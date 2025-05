Όμιλος Τσάκου: Νέο πρόγραμμα για Ηλεκτρολόγους από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού TEENS

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη 6 Μαΐου ο έλεγχος για την πιστοποίηση του νέου προγράμματος εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Αξιωματικών (ETO) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού TEENS από επιθεωρητές του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ίδρυση του προγράμματος εκπαίδευσης ETO, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο παράλληλα με τα υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης για “Officer in Charge of a Navigational Watch” και “Officer in Charge of an Engineering Watch”, σηματοδοτεί έναν μακροχρόνιο στρατηγικό στόχο του Ομίλου Τσάκου, ο οποίος ανταποκρίνεται στην κρίσιμη ανάγκη του κλάδου για υψηλά καταρτισμένους ETO, ικανούς να διαχειρίζονται προηγμένα, τεχνολογικά καθοδηγούμενα ναυτιλιακά συστήματα.

Καθώς ο ναυτιλιακός τομέας κινείται προς την κατεύθυνση της αυξημένης αυτοματοποίησης και της ψηφιακής ολοκλήρωσης, το TEENS έχει δεσμευτεί να πρωτοστατήσει στη ναυτιλιακή εκπαίδευση, εξοπλίζοντας τους ναυτικούς με την τεχνογνωσία για να διαπρέψουν σε μια τεχνολογικά εξελισσόμενη βιομηχανία, με την πλήρη υποστήριξη του Ομίλου Τσάκος.

Όπως επισημαίνεται από την Ακαδημία TEENS, «αγκυροβολημένο στο όραμα του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου για τη δημιουργία ενός κέντρου ναυτικής εκπαίδευσης αριστείας στη Χίο, υπό την αιγίδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», το νέο πρόγραμμα ETO όχι μόνο ενισχύει τις εκπαιδευτικές μας δυνατότητες, αλλά εισάγει και πρωτοποριακές μεθοδολογίες μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης που βασίζεται στην προσομοίωση σε συνδυασμό με πρακτικά τεχνικά εργαστήρια», ενώ συμπληρώνεται: «Η πρωτοβουλία για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ETO συμπληρώνει τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης για τα τμήματα καταστρώματος και μηχανών στην Ακαδημία TEENS, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να καλλιεργήσουμε μια νέα γενιά επαγγελματιών της ναυτιλίας με εξειδίκευση στις αναδυόμενες τεχνολογίες και ικανή να ανταποκριθεί στις μελλοντικές απαιτήσεις της βιομηχανίας».

Η ακαδημία

Σημειώνεται ότι το όραμα του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, έλαβε «σάρκα και οστά» τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν και έγιναν τα εγκαίνια της Ακαδημίας, η οποία λειτουργεί με πιστοποίηση από το υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου.

Πρόκειται για την πρώτη ιδιωτική Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία λειτουργεί στην ιδιαίτερα πατρίδα της οικογένειας, στη Χίο, υπό τη σκέπη του ιδρύματος Μαρία Τσάκος με την ονομασία «Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης».

«Οραματιζόμαστε την Ακαδημία μας ως πόλο έλξης νέων, όχι μόνο για να στελεχώσουν τα πλοία της ελληνικής ναυτιλίας αλλά ταυτόχρονα, να τους δώσουμε τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης, και καταξίωσης, υπηρετώντας το περήφανο ναυτικό επάγγελμα. Λειτούργημα θα μου επιτρέψετε να πω», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος στα εγκαίνια της Ακαδημίας.