Η EuroHoldings, συμφερόντων Αριστείδη Πίττα, ξεκινά στρατηγική αναθεώρηση για τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών της

Στρατηγικές επιλογές για τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων της εξετάζει EuroHoldings Ltd., εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών που αποσχίστηκε πρόσφατα από την Euroseas Ltd.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο διερευνά ενδεχόμενη πώληση, συγχώνευση ή άλλες εταιρικές κινήσεις, με τη συμβολή της Seaborne Capital Advisors ως χρηματοοικονομικού συμβούλου. Η εταιρεία δεν έχει θέσει χρονοδιάγραμμα ούτε δεσμεύεται για την ολοκλήρωση κάποιας συγκεκριμένης ενέργειας, ενώ θα ανακοινώσει εξελίξεις μόνο όταν κριθεί αναγκαίο.

Η Seaborne Capital Advisors έχει προσληφθεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για να βοηθήσει στη διαδικασία αξιολόγησης.

Επίσης όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία δεν προτίθενται να γνωστοποιηθούν εξελίξεις που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία μέχρι να αποφασίσει ότι η περαιτέρω γνωστοποίηση είναι κατάλληλη ή απαιτείται από το νόμο.

«Η εταιρεία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα ύψους περίπου 13 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν έχει χρέος και δύο πλοία που απασχολούνται με επικερδείς ναυλώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της εναπομένουσας ωφέλιμης ζωής τους.” δήλωσε ο Αριστείδης Πίττας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EuroHoldings.Πρόσθεσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοικητική ομάδα αξιολογούν ενεργά την επιχείρηση και τη στρατηγική για να διασφαλίσουν ότι η εταιρεία ακολουθεί την καλύτερη δυνατή πορεία προς τα εμπρός για την ενίσχυση της αξίας των μετόχων.

Σημειώνει επίσης ότι για να είναι ολοκληρωμένη η αξιολόγηση των ευκαιριών δημιουργίας αξίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει αυτή τη διερεύνηση των στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων και θα τις αξιολογήσει σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη προοπτική αξίας της Εταιρείας σε μεμονωμένη βάση.

Η EuroHoldings Ltd. συστάθηκε στις 20 Μαρτίου 2024 σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ. Η εταιρεία συστάθηκε από την Euroseas Ltd. για να χρησιμεύσει ως εταιρεία χαρτοφυλακίου τριών θυγατρικών της που είναι πλοιοκτήτριες. Οι μετοχές της EuroHoldings Ltd. διανεμήθηκαν στους μετόχους της Euroseas Ltd. στις 17 Μαρτίου 2025.

Η εταιρεία διαθέτει στόλο δύο πλοίων feeder containerships με χωρητικότητα φορτίου 40.882 dwt ή 3.171 teu.