HELMEPA: 173 μαθητές από τρία Ναυτικά Επαγγελματικά Λύκεια έμαθαν να «υπερασπίζονται την θάλασσα»

173 μαθητές από τρία Ναυτικά Επαγγελματικά Λύκεια – το 1ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής (Αθήνα), το 1ο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας και το 1ο ΕΠΑΛ Καρδαμύλων (Χίος) – συμμετείχαν στην εκπαιδευτική πρωτοβουλία Nauticinblu Europe”, ερχόμενοι σε επαφή με τον Ωκεάνιο Γραμματισμό, την Κλιματική Αλλαγή και τη Γαλάζια Οικονομία, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και εργαλεία για να συνδέσουν τις μελλοντικές τους ναυτικές σταδιοδρομίες με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το “Nauticinblu Europe” είναι μια διακρατική εκπαιδευτική πρωτοβουλία με τη συμμετοχή Ναυτικών Ινστιτούτων από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, σχεδιασμένη και συντονισμένη από τον ιταλικό περιβαλλοντικό οργανισμό Marevivo με την υποστήριξη του MSC Foundation. Στην Ελλάδα, υλοποιείται από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, εναρμονισμένο με το όραμά της για τη διαμόρφωση υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων επαγγελματιών της θάλασσας, και για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη βιώσιμη ναυτιλία.

Κάθε σχολείο υλοποίησε ένα ξεχωριστό πενθήμερο πρόγραμμα που συνδύαζε θεωρητική γνώση, πρακτική δράση στο πεδίο, άμεση επαφή και διασύνδεση με επαγγελματίες της ναυτιλίας.

Στην Αγία Παρασκευή

Στην Αγία Παρασκευή, 62 μαθητές συμμετείχαν σε μια δυναμική εβδομάδα εξερεύνησης, συζητώντας και εστιάζοντας σε κρίσιμα ζητήματα όπως η θαλάσσια ρύπανση και οι βιώσιμες επαγγελματικές διαδρομές στη ναυτιλία.

Το πρόγραμμά τους περιλάμβανε και δραστηριότητες στα αγγλικά με την εμπνευσμένη Έκθεση του Marevivo – ONLY ONE. One Planet, One Ocean, One Health – για την ανάγκη της οικολογικής μετάβασης προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Μεταξύ άλλων, οι μαθητές συμμετείχαν σε καθαρισμό ακτής και καταγραφή θαλάσσιων απορριμμάτων στις Αλυκές Αρτέμιδας, και επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Κατράδη, όπου γνώρισαν από κοντά την τεχνολογία και τις πρακτικές κατασκευής σχοινιών πρόσδεσης πλοίων.

Το πρόγραμμα έριξε αυλαία με τη δημιουργία ενός συλλογικού καλλιτεχνικού έργου με θέμα τον ωκεανό, το οποίο εκτίθεται πλέον στο σχολείο ως σύμβολο της δέσμευσής τους.

Όπως ανέφερε η κ.. Βαρβάρα Πετρίδου, Διευθύντρια του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου του Β’ Τομέα Αθήνας: «Το πρόγραμμα έφερε τους μαθητές σε επαφή με ουσιαστικά περιβαλλοντικά ζητήματα, μέσα από έναν τρόπο συμμετοχικό και άμεσα βιωματικό, με έμφαση στον Ωκεάνιο και Κλιματικό Γραμματισμό. Μέσα από δράσεις όπως η έκθεση ONLY ONE, κατάφεραν να συνδεθούν ουσιαστικά με τον Γαλάζιο Πλανήτη μας και τη σημασία του για τη ζωή στη Γη».

Στην Σαλαμίνα

Στη Σαλαμίνα, 63 μαθητές συμμετείχαν σε ένα διαδραστικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε με συζητήσεις γύρω από τον Ωκεάνιο Γραμματισμό και τη θαλάσσια ρύπανση.

Πραγματοποίησαν επιτόπια έρευνα καταγραφής απορριμμάτων στην τοπική παραλία τους, εξερεύνησαν επαγγελματικές προοπτικές μέσα από μια συνεδρία καθοδήγησης με έμπειρο Καπετάνιο, και ήρθαν σε επαφή με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας κατά την επίσκεψή τους στην Blue Cycle – μια πρωτοβουλία που αξιοποιεί πλαστικά που προέρχονται από την αλιευτική και ναυτιλιακή δραστηριότητα, μετατρέποντάς τα σε νέα προϊόντα.

