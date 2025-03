Βόρεια Θάλασσα: «Ασφαλείς» οι ναυτικοί των πλοίων που συγκρούστηκαν – Διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

Ο ίδιος ανέφερε σύμφωνα με το BBC ότι ένας ναυτικός εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Κατά το Reuters, περισσότεροι από 30 ναυτικοί οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο στο Γκρίμπσι, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το BBC, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο τάνκερ που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Όπως προκύπτει από πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο δεύτερο πλοίο.

Βάσει δεδομένων από το Marine Traffic, το τάνκερ που ενεπλάκη στο περιστατικό είναι το Stena Immaculate με σημαία ΗΠΑ, ενώ το φορτηγό πλοίο είναι το Solong με σημαία Πορτογαλίας.

This morning, the oil tanker STENA IMMACULATE and the container ship SOLONG were involved in a collision in the North Sea.

MarineTraffic data shows that the incident occurred at approximately 09:48 UTC. The 183-metre-long oil tanker was anchored off Immingham when it was struck… pic.twitter.com/AEJCQ4l84K

— MarineTraffic (@MarineTraffic) March 10, 2025