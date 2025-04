Η Costamare Inc. ενέκρινε την απόσχιση της Costamare Bulkers Holdings Limited

Την προαναγγελθείσα απόσχιση της επιχείρησης ξηρού χύδην φορτίου σε μια αυτόνομη εταιρεία, την Costamare Bulkers Holdings Limited («Costamare Bulkers») ενέκρινε το Διοικητικό της Συμβούλιο της Costamare Inc, συμφερόντων Κωστή Κωνσταντακόπουλου.

Η εταιρεία αναμένει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, μέσω αναλογικής διανομής στους μετόχους της Costamare Inc. στις 6 Μαΐου 2025.

Για να επιτευχθεί η απόσχιση, η Costamare Inc. θα διανείμει όλες τις μετοχές της Costamare Bulkers που κατέχει η Costamare Inc. στους κατόχους κοινών μετοχών της Costamare Inc. κατ’ αναλογία.

Κατά τη διανομή, κάθε μέτοχος της Costamare Inc. θα λάβει μία κοινή μετοχή της Costamare Bulkers για κάθε πέντε κοινές μετοχές της Costamare Inc. που κατέχει κατά το κλείσιμο των εργασιών στις 29 Απριλίου 2025, ημερομηνία καταγραφής για τη διανομή.