμως, από τη Euroseas «αναδύθηκε» ακόμα μία εταιρεία, η Euroholdings.

Τελικά, το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Euroholdings (51,04%) πωλήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον κ. Πίττα σε επενδυτικό σχήμα της Μαριάννας Λάτση, έναντι 12,90 δολαρίων ανά μετοχή.

Η οικογένεια Πίττα εισέπραξε επίσημα συνολικά το ποσό των 18,5 εκατ. δολαρίων, ενώ διατήρησε περίπου το 7,6% των μετοχών της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο αγοραστής συμφώνησε να καταβάλει στους πωλητές ορισμένα ποσά σε μετρητά, καταβλητέα τριμηνιαίως σε οφειλές, με την επιφύλαξη της συνεχιζόμενης απασχόλησης των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V «Joanna» και M/V «Aegean Express» της εταιρείας πέραν της ελάχιστης περιόδου απασχόλησής τους βάσει των αντίστοιχων συμβάσεων ναύλωσής τους.

Η απόσχιση της OceanPal

Τον ίδιο δρόμο είχε ακολουθήσει και η Σεμίραμις Παληού, η οποία έχει εισαγάγει στο αμερικανικό χρηματιστήριο και στον δείκτη Nasdaq,τη spin-off OceanPal Inc., εταιρεία που αποσχίστηκε από την Diana Shipping.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την κ. Παληού, έγινε με σκοπό να αξιοποιηθεί η ισχυρή αγορά στο χύδην ξηρό φορτίο με παλαιότερα πλοία και με μικρότερη διάρκεια ναύλωσης.

Από τη StealthGas στη C3is

Ο Χάρης Βαφειάς, μετά την είσοδο της StealthGas -κορυφαίας εταιρείας στην κατηγορία πλοίων LPG- στην αμερικανική χρηματαγορά του Nasdaq, προχώρησε στα τέλη του 2021 σε spin-off δημιουργώντας ακόμη μία εισηγμένη, την Imperial Petroleum, η οποία αποφασίστηκε να διαχειρίζεται τα δεξαμενόπλοια της μητρικής εταιρείας.

To 2023 ιδρύθηκε και η C3is, η νεότερη spin off συμφερόντων Βαφειά, η οποία ελέγχει στόλο τεσσάρων πλοίων, τριών bulkers και ενός δεξαμενόπλοιου.

H Castor Maritime

Τριπλή εκπροσώπηση, με δύο spin-off, έχει και ο Πέτρος Παναγιωτίδης, καθώς πριν από δύο μήνες η ναυτιλιακή Toro Corp ολοκλήρωσε την απόσχιση της εταιρείας Robin Energy και την εισαγωγή της στη χρηματαγορά του Nasdaq της Νέας Υόρκης.

Η Toro, με έδρα τη Λεμεσό, διέθετε τέσσερα πλοία μεταφοράς LPG και ένα MR tanker, πριν από την απόσχιση του product tanker και τη μεταφορά του στη Robin Energy.

Οι επενδυτές έλαβαν μία μετοχή της Robin για κάθε οκτώ μετοχές της Toro.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη εταιρεία του Πέτρου Παναγιωτίδη είναι η Castor Maritime, από την οποία δημιουργήθηκε στις αρχές του 2023 η spin-οff Toro Corporation, με «προίκα» οκτώ tankers της μητρικής.

Τώρα, η Toro ίδρυσε τη Robin Energy, παραχωρώντας της το δεξαμενόπλοιο «Wonder Mimoza», τύπου handysize, χωρητικότητας 36.718 dwt και κατασκευής 2006.

Η spin-off της Seanergy

Spin-off εταιρεία έχει ιδρύσει και η Seanergy Maritime Holdings, συμφερόντων Σταμάτη Τσαντάνη.

Πρόκειται για τη United Maritime Corporation, στην οποία η μητρική εταιρεία παραχώρησε αρχικά το παλαιότερο πλοίο της, το «Gloriuship», χωρητικότητας 171.314 dwt, ναυπηγημένο το 2004.

Σήμερα, ο στόλος της United Maritime Corporation αποτελείται από εννέα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου (τρία τύπου capesize, τρία τύπου kamsarmax και τρία τύπου panamax), με συνολική μεταφορική ικανότητα 1.004.289 τόνων (σε όρους dwt).

Οι κινήσεις της Costamare

Στις 7 Μαΐου ολοκληρώθηκε ο διαχωρισμός της Costamare Bulkers Holdings Limited από την Costamare Inc., συμφερόντων του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, και η νέα εταιρεία έκανε το ντεμπούτο της ως ανεξάρτητη εισηγμένη στη Wall Street.

Οι μετοχές της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τον κωδικό «CMDB» και αντίστοιχα της Costamare Inc. συνεχίζουν στο NYSE με τον κωδικό «CMRE».

Η νέα εταιρεία διαχειρίζεται στόλο σχεδόν 40 ιδιόκτητων πλοίων, ενώ ενσωματώνει και την πλατφόρμα ναυλώσεων CBI (Costamare Bulkers Investments), η οποία περιλαμβάνει περίπου 50 ναυλωμένα bulkers μέσω συνεργασιών τρίτων.