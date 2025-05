ESG Shipping Awards 2024: Οι κορυφαίοι ηγέτες βιωσιμότητας στη ναυτιλία

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και διεθνούς απήχησης, τα ESG Shipping Awards 2025 International ανέδειξαν τη σταθερή δέσμευση του ναυτιλιακού κόσμου στην αριστεία στον τομέα του Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής Ευθύνης και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Στην κατάμεστη αίθουσα της εκδήλωσης, ξεχώρισε η τοποθέτηση του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου. Στον χαιρετισμό του ο καπετάνιος της ελληνικής ναυτιλίας, μία προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ως καπετάνιος της παλαιότερης γενιάς, πρέπει να παραδεχτώ ότι όροι όπως ESG δεν υπήρχαν στο λεξιλόγιό μας. Στην ελληνική ναυτιλία, για δεκαετίες – αν όχι αιώνες – ζούμε με τρεις απλές αρχές: να κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα μπορείς, να τιμάς πάντα τον λόγο σου και να φροντίζεις τους ανθρώπους σου και την κοινότητά σου».

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πραγματικό νόημα αυτών των βραβείων» πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν και οι ομιλίες των ισχυρών κυριών της ελληνικής ναυτιλίας, της κας Μαρίλυ Φραγκίστα και της κας Σεμίραμις Παληού.

Η κα. Μαρίλυ Φραγκίστα, διευθύνουσα σύμβουλος της Franco Compania Naviera S.A., και η κα. Σεμίραμις Παληού, CEO της Diana Shipping Inc. και πρόεδρος των HELMEPA & INTERMEPA, τιμήθηκαν με το ESG Motivational Leadership Award, για τη συνεπή και διαχρονική συμβολή τους στον ανθρώπινο προσανατολισμό της ναυτιλίας.

«Η ηγεσία αφορά τη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και αυτό σημαίνει να ακούς. Ως παλαιότερη γενιά στη ναυτιλία, έχουμε την ευθύνη να μαθαίνουμε από τις νέες φωνές που αναδύονται στον κλάδο μας. Οι ιδέες τους αξίζουν όχι μόνο την προσοχή μας, αλλά και την αναγνώριση», δήλωσε η κα. Φραγκίστα, θέτοντας στο επίκεντρο τη διασύνδεση μεταξύ των γενεών.

Στο ίδιο πνεύμα και η κα. Παληού, CEO της Diana Shipping Inc. και πρόεδρος των HELMEPA & INTERMEPA, η οποία αναγνωρίστηκε για την ηγετική της παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή και τη σταθερή προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. «Είναι μεγάλη τιμή αυτό το βραβείο. Η έμπνευση και το κίνητρό μου προέρχονται από τους δικούς μου ανθρώπους, τους συναδέλφους και τους ναυτικούς που ταξιδεύουν στις θάλασσες με πάθος και αφοσίωση. Γι’ αυτό το βραβείο είναι εξίσου δικό τους όσο και δικό μου», πρόσθεσε.

Στην τελετή απονομής των ESG Shipping Awards International 2025 έδωσαν το παρών περισσότεροι από 400 προσκεκλημένοι, τιμώντας τις εξαιρετικές επιδόσεις που διαμορφώνουν το βιώσιμο μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η βραδιά ξεκίνησε με την τοποθέτηση των διοργανωτών, με τις κ.κ. Έλενα Αθουσάκη και Κατερίνα Σταθοπούλου, να αναδεικνύουν τη δύναμη του ESG στον ναυτιλιακό τομέα, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση του κλάδου από την απλή συμμόρφωση σε ηγετική θέση, και τη σημασία της αναγνώρισης όχι μόνο της στρατηγικής των επιχειρήσεων, αλλά και των ανθρώπων και των πράξεων που οδηγούν την αλλαγή.

«Αυτό που κάνει αυτή την πρωτοβουλία ιδιαίτερα ξεχωριστή είναι ότι γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα – μια χώρα με βαθιά ναυτική παράδοση και αταλάντευτη δέσμευση στο μέλλον του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Η μακροχρόνια ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλίας δεν είναι τυχαία. Αντικατοπτρίζει μια βαθιά προσήλωση στην ποιότητα, την ευθύνη και την πρόοδο. Σήμερα, η βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών και η προστασία του περιβάλλοντος παραμένουν κορυφαίες προτεραιότητες για την ελληνική κυβέρνηση», δήλωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, στην εναρκτήρια ομιλία του.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Αλεξανδράτος υπογράμμισε ότι «η ναυτιλία ήταν ανέκαθεν ένας τομέας ευθύνης, ανθεκτικότητας και σεβασμού, πολύ πριν το ESG γίνει παγκόσμιο πλαίσιο. Σήμερα, όμως, το ESG δεν είναι πλέον επιλογή· είναι αναγκαιότητα, πρότυπο και, κυρίως, μια ευκαιρία για εκσυγχρονισμό. Ας διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει πρακτικό, ισορροπημένο και πραγματικός καταλύτης αλλαγών».

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο κ. Björn van Roye, επικεφαλής Global Economic Modelling της Bloomberg Economics, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου γεωοικονομικού τοπίου και την ανάγκη προσαρμογής, ανθεκτικότητας και υπεύθυνης ηγεσίας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Τα βραβεία

ESG Leader Award

• GOLD: Pacific Basin Shipping Limited

• SILVER: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

• BRONZE: Seaven Tanker & Dry Management Inc.

Environmental Leader Award

• GOLD: Latsco Shipping Limited

• SILVER: Star Bulk Carriers Corp.

• BRONZE: Columbia Group

Climate Change Leader Award

• GOLD: Lemissoler Navigation Co. Ltd

• SILVER: Contships Management Inc.

• BRONZE: Performance Shipping Inc.

Social Leader Award

• GOLD: Tsakos Group of Companies

• SILVER: Capital Group

• BRONZE: Fleet Management Limited

Community Contribution Leader Award

• GOLD: Contships Management Inc.

• SILVER: AIDA Cruises

• BRONZE: OSM Thome

Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Leader Award

• GOLD: Oldendorff Carriers GmbH & Co. KG

• SILVER: Wallem Group

• BRONZE: OSM Thome

People Leader Award

• GOLD: Star Bulk Carriers Corp.

• SILVER: Chandris (Hellas) Inc.

• BRONZE: Berge Bulk, Alma Shipmanagement & Trading SA

Governance Leader Award

• GOLD: Century Bulk Carriers Management Co.

• SILVER: Silver Lake Shipping Company S.A.

• BRONZE: Wallem Group

Technology Leader Award

• GOLD: Seanergy Maritime Holdings Corp.

• SILVER: Oceandiva, AIDA Cruises

• BRONZE: Berge Bulk

Industry Partnership Leader Award

• GOLD: Navios Maritime Partners L.P.

• SILVER: Capital Group

• BRONZE: Century Bulk Carriers Management Co.

ESG Motivational Leadership Award

• Marily Frangista, Managing Director of Franco Compania Naviera S.A. and Mrs.

• Semiramis Paliou, Director & CEO of Diana Shipping Inc. and HELMEPA & INTERMEPA Chairperson