Η εμπειρία τους ολοκληρώθηκε με προσωπικές δεσμεύσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας δεσμεύσεων της HELMEPA, όπου οι μαθητές ανέλαβαν δράση για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης και του προσωπικού τους αποτυπώματος άνθρακα.

Στα Καρδάμυλα Χίου

Στα Καρδάμυλα της Χίου, 48 μαθητές συμμετείχαν σε μία εβδομάδα βιωματικής μάθησης και διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία.

Ως «πολίτες – επιστήμονες», ανέλαβαν δράση καθαρίζοντας την παραλία της Λαγκάδας, εξερεύνησαν ζητήματα ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσα από το εργαλείο Chios Climate Chance της HELMEPA και συμμετείχαν σε συνεδρία καθοδήγησης με επαγγελματία της ναυτιλίας.

Η επίσκεψη σε πλοίο αποτέλεσε μια ιδιαίτερα εμπνευστική εμπειρία, προσφέροντας στους μαθητές άμεση επαφή με τις προοπτικές βιώσιμης ναυτιλίας.

Οι μαθητές Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος και Ισίδωρος Στουπάκης μοιράστηκαν τη σκέψη τους αναφέροντας: «Μάθαμε πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τη θάλασσα και το περιβάλλον, και πως κάθε μας πράξη μετράει. Μιλώντας με ανθρώπους της κοινότητας, νιώσαμε μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου. Για εμάς, η θάλασσα είναι ζωή – και αυτό το πρόγραμμα μας βοήθησε να καταλάβουμε πως αξίζει να τη σεβόμαστε και να την προστατεύουμε». Η εβδομάδα έκλεισε με μια ομαδική δραστηριότητα σύνθεσης απόψεων της τοπικής κοινωνίας, όπου οι μαθητές παρουσίασαν στους συμμαθητές τους προκλήσεις και λύσεις μέσα από τη δική τους ματιά.

Η επιτυχημένη δεύτερη χρονιά του “Nauticinblu Europe” στην Ελλάδα συνεχίζει να εμπνέει και να ενδυναμώνει νέους και νέες σε όλη τη χώρα, προετοιμάζοντάς τους για μια επαγγελματική πορεία με πυξίδα τη βιωσιμότητα.

«Μέλη ενός ζωντανού ευρωπαϊκού δικτύου νέων που υπερασπίζονται τη θάλασσα»

Όπως δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της HELMEPA, Όλγα Σταυροπούλου:

«Στη HELMEPA, η συνεργασία δεν είναι απλώς μια μέθοδος – είναι στάση ζωής. Για να δώσουμε απαντήσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις όπως η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, χρειάζονται σχέσεις εμπιστοσύνης, ανταλλαγή γνώσεων και ουσιαστικές, δοκιμασμένες συνεργασίες.

Γι’ αυτό και το “Nauticinblu Europe”, η κοινή μας πρωτοβουλία με το Marevivo, έχει καταφέρει να παρακινήσει και να εμπνεύσει. Αυτό που την κάνει μοναδική είναι η προσέγγισή μας: κάθε βήμα συνδιαμορφώνεται με τους ίδιους τους νέους – ακούμε τη φωνή τους, προσαρμοζόμαστε και τους δίνουμε χώρο όχι μόνο να μάθουν, αλλά να πάρουν πρωτοβουλίες, να δράσουν.

Στη διάρκεια αυτής της πορείας, οι μαθητές/τριες δεν απέκτησαν μόνο γνώσεις για τη θάλασσα και το κλίμα. Ανέπτυξαν δεξιότητες ζωής – συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη. Το πιο σημαντικό: έγιναν μέλη ενός ζωντανού ευρωπαϊκού δικτύου νέων που αγαπούν και υπερασπίζονται τη θάλασσα. Όταν δημιουργούμε μαζί με τους νέους – και όχι για λογαριασμό τους – το αποτέλεσμα είναι αληθινό, βαθύ και αφήνει αποτύπωμα που διαρκεί».