Σύγκρουση στη Βόρεια Θάλασσα: Εξαιρετικά τοξική ουσία μετέφερε το φορτηγό πλοίο

Σύμφωνα με την Lloyd’s List Intelligence, το Solong μετέφερε, μεταξύ άλλων, και 15 εμπορευματοκιβώτια με κυανιούχο νάτριο.

Το κυανιούχο νάτριο είναι μια χημική ουσία που σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), περιγράφεται ως λευκό στερεό που μοιάζει με κρύσταλλο και έχει ελαφρά οσμή αμυγδάλου. Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για τον καθαρισμό μετάλλων, την επιμετάλλωση, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην παρασκευή χημικών.

Ο βρετανικός οργανισμός αναφέρει ότι η έκθεση σε άλατα κυανίου μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ναυτία, ζάλη, νευρικότητα, σύγχυση, αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό και υπνηλία. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα ή ακόμα και θάνατος, προσθέτει.

Δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής εάν η τοξική ουσία έχει χυθεί στη θάλασσα.

Από την άλλη πλευρά, όπως επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο MV Stena Immaculate, μετέφερε καύσιμο για αεροσκάφη της πολεμική αεροπορίας των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι και τα 37 μέλη πληρώματος των δύο πλοίων ειναι ασφαλή. Ενας ναυτικός εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Κατά το Reuters, περισσότεροι από 30 ναυτικοί οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο στο Γκρίμπσι, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το BBC, η πυρκαγιά ξέσπασε στο τάνκερ που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Όπως προκύπτει όμως από πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο δεύτερο πλοίο.

This morning, the oil tanker STENA IMMACULATE and the container ship SOLONG were involved in a collision in the North Sea.

MarineTraffic data shows that the incident occurred at approximately 09:48 UTC. The 183-metre-long oil tanker was anchored off Immingham when it was struck… pic.twitter.com/AEJCQ4l84K

— MarineTraffic (@MarineTraffic) March 10, 2025