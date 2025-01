«The Greeks» από τη Ναυτεμπορική – Σπ. Κτενάς: «Η ναυτιλία εξακολουθεί να φυλάττει Θερμοπύλες

«Βάζουμε ένα λιθαράκι στην τιτάνια προσπάθεια της ελληνικής ναυτιλίας να βρεθεί κοντά στην ελληνική κοινωνία», τόνισε ο διευθυντής της «Ναυτεμπορικής» Σπύρος Κτενάς κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην εκδήλωση παρουσίασης του λευκώματος «The Greeks. Masters of the Seas», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι αποτελεί ένα μοναδικό έργο στα ελληνικά χρονικά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους έλληνες πλοιοκτήτες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στη «Ν», ξεδιπλώνοντας το νήμα της επιχειρηματικής και προσωπικής τους πορείας.

«Η ναυτιλία είναι ο μοναδικός κλάδος που προσφέρει στη χώρα ανά τους αιώνες. Και η συμβολή της αυτή είναι ακόμη πιο σημαντική σε αυτές τις εποχές με τις τεράστιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και την ρευστότητα των διεθνών σχέσεων», ανέφερε ο κ. Κτενάς και κατέληξε δανειζόμενος την έκφραση του κ. Λεωνίδα Ευγενίδη-Δημητριάδη: «Η ναυτιλία εξακολουθεί και σήμερα να φυλάττει Θερμοπύλες».

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία είναι οι άνθρωποί της

Την ιδιαίτερη χαρά της για την παρουσία της στην εκδήλωση παρουσίασης του λευκώματος με τίτλο «The GREEKS. Masters of the seas sharing their life story» στο κατάμεστο Ίδρυμα Ευγενίδου, εξέφρασε η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, τονίζοντας πως πρόκειται για μια εφημερίδα που μεταφέρει έγκυρα και έγκαιρα όλες τις πτυχές της ναυτιλίας.

Όπως είπε, πολλές φορές τη ρωτούν στο εξωτερικό για το τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την ελληνική ναυτιλία, για το τι συμβάλλει στη δύναμή της, με την ίδια να απαντά ότι «είναι οι άνθρωποι της. Είναι ένας τρόπος ζωής, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα που καθιστά την ελληνική ναυτιλίας, πρωτοπόρο και ηγέτιδα».

Χρ. Στυλιανίδης: Η Ελλάδα θα παραμείνει ηγέτιδα δύναμη

Η ζωή και πολύτιμες εμπειρίες 50 σπουδαίων εφοπλιστών μέσα από αυτό εμβληματικό λεύκωμα αναδεικνύουν τη μεγάλη προσφορά και την ανάπτυξη και την ευημερία όχι μόνο της χώρας αλλά της παγκόσμιας ναυτιλίας, τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης.

Είπε ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα όπου η ιστορία και ο πολιτισμός συνδέεται με τη ναυτιλία ενώ ανέφερε ότι ο ναυτιλιακός τομέας ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους της οικονομίας καθώς η ναυτιλία καθημερινά ενισχύει το προφίλ τη χώρας στη διεθνή σκηνή προάγει την ευημερία των πολιτών και διασφαλίζει εδαφική και κοινωνική συνοχή.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα παραμένει και θα παραμείνει ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία καθώς είναι η χώρα ή που θα κρατήσει και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα υψηλά.

Ο κ.Στυλιανίδης τόνισε ότι οι Ελληνες εφοπλιστές παρέχουν τις ίδιες ποιοτικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο με έναν σύγχρονο στόλο ενώ λειτουργεί με πολύ σύγχρονα και υψηλά επίπεδα ασφάλεια και με αυστηρές προδιαγραφές. Τόνισε επίσης ότι για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η προοπτική αυτού του εξαιρετικού τομέα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά όπως η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών.

Προχωράμε στην πράσινη μετάβαση αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε με ρεαλισμό και χωρίς να χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας ανέφερε ο υπουργός.

Γιώργος Αλεξανδράτος: Στη ναυτιλία δεν υπάρχει το ‘εγώ’ αλλά το ‘εμείς’.

Τη διαβεβαίωση ότι τοι Ναυτικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα στηρίξει τη δημιουργική εξωστρέφεια και θα σέβεται τον κάθε φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον κλάδο που υπηρετεί εξέφρασε ο νέος πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος.

Είπε ότι η ελληνική ναυτιλία έχει γράψει ιστορία και εξέλεξε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών τη Μελίνα Τραυλού που πέτυχε το στόχο της. Πρόσθεσε επίσης ότι στη ναυτιλία δεν υπάρχει το εγώ αλλά το εμείς.

Πολλά μέλη του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών έχουν συνεισφέρει στον κλάδο και όλες οι Ενώσεις φτάνουν στο στόχο τους όταν είναι αποτελεσματικοί ανέφερε ο κ.Αλεξανδράτος.

Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης: Ενα μεγάλο «ευχαριστώ» στον κ. Μελισσανίδη

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδη Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης εξέφρασε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ.Μελισσανίδη καθώς η Ναυτεμπορικη είπε έχει ιστορία και είναι από τα λίγα μέσα που αναδεικνύει τα οικονομικά και τα ναυτιλιακά της πατρίδος.

Μίλησε για μια υπέροχη ομάδα στη «Ν» ενώ αναφερόμενος στο ρόλο και στις πρωτοβουλίες των ιδρυμάτων έκανε λόγο για σπουδαία πράγματα που αποτελούν εφαλτήριο για τη συνέχεια.

«Αισθάνομαι ότι όλοι διεκπαιρεώνουμε στο μέγιστο βαθμό αυτό που γίνεται ενώ θεσμικά έχουμε τη συν-Ενωση» υπογράμμισε ο κ.Ευγενίδης.

Πρόσθεσε επίσης ότι πάνω από όλα είναι η αγάπη για τα αόρατα που κάνει η ναυτιλία σε επίπεδο επιχειρηματικό αλλά και προσωπικό.

«Υπάρχει ωφέλεια και μεγάλη συνεισφορά στον επιχειρείν και στο αύριο και αυτό είναι ένα μαγικό ταξίδι»τόνισε. Αναφερόμενος στη ναυτιλία είπε ότι υπάρχει η προηγούμενη και η επόμενη ημέρα.

Παναγιώτης Τσάκος: Ευχαριστώ τις γενεές που μας δίδαξαν τη ναυτοσύνη

Στο δικό του μήνυμα ο Ιδρυτής του Ομίλου Τσάκου, cpt Παναγιώτης Τσάκος, ευχήθηκε καλά ταξίδια στους ανθρώπους μας, τους ναυτικούς μας και τις οικογένειες τους. «Σας μιλάω από τα βάθη της καρδιάς μου. Ως ένας από αυτούς, αντιπροσωπεύω την επιθυμία όλων να ευχηθείτε και να προσευχηθείτε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας έφεραν εδώ».

Ο Παναγιώτης Τσάκος ευχαρίστησε ακόμη όλες εκείνες τις γενεές που – όπως είπε- «μας δίδαξαν τη ναυτοσύνη και μας δώρισαν τις ομορφιές και τα πλούτη της θάλασσας».