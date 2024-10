Νησιά Σαμόα: Βυθίστηκε ωκεανογραφικό της Ν. Ζηλανδίας (βίντεο)

Το ωκεανογραφικό εκτελούσε αποστολή έρευνας για τους υφάλους στην περιοχή.

«Το συμβάν σημειώθηκε (χθες) Σάββατο το βράδυ», εξήγησαν οι ένοπλες δυνάμεις, διευκρινίζοντας ότι οι 75 επιβαίνοντες στο ωκεανογραφικό «το εγκατέλειψαν με σωστικές λέμβους» ή περισυνελέγησαν από παραπλέοντα σκάφη, αφού το πλοίο έπεσε στον ύφαλο. Το HMNZS Manawanui, έπεσε σε ύφαλο ανοικτά της Ουπόλου των νήσων Σαμόα, στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ εικονίζουν καπνό να αναδίδεται από το πλοίο προτού βυθιστεί.

«Τα 75 μέλη του πληρώματος και επιβάτες του HMNZS Manawanui έφθασαν σώοι (…) στα Σαμόα», σημείωσε ο αντιναύαρχος Σέιν Άρντελ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

Just watch the HMNZS Manawanui burn and sink. Sad day for NZ and locals pic.twitter.com/XBMNfC3XJ1

— Dave Poole (@pooliecoast) October 5, 2024