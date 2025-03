Spin off σε 2 εταιρείες σχεδιάζει η Costamare

Την πρόθεσή της να «σπάσει» τον κλάδο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου σε ξεχωριστή εταιρεία, την Costamare Bulkers Holdings, ανακοίνωσε η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο (NYSE) Costamare Inc, συμφερόντων του Κωστή Κωνσταντακόπουλου.

Ακολουθώντας την επιχειρηματική στρατηγική δημιουργίας spin off εταιρειών, η οποία συνεχίζει να κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους Έλληνες εφοπλιστές, η ναυτιλιακή επισημαίνει ότι το σχέδιο θα οδηγήσει σε δύο ξεχωριστές εισηγμένες εταιρείες:

Την Costamare Inc., υπό την ομπρέλα της οποίας θα τεθούν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και η Neptune Maritime Leasing (πλατφόρμα χρηματοδοτικής μίσθωσης), και την Costamare Bulkers Holdings που θα ελέγχει τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και την πλατφόρμα διαχείρισης bulk carriers (charter in).

Αξία

Όπως εκτιμά η εταιρεία, η προτεινόμενη διάσπαση θα δώσει περαιτέρω αξία στις δύο επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα, ο δρομολογημένος διαχωρισμός αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως:

Βελτιωμένη χρηματοοικονομική ευχέρεια για την επίτευξη διαφορετικών λειτουργικών προτεραιοτήτων και στρατηγικών πρωτοβουλιών, επικεντρωμένων στις αγορές εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου αντίστοιχα.

Δυνατότητα στις ομάδες διαχείρισης και των δύο εταιρειών να εστιάσουν σε εξατομικευμένες ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και κερδοφορία.

Δύο ξεχωριστές, ανεξάρτητες επενδυτικές ευκαιρίες για διαφορετικές ομάδες επενδυτών.

Μια απλοποιημένη δομή με ξεχωριστούς, εστιασμένους ισολογισμούς και στρατηγικές κατανομής κεφαλαίων προσαρμοσμένες σε κάθε επιχείρηση, οδηγώντας σε λειτουργική αποδοτικότητα και δημιουργία αξίας.

Η Costamare Inc. στοχεύει να ολοκληρώσει το spin off το συντομότερο δυνατό εντός αυτού του ημερολογιακού έτους, υπό την προϋπόθεση διάφορων όρων, όπως η έγκριση ρυθμιστικών αρχών και η τελική έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Costamare Inc, ενώ οι μετοχές της Costamare Bulkers Holdings Limited αναμένεται να καταχωρηθούν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι η συναλλαγή διαχωρισμού θα πραγματοποιηθεί ή αν αυτή πραγματοποιηθεί ποιοι θα είναι οι όροι ή ο χρόνος της.

Επίσης, αν και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ο διαχωρισμός πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσω μιας αναλογικής κατανομής από την Costamare Inc. όλων των μετοχών που κατέχει στην Costamare Bulkers Holdings Limited στους μετόχους της Costamare Inc.

Ο λόγος κατανομής αναμένεται να καθοριστεί κατά την επίσημη ανακοίνωση της διανομής των μετοχών.

Ο στόλος

Η Costamare Inc. έχει 51 χρόνια ιστορίας στη διεθνή ναυτιλία. Γνωστή ως κορυφαία εταιρεία πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η εταιρεία διαφοροποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, εισερχόμενη και στον τομέα του χύδην ξηρού φορτίου πριν από τέσσερα χρόνια με την απόκτηση σε πρώτη φάση 45 bulk carriers.

Έως τις 12 Φεβρουαρίου 2025 ο στόλος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας ανερχόταν σε 68 πλοία στο νερό, συνολικής χωρητικότητας περίπου 513.000 TEUs, καθιστώντας την Costamare μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εταιρείες containerships στον κόσμο με βάση τη συνολική μεταφορική ικανότητα.

Παράλληλα, στην πλοιοκτησία της η Costamare Bulkers διαθέτει 38 πλοία συνολικής χωρητικότητας 3.017.000 dwt περίπου, συμπεριλαμβανομένου ενός πλοίου που έχει συμφωνηθεί να πωλήσει, χωρητικότητας περίπου 76.600 dwt.

Την ίδια ώρα λειτουργεί και μια επιχειρησιακή πλατφόρμα χύδην ξηρού φορτίου, η οποία ναυλώνει/εκμισθώνει πλοία χύδην ξηρού φορτίου, συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς και χρησιμοποιεί λύσεις αντιστάθμισης κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα πολιτική είναι να χρησιμοποιούνται τα πλοία κυρίως σε βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις, γεγονός που παρέχει ευελιξία κεφαλαιοποίησης τυχόν ευνοϊκών αλλαγών στη συγκεκριμένα αγορά.

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, το επίπεδο χρησιμοποίησης του στόλου χύδην ξηρού φορτίου ήταν στο 98,9%.

Πλέον, εφόσον ολοκληρωθεί η απόσχιση, το διοικητικό συμβούλιο της ναυτιλιακής τονίζει ότι στον κλάδο του ξηρού χύδην φορτίου η Costamare Bulkers θα διαχειρίζεται έναν στόλο 51 πλοίων, δίνοντας βάση στην ανανέωση του ιδιόκτητου στόλου και στην αύξηση του μέσου μεγέθους του.

Παράλληλα, το προτεινόμενο spin off θα αναδείξει την εγγενή αξία που κρύβεται σε κάθε μία από τις δύο εταιρείες, οι οποίες έχουν μοναδικές προοπτικές ανάπτυξης και επενδυτικές ευκαιρίες.