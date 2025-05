Άνω του 1 δισ. δολ. η ρευστότητα της Costamare

Με κερδοφορία 95 εκατ. δολ. και ρευστότητα που αγγίζει το 1,02 δισ. δολ. έκλεισε το α’ τρίμηνο του 2025 για την Costamare, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Κωστή Κωνσταντακόπουλου.

Συγκεκριμένα, η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο ναυτιλιακή, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο ανεξάρτητες εταιρείες containerships και τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε δυναμικά ανοίγματα στο χύδην ξηρό φορτίο και στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, κατέγραψε έσοδα ύψους 440,6 εκατ. δολ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025, από 470,2 εκατ. δολ. στη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα καθαρά κέρδη για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν στα 73,3 εκατ. δολ. ή 0,61 δολ. ανά μετοχή, έναντι 102,67 εκατ. δολ. που ήταν πέρυσι.

Όπως τονίζεται, η διαφορά σε κέρδη και έσοδα, σε σχέση με την περασμένη χρονιά, οφείλεται στο γεγονός της πτώσης της αγοράς ξηρού φορτίου το συγκεκριμένο διάστημα.

Spin-off

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η ναυτιλιακή εταιρεία αναφέρθηκε και στην επίσημη έναρξη της διαπραγμάτευσης της Costamare Bulkers Holdings Limited στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), ως ανεξάρτητη εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της απόσχισής της από την Costamare Inc. Συγκεκριμένα, οι μετοχές της νέας εταιρείας ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται από το πρωί της Τετάρτης με το σύμβολο «CMDB», ενώ η Costamare Inc. συνεχίζει τη δική της πορεία στο χρηματιστήριο με το σύμβολο «CMRE».

Στο πλαίσιο της απόσχισης, κάθε μέτοχος της Costamare Inc. έλαβε μία κοινή μετοχή της Costamare Bulkers για κάθε πέντε μετοχές της Costamare Inc. που κατείχε κατά το κλείσιμο της 29ης Απριλίου 2025. Παράλληλα, η Costamare Bulkers θα είναι το νέο σπίτι των 38 ιδιόκτητων πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου της Costamare, καθώς και άλλων 48 πλοίων που ναυλώνονται επί του παρόντος με την πλατφόρμα CBI (charter in) της εταιρείας, ενώ από την πλευρά της η Costamare Inc διατηρεί στον στόλο της 68 boxships και την πλατφόρμα Neptune Maritime Leasing.

Μάλιστα, οι συνολικές επενδύσεις και οι δεσμεύσεις της αναπτυσσόμενης πλατφόρμας leasing υπερβαίνουν τα 530 εκατ. δολάρια, ενώ οι προβλέψεις της εταιρείας κάνουν λόγο για μια υγιή πορεία.

Μέρισμα

Στις 2 Απριλίου 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα ύψους 0,115 δολ. ανά μετοχή επί των κοινών μετοχών, το οποίο καταβλήθηκε στις 6 Μαΐου 2025 στους κατόχους κοινών μετοχών που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο κατά τη 17η Απριλίου.

Επίσης, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι κατέβαλε μερίσματα 0,476563 δολ. ανά μετοχή στο 7,625% της Σειράς Β (NYSE Preferred Preferred Stock), 0,531250 δολάρια ανά μετοχή στη Σειρά C και 0,546875 δολ. ανά μετοχή στη Σειρά D.

Στα 2,3 δισ. δολ. τα συνολικά έσοδα από συμβάσεις

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο οικονομικός διευθυντής της Costamare, Γρηγόρης Ζήκος, αναφέρθηκε στην απόσχιση, τονίζοντας ότι «ξεκλειδώνει κρυμμένη αξία και τοποθετεί σε καλύτερη θέση τις δύο ξεχωριστές εισηγμένες εταιρείες, ώστε να επιδιώξουν ξεχωριστές λειτουργικές και στρατηγικές πρωτοβουλίες στους τομείς της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και της μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου».

Σε ό,τι αφορά την πορεία της αγοράς, ο κ. Ζήκος επεσήμανε ότι «ενώ οι γεωπολιτικές προκλήσεις και οι οικονομικές αβεβαιότητες επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο, η ζήτηση για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει διατηρήσει μέχρι στιγμής τη δυναμική της. Ο εμπορικά αδρανής στόλος παραμένει κάτω από το 1%, υποδεικνύοντας μια πλήρως απασχολούμενη αγορά».

Για τα προτεινόμενα λιμενικά τέλη που ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος για τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ (USTR), ο ίδιος ανέφερε ότι οι ανακατατάξεις του στόλου και οι αναδιοργανώσεις δικτύου ενδέχεται αρχικά να οδηγήσουν σε ανεπάρκειες, που εν τέλει θα ενισχύουν τη ζήτηση σε χωρητικότητα. «Η απασχόληση στον στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μας ανέρχεται σε 100% και 73% για το 2025 και το 2026, αντίστοιχα, ενώ τα συνολικά έσοδα από συμβάσεις ανέρχονται σε 2,3 δισ. δολάρια με υπολειπόμενη διάρκεια χρονοναύλωσης 3,3 ετών».

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον κ. Ζήκο, η αγορά dry bulk τόσο στα Capesize όσο και στα Panamax βίωσαν μια δύσκολη αρχή του έτους. Ειδικότερα, όπως είπε, «η αγορά των Capes ανέκαμψε σε μεγάλο βαθμό τον Μάρτιο, υποστηριζόμενη από τις βελτιωμένες εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από Αυστραλία και Βραζιλία και την αυξημένη διαθεσιμότητα πλοίων».

Τέλος, όσον αφορά τη Neptune Maritime Leasing, την αναπτυσσόμενη πλατφόρμα leasing, οι συνολικές επενδύσεις και οι δεσμεύσεις υπερβαίνουν τα 530 εκατομμύρια δολάρια με μια υγιή πορεία.