Βραβεία Amver σε 216 ελληνικές ναυτιλιακές και τα 1.830 πλοία τους

Πολυάριθμες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες τιμήθηκαν για την ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Amver κατά τη διάρκεια απονομής των βραβείων από το Propeller Club του Πειραιά σε συνεργασία με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την USCG.

Η εκδήλωση της απονομής των βραβείων Amver, που συμπλήρωσε φέτος 32 χρόνια, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς σχετίζεται με τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, το σύστημα AMVER (Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue) παρακολουθεί τις πορείες των πλοίων, εντοπίζει πιθανά προβλήματα και ενημερώνει άλλα σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή να προσεγγίσουν και να παράσχουν βοήθεια και στο πλαίσιο αυτό τιμήθηκαν 216 ναυτιλιακές εταιρείες και τα 1.830 πλοία τους.

Το βραβείο Fidelity απονεμήθηκε στις εταιρείες με τα περισσότερα πλοία στο πρόγραμμα Amver: TMS Group of Companies (110 πλοία), Angelicoussis Group of Companies (98 πλοία), Capital Ship Management (86 πλοία), Technomar Shipping Incorporated (82 πλοία), V. Ships Greece (81 πλοία), Laskaridis Shipping Company Limited (69 πλοία), Tsakos Group (66 πλοία), Danaos Shipping Company Limited (64 πλοία), Starbulk S.A. (63 πλοία) και Thenamaris Ships Management Inc. (55 πλοία).

Αναβάθμιση

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Γιώργος Τσούνης, ο οποίος σε λίγο καιρό ολοκληρώνει τη θητεία του βραβεύτηκε με το ειδικό βραβείο Alfonse R. Sasseville president’s award για τη γόνιμη και θετικότατη συμβολή στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ για τις οποίες εργάστηκε σκληρά πετυχαίνοντας την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμισή τους.

Το βραβείο International Propeller Club Maritime Person of the Year απονεμήθηκε στην υφυπουργό Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρίνα Χατζημανώλη, ενώ τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε στον εκπρόσωπο της USCG υποναύαρχο Mark J. Fedor.

Τέλος, το βραβείο Special Rescue Award για 297 διασώσεις ανθρώπων στη θάλασσα παρέλαβαν οι εταιρείες: Navarone S.A., Alma Shipmanagement, StarBulk, Sea Pioneer Shipping, Capital Shipmanagement, Athemar Maritime, Enterprises Shipping & Trading, Bright Navigation, Seagate Navigation.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του Propeller Club Port of Piraeus, Κωστής Φραγκούλης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το σύστημα διάσωσης Amver της Αμερικανικής Ακτοφυλακής (USCG) επιτελεί ένα τιτάνιο έργο τιμώντας τα πληρώματα και τα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.