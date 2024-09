«Κρουαζιέρα» σε επιβατικά ρεκόρ θα κάνει η Ελλάδα το 2024 και το 2025

Ρεκόρ επιβατών θα παρουσιάσει η κρουαζιέρα στη χώρα μας το 2024 και το 2025, καθώς η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, ενώ η συνεχιζόμενη κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα οδηγεί πολλές εταιρείες σε αλλαγές προορισμών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), Γιώργος Κουμπενάς, μιλώντας στη «Ν», εκτίμησε ότι φέτος ο αριθμός επιβατών κρουαζιέρας στη χώρα μας θα είναι αυξημένος κατά περίπου 20% σε σχέση με το 2023, που έκλεισε στους 6.988.015 επιβάτες με 5.231 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.

Τόνισε επίσης ότι και το 2025 ο κλάδος θα έχει αύξηση, κατά 22% περίπου, αφού οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για τη χώρα μας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή το 57% της ετήσιας κίνησης κρουαζιέρας (σε αριθμό επιβατών) συγκεντρώνεται στον Πειραιά, στη Σαντορίνη και τη Μύκονο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΙΜΕ, το λιμάνι του Πειραιά το 2023 με 761 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων είχε 1.484.788 επιβάτες, η Σαντορίνη με 800 προσεγγίσεις 1.298.968 επιβάτες και η Μύκονος με 749 αφίξεις 1.192.822 επιβάτες.

Ρυθμίσεις της αγοράς

Επισημαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα τα συναρμόδια υπουργεία Ναυτιλίας, Τουρισμού και Περιβάλλοντος, θέλοντας να αντιμετωπίσουν το θέμα του υπερπληθυσμού τουριστών αλλά και των υποδομών στα νησιά -ιδιαίτερα στα δημοφιλή, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος-, σχεδιάζουν να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός ειδικού τέλους αποβίβασης ανά επιβάτη, ρυθμίζοντας συνολικά την αγορά και απορροφώντας τις αρνητικές εμπειρίες των επισκεπτών και την επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών.

Η CLIA έχει ήδη ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση των πρακτικών τουρισμού κρουαζιέρας και την ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δέσμευση για διατήρηση του ημερήσιου ορίου 8.000 επιβατών για το νησί της Σαντορίνης.

Όπως έχει αναφέρει η εκπρόσωπος της CLIA στην Ελλάδα, το σύστημα διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού που αναφέρει αυτό το ημερήσιο ανώτατο όριο θα πρέπει να συνεκτιμά και τη φέρουσα ικανότητα του τελεφερίκ, ώστε να συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση και διάχυση των ροών επιβατών κατά τη διάρκεια της ημέρας και να αποφεύγονται καθυστερήσεις.

Ομοίως, θα πρέπει να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός συστήματος κατανομής θέσεων ελλιμενισμού, που είναι προτεραιότητα για τα λιμάνια που παρουσιάζουν υψηλή κίνηση.

Επισημαίνεται ότι οι επιβάτες κρουαζιέρας αποτελούν μόνο ένα τμήμα του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 21% του συνολικού τουριστικού τομέα το 2023.

Διεθνείς προβλέψεις

Ο τουρισμός κρουαζιέρας είναι ανθεκτικός και ανακάμπτει ταχύτερα από άλλες μορφές. Μέχρι το 2027, σε παγκόσμιο επίπεδο η κρουαζιέρα προβλέπεται να αυξηθεί σε σχεδόν 40 εκατομμύρια επιβάτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA), ο αριθμός επιβατών το 2023 σε σχέση με το 2019 έχει αυξηθεί κατά 107%.

Το 2019, ο κλάδος, που δεν είχε επηρεαστεί από την πανδημία του κορωνοϊού, είχε αγγίξει σε αριθμό επιβατών κρουαζιέρας τα 29,7 εκατ., ενώ το 2023 ο αριθμός αυτός διαμορφωνόταν στα 31,7 εκατ. επιβάτες.

Το 2024, ο αριθμός επιβατών κρουαζιέρας σε παγκόσμιο επίπεδο θα διαμορφωθεί σε 34,7 εκατ. επιβάτες και το 2025 σε 37,1, ενώ το 2026 και το 2027 θα αγγίξει τα 38,8 και 39,7 εκατ. επιβάτες αντίστοιχα.

