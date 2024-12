Οι νικητές των Lloyd’s List Greek Shipping Awards

Τα βραβεία της ελληνικής ναυτιλίας, τα Lloyd’s List Greek Shipping Awards, έλαβαν χώρα για μια ακόμα φορά, χθες Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου.

Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν 20 βραβεία σε πρόσωπα εταιρείες ή οργανισμούς, για επιτεύγματα στον κλάδο της ναυτιλίας μέσα στη χρονιά που τελειώνει.

Ειδικότερα οι νικητές των βραβείων που πραγματοποιήθηκαν για 21η φορά φέτος ανά κατηγορία είναι:

Dry Cargo Company of the Year: DryDel Shipping

Tanker Company of the Year: Capital Group

Passenger Line of the Year: Variety Cruises

Shipbroker of the Year: Diamond Shipbroking

Shipping Financier of the Year: Neptune Maritime Leasing

Technical Achievement Award: MARTECMA

The Safety Award: EUNAVFOR Operation Aspides

Ship of the Year: FSRU ”Alexandroupolis”

Piraeus International Centre Award: Yes Forum

International Personality of the Year: Arsenio Dominguez

Seafarer of the Year: καπτ. Σταμάτης Καραμανώλης & καπτ. Μιχάλης Λιγνός

Award for Achievement in Education or Training: Tsakos Merchant Marine Academy

Lloyd’s List Intelligence Big Data Award: Harbor Lab

The Sustainability Award: Αngelicoussis Group

Person of the Sea: Αμαλία Προβελεγγίου

Deal of the Year: Star Bulk Carriers

Next Generation Shipping Award: Σήφης Βαρδινογιάννης

Lloyd’s List / Propeller Club Lifetime Achievement Award: Θεμιστοκλής Βώκος

Greek Shipping Newsmaker of the Year: Γιάννης Δράγνης

Greek Shipping Personality of the Year: Έλπη Πετράκη.