«The Greeks»: Οι ισχυροί των θαλασσών αφηγούνται τις ιστορίες τους

Ηχηρό «παρών» έδωσε ο ελληνικός εφοπλισμός στη δεξίωση της «Ναυτεμπορικής» που έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Ευγενίδου, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το λεύκωμα «The Greeks. Masters of the seas sharing their life story».

Στην ξεχωριστή αυτή βραδιά παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος,

η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού,

ο οικοδεσπότης Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης,

ο νέος πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος,

και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης.

Επίσης, οι κ.κ. Συμεών Παληός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, Ευάγγελος Αγγελάκος, Χάρης Βαφειάς, Γιάννης Δράγνης. Αλλά και οι κυρίες Λασκαρίνα Καρασταμάτη, Ιωάννα Προκοπίου, Ειρήνη Νταϊφά, Μαρία – Χριστίνα Κτιστάκη, Χρυσάνθη Στεφάνου.

Το «παρών» έδωσαν και οι κ.κ. Νίκος Παπαλιός, Νίκος Σάββας, Βασίλης Λαλιώτης, Λεωνίδας Πολέμης, Σταμάτης Τσαντάνης και Ανδρέας Τσαβλίρης. Τους καλεσμένους υποδέχθηκε ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης.

Το λεύκωμα «The Greeks. Masters of the seas sharing their life story», καταγράφει την πορεία της ζωής τους μέσα από προσωπικές αφηγήσεις των ίδιων των πλοιοκτητών. Εκεί ακριβώς έγκειται η μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητά του, που το καθιστά πολύτιμο τεκμήριο για την αποτύπωση της ανθρώπινης πλευράς ισχυρών προσωπικοτήτων, που πρωταγωνιστούν στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο.

Μιλώντας στη διάρκεια της εκδήλωσης ο διευθυντής της εφημερίδας, Σπύρος Κτενάς, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το βιβλίο αποτελεί ένα μοναδικό έργο στα ελληνικά εκδοτικά χρονικά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους Έλληνες πλοιοκτήτες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στη «Ν», ξεδιπλώνοντας το νήμα της επιχειρηματικής και προσωπικής τους πορείας.

Η συγγραφέας του λευκώματος, Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου, επεσήμανε, μεταξύ άλλων: «Το λεύκωμα δεν είναι ένα αρχείο εικόνων, αλλά ένας καμβάς που αποτυπώνει την πορεία διακεκριμένων Ελλήνων εφοπλιστών. Στις σελίδες του, η ναυτιλία και η λογοτεχνία μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: ταξιδεύουν τη σκέψη και την ψυχή μας. Γιατί πίσω από κάθε πλοίο υπάρχει ένα όραμα και πίσω από κάθε όραμα ένας άνθρωπος με πάθος και αποφασιστικότητα».