Έρχεται μεγάλη διεύρυνση πληρωμάτων για κάλυψη αναγκών

Σύμφωνα με στοιχεία του Cruise Industry, πάνω από 20 χιλιάδες πληρώματα χρειάζονται για τα 15 νέα κρουαζιερόπλοια που πρόκειται να δρομολογηθούν το 2025.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό των νέων μελών του πληρώματος που θα επιβιβαστούν στα νέα πλοία, καθώς και το 25% του πρόσθετου προσωπικού για την αντιστάθμιση των περιόδων διακοπών.

Σύμφωνα με το Cruise, τα νεότευκτα πλοία θα προσθέσουν σχεδόν 40.000 θέσεις φιλοξενίας στην αγορά. Με μέση αναλογία επισκεπτών προς πλήρωμα 2,5 προς 1, τα νέα πλοία θα έχουν επίσης χωρητικότητα για πάνω από 16.000 μέλη πληρώματος.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραγγελίες που έχουν γίνει επί του παρόντος, οι εταιρείες κρουαζιέρας θα χρειαστεί να προσλάβουν περίπου 75.000 μέλη πληρώματος μέχρι το 2036 μόνο για τα νέα πλοία.

Συνολικά 62 νέα κρουαζιερόπλοια πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πλοίων με χωρητικότητα άνω των 2.000 μελών πληρώματος.

Προσλήψεις για νεότευκτα

Η Norwegian Cruise Line θα σημειώσει σημαντική αύξηση του εργατικού δυναμικού της επί του πλοίου, με πάνω από 16.000 μέλη πληρώματος να αναμένεται να προσληφθούν για οκτώ νεότευκτα πλοία.

Καλωσορίζοντας επτά νέα πλοία από τώρα έως το 2028, ο Όμιλος MSC Cruises Group θα χρειαστεί επίσης περίπου 11.000 νέους υπαλλήλους μόνο για τα νεότευκτα πλοία του.

Μετά την παραγγελία πέντε μεγάλων πλοίων φέτος, η Carnival Cruise Line αναμένεται να αυξήσει το εργατικό δυναμικό της κατά περισσότερα από 10.500 μέλη πληρώματος.

Επίσης, με τρία νέα πλοία για τις κατηγορίες Icon και Oasis, η Royal Caribbean International θα χρειαστεί σχεδόν 9.000 επιπλέον μέλη του πληρώματος.

Ακολουθώντας μια επιθετική στρατηγική ανάπτυξης, η Disney Cruise Line και ο εταίρος της OLC αναμένεται να προσλάβουν πάνω από 6.000 νέα μέλη του προσωπικού τα επόμενα χρόνια.

Αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι συνεχιζόμενες ταραχές στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε μια σειρά από αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων κρουαζιερόπλοιων.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Carnival Corporation ήταν η τελευταία που ανακοίνωσε αλλαγές στα δρομολόγια, επιβεβαιώνοντας ότι θα αλλάξει τη διαδρομή 12 πλοίων, προκειμένου να αποφύγει το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας.

Πάντως, παρά την αστάθεια στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, οι χώρες της Αραβικού Κόλπου φαίνεται να ξανακερδίζουν την εμπιστοσύνη των εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, αρκετά κρουαζιερόπλοια με την ολοκλήρωση της θερινής τουριστικής περιόδου σε λιμάνια της Ελλάδας αλλά και της Μεσογείου «μετακομίζουν» στον Αραβικό Κόλπο, που αποτελεί πλέον πόλο έλξης των τουριστών από τη Βόρεια Ευρώπη.

