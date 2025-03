Λιμάνια: Αύξηση 5,6% στη διακίνηση επιβατών το γ’ τρίμηνο 2024

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων το γ’ τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2023 παρουσίασε μείωση 0,7%. Δεν παρατηρήθηκε μεταβολή κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου 2023 προς το γ’ τρίμηνο 2022.

Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε αύξηση 6,1%. Αύξηση 2,6% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου 2023 προς το γ’ τρίμηνο 2022.

Διακίνηση Επιβατών, Εμπορευμάτων και Κινητών Μονάδων στους Ελληνικούς Λιμένες (Γ΄ τρίμηνο 2024)https://t.co/GqiPKtuVyR

Traffic of Passengers, Goods and Mobile Units in Greek Ports (3rd quarter 2024)https://t.co/XuGwhXhbXa #ΕΛΣΤΑΤ #ELSTAT #GreekDataMatter pic.twitter.com/T1dZfYzrAp

— ELSTAT (@StatisticsGR) March 17, 2025