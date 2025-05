Βαφειάς – Γιουρούκος στο Ναυτιλιακό Συνέδριο της «Ν»: Το κόστος ναυπήγησης, η Κίνα απέναντι σε Κορέα και Ιαπωνία και οι στρατηγικές επιβίωσης

Οι διεθνείς πιέσεις στις ναυπηγήσεις, οι τιμές των πλοίων και οι στρατηγικές επιλογές των ναυτιλιακών επιχειρήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο του δεύτερου πάνελ του 9ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής, με θέμα «Το μέλλον της ναυτιλίας: Ναυπηγήσεις & Χρηματοδότηση – Πώς πορεύονται και με τι όρους;».

Το πάνελ συντόνισε ο CEO της Intermodal Group, Γιώργος Λάιος, και συμμετείχαν οι Χάρης Βαφειάς, Ιδρυτής των Stealthgas Inc., Imperial Petroleum Inc., και C3iS Inc., καθώς και Α’ Αντιπρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε., και ο Γιώργος Γιουρούκος, Ιδρυτής και Managing Director της Technomar Shipping Inc.

Χάρης Βαφειάς: Κλείνουμε 20 χρόνια μακριά από την Κίνα, αλλά…

Ο Χάρης Βαφειάς αναφέρθηκε στη στρατηγική στροφή της εταιρείας του προς τα μεταχειρισμένα ιαπωνικά φορτηγά πλοία τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ υπενθύμισε ότι η Stealthgas έχει πάψει να ναυπηγεί στην Κίνα από το 2009. «Κλείνουμε σε λίγο 20 χρόνια μακριά από την Κίνα», σημείωσε.

Ωστόσο, με τα κορεσμένα ναυπηγεία στην Κορέα και την Ιαπωνία, η εικόνα αλλάζει: «Η Κίνα σιγά-σιγά στριμώχνει τις άλλες στη ναυπηγική. Είναι πιο ευέλικτη, πιο φθηνή, πιο γρήγορη στις παραδόσεις. Σήμερα, είναι η μόνη επιλογή», τόνισε, αφήνοντας επιφυλάξεις για το αν θα ισχύσει τελικά η πρόσφατη ανακοίνωση Τραμπ για επιβολή λιμενικών τελών σε κινεζικά πλοία.

Σε ερώτηση για τις ΗΠΑ και την Ινδία ως ναυπηγικούς παίκτες, απάντησε: «Τα αμερικανικά ναυπηγεία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις τιμές Κίνας, Ιαπωνίας και Κορέας. Η Ινδία, λόγω φθηνού εργατικού δυναμικού, ίσως εξελιχθεί σταδιακά σε ανταγωνιστικό παίκτη».

Γιώργος Γιουρούκος: «Να αγοράζεις, όταν οι άλλοι φοβούνται»

Ο Γιώργος Γιουρούκος ανέδειξε μια επιθετική στρατηγική επενδύσεων που βασίζεται στη ρήση του Γουόρεν Μπάφετ: «Να είσαι επιθετικός όταν οι άλλοι φοβούνται». Όπως είπε, «όταν οι τιμές είναι πολύ κακές, αγοράζω μεγάλες ποσότητες πλοίων. Δεν παραγγέλνουμε σήμερα – είναι πολύ ακριβά τα πλοία, ακόμη και τα μεταχειρισμένα, σε σχέση με το τι μπορείς να κερδίσεις».

Αναφερόμενος στην ποιότητα των κινεζικών ναυπηγήσεων, σημείωσε: «Η Κίνα πάντα θα χτίζει πλοία υποδεέστερα της Ιαπωνίας και της Κορέας. Όπως αγοράζεις ένα Hyundai αντί για BMW ή Audi. Ο τρόπος να βελτιώσεις ένα σκάφος είναι η επιστήμη του fluid dynamics – περίπλοκος υπολογισμός χωρίς τέλος».

Για την Ινδία, εξέφρασε σκεπτικισμό: «Οι Ινδοί είναι πραγματικά πολύ έξυπνοι, αλλά δεν είναι τόσο εργατικοί όσο οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες ή οι Κορεάτες που είναι “στρατιώτες”. Δεν πιστεύω ότι τα ινδικά ναυπηγεία θα γίνουν σοβαρός ανταγωνισμός. Είχαμε εμπειρία με πλοίο από την Ινδία – ήταν απίστευτο το τι τραβήξαμε».

Οι νέες προκλήσεις: Κόστη, πράσινη μετάβαση και ESG

Το πάνελ ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ναυτιλιακές εταιρείες ως προς το αυξανόμενο κόστος ναυπήγησης, τις πιεσμένες επιλογές στα ναυπηγεία και τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε γύρω από τα ESG-linked δάνεια και τη «πράσινη» χρηματοδότηση, με ερωτήματα για το αν η επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων είναι απλώς θέμα κόστους («Pricing») ή ευρύτερης στρατηγικής.