Βύθιση containership στην Ινδία – Φόβοι για διαρροή επικίνδυνου φορτίου

Σύμφωνα με το ινδικό πολεμικό ναυτικό, το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο «MSC ELSA 3», μήκους 184 μέτρων, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι Vizhinjam προς το Kochi, αντιμετώπισε προβλήματα το Σάββατο και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το containership μετέφερε και ορισμένα εμπορευματοκιβώτια με επικίνδυνο φορτίο.

Αεροσκάφη του ινδικού ναυτικού έσπευσαν στην περιοχή και εντόπισαν δύο σωσίβιες σχεδίες, ενώ το πλοίο είχε πάρει μεγάλη κλίση σε απόσταση περίπου 38 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του Kochi.

@IndiaCoastGuard #MRCC, #Mumbai received a Distress Alert regarding Liberia-flagged container vessel MSC ELSA 3 developing 26° list approx 38 nautical miles southwest of #Kochi. Vessel departed #Vizhinjam Port on 23 May 25, bound for #Kochi with ETA 24 May 25. #ICG is actively… pic.twitter.com/U7SzOBsE9h

— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) May 24, 2025