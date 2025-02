«Τα Bulk Carriers των Ελλήνων»: Η νέα θεματική έκθεση της Isalos.net

Η Isalos.net παρουσιάζει τη θεματική έκθεση «Τα Bulk Carriers των Ελλήνων: Ηγέτες της παγκόσμιας ανάπτυξης».

Η εν λόγω έκθεση επιχειρεί να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό σημασία του συγκεκριμένου τύπου πλοίου για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και την πρωταγωνιστική πορεία της ελληνικής ναυτιλίας στις θάλασσες και τους ωκεανούς της Γης.

Η έκθεση διοργανώνεται με τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου και τελεί υπό την αιγίδα της INTERCARGO, της Διεθνούς Ένωσης Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου.

Λαμβάνει χώρα στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο) από τις 10 Φεβρουαρίου έως τις 7 Μαρτίου.

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Bulk carriers: Τα πλοία που μεταφέρουν τις πρώτες ύλες

Τα bulk carriers είναι εμπορικά πλοία που ειδικεύονται στη μεταφορά βασικών πρώτων υλών, όπως σιτηρά, άνθρακας και μεταλλεύματα, και αποτελούν την κινητήρια δύναμη του παγκόσμιου εμπορίου.

Η ελληνική ναυτιλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των bulk carriers: Εταιρείες ελληνικών συμφερόντων διαχειρίζονται πάνω από 2.600 bulk carriers, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Αθήνας είναι εγκατεστημένες περισσότερες από 570 ναυτιλιακές, με το 50% από αυτές να δραστηριοποιείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο είδος πλοίου, υπογραμμίζοντας έτσι τον καθοριστικό ρόλο της χώρας στη μεταφορά πρώτων υλών διά θαλάσσης.

Η έκθεση επιχειρεί να γνωρίσει στο κοινό τα bulk carriers – τη δημιουργία και την εξέλιξή τους, τα κύρια μέρη του πλοίου, τις διαφορετικές τυπολογίες, τη λειτουργία τους -, ενώ παρουσιάζονται ιστορίες από τη ζωή εν πλω, με τον λόγο να δίνεται στους ίδιους τους ναυτικούς.

Η σχέση των Ελλήνων με τα bulk carriers είναι εμφανής σε κάθε ενότητα, μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και μοντέλα πλοίων ελληνικών εταιρειών, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν:

Την ιστορία των bulk carriers

Τα σύγχρονα bulk carriers

Τη ζωή των ναυτικών εν πλω

Τα φορτία και τα δρομολόγια

Τις τεχνολογίες και τους αυτοματισμούς στη λειτουργία του πλοίου

Το παρόν και το μέλλον των bulk carriers των Ελλήνων

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να αναζητήσετε στο ειδικό miscrosite.

Ώρες λειτουργίας

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή Δευτέρα έως Κυριακή:

Δευτέρα – Παρασκευή: 17:00 – 20:30

Σάββατο – Κυριακή: 11:30 – 19:30

Οργανωμένες επιμορφωτικές επισκέψεις:

Δευτέρα – Παρασκευή: 18:30

Σάββατο – Κυριακή: 12:30 & 18:30

Εκτιμώμενη διάρκεια: 1 ώρα

Για τις οργανωμένες επιμορφωτικές επισκέψεις, απαιτείται κράτηση θέσης.

Με την αρωγή και υποστήριξη

Lead Sponsors: Angelicoussis Shipping Group (Maran Dry Management Inc., Maran Gas Maritime Inc., Maran Tankers Management Inc.), Diana Shipping Services S.A., IONIC, LASKARIDIS MARITIME, M/MARITIME

Premium Sponsors: Alassia NewShips Management Inc., Carras (Hellas) S.A., DRYLOG, Marichem Marigases, NEDA Maritime Agency Co. Ltd., Samos Steamship Co., Thenamaris

Standard Sponsors: Alpha Bulkers Shipmanagement Inc., Charterwell Maritime S.A., Chios Navigation (Hellas) Ltd., DYNAMARINe, Eastern Mediterranean Maritime Ltd., Electron, EuroDry Ltd., Fafalios Shipping S.A., FARAD S.A., Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd., IRI / The Marshall Islands Registry, KONKAR SHIPPING AGENCIES S.A., MAREL, Marine Traffic, Navarone S.A., Sealink Navigation Ltd., Star Bulk, Target Group, TMS Dry Ltd., Tsakos Group, V.Ships Greece Ltd., VSTEP, Wärtsilä