Τα δρομολόγια που ακολουθούν για λόγους ασφαλείας προκειμένου να αποφύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα είναι ο περίπλους της Αφρικής, με παράλληλες προσεγγίσεις σε ασφαλείς λιμένες της αφρικανικής ηπείρου, κάτι που έχει δημιουργήσει ελκυστικά πακέτα διακοπών για τους Ευρωπαίους και κυρίως για τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Το Celestyal Journey της ελληνικής εταιρείας Celestyal με έδρα τον Πειραιά, αφού κάνει τον περίπλου της Αφρικής χωρίς επιβάτες, θα ξεκινήσει την εναρκτήρια σεζόν του στον Αραβικό Κόλπο στα τέλη Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Η έναρξη της σεζόν του Celestyal Journey στον Αραβικό Κόλπο περιλαμβάνει εννέα ταξίδια επτά διανυκτερεύσεων («Ημέρες Ερήμου»), μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Μαρτίου 2025, με δυνατότητα επιβίβασης είτε στην Ντόχα του Κατάρ, είτε στο Αμπού Ντάμπι, είτε στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές κρουαζιέρες για το Grand Prix, με αναχώρηση στις 30 Νοεμβρίου 2024 από την Ντόχα και στις 2 Δεκεμβρίου 2024 από το Ντουμπάι.

Κύμα νεότευκτων πιάνει… δουλειά

«Mein Schift Relax» θα ονομαστεί το νέο μεγαθήριο φυσικού αερίου της TUI. Το 161.000 τόνων πλοίο ήδη ναυπηγείται στα ιταλικά Fincantieri Monfalcone κι αναμένεται να παραδοθεί τον Μάρτιο του 2025. To κόστος του θα ανέλθει στα 850 εκατ. δολ., ενώ θα φιλοξενεί 4.000 επιβάτες.

Η νέα ναυαρχίδα της MSC Cruises, το «MSC World America», θα κάνει το ντεμπούτο του στο λιμάνι της στο Μαϊάμι, της Φλόριντα, τον Απρίλιο του 2025. Θα μπορεί να μεταφέρει 5.400 επιβάτες, ενώ το κόστος του θα ανέλθει σε 1,2 δισ. δολάρια. To κρουαζιερόπλοιο ναυπηγείται στο ναυπηγείο Chantiers de l’Atlantique της Γαλλίας.

Το «Allura της Oceania» είναι το αδελφό πλοίο του «Vista», που έκανε το ντεμπούτο του το 2023. Το πλοίο των 1.200 επιβατών ανήκει στη νέα κατηγορία πλοίων «Allura» και κατασκευάζεται στα ναυπηγεία της Fincantieri έναντι 660 εκατ. δολαρίων.

Το «Celebrity Xcel» θα παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2025 και είναι το αδελφό πλοίο του «Celebrity Ascent». Είναι χωρητικότητας 3.248 επιβατών και κατασκευάζεται σε ναυπηγεία της Γαλλίας.

Το «Norwegian Aqua», χωρητικότητας 3.571 επιβατών, αναμένεται να τεθεί σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2025 για την πρώτη κρουαζιέρα της Norwegian από το λιμάνι Κανάβεραλ προς την Καραϊβική. Θα εκτελεί επίσης δρομολόγια από τη Νέα Υόρκη στα τέλη του καλοκαιριού και το φθινόπωρο του 2025 και στη συνέχεια θα επανατοποθετηθεί στο Μαϊάμι για κρουαζιέρες στην Καραϊβική τον χειμώνα του 2025-2026.

Το «Star of the Seas» είναι το δεύτερο πλοίο της νέας κατηγορίας πλοίων Icon της Royal Caribbean. Θα μπορεί να μεταφέρει 5.610 επιβάτες, ενώ θα παραδοθεί τον Αύγουστο του 2025 από τα φινλανδικά ναυπηγεία Meyer Turku. To κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 1,3 δισ. δολάρια.

Το «Star Princess» θα είναι το μεγαλύτερο πλοίο που έχει κατασκευαστεί ποτέ για την Princess Cruises, κατά 20% μεγαλύτερο από οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα πλοία της γραμμής. Θα έχει χωρητικότητα 4.300 επιβατών, ενώ θα παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2025 από τα ναυπηγεία της Fincantieri.

Πράσινη μεθανόλη

Το κρουαζιερόπλοιο της Disney, το «Disney Adventure», θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων από το Marina Bay Cruise Centre της Σιγκαπούρης για τουλάχιστον πέντε χρόνια στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Disney Cruise Line και του Οργανισμού Τουρισμού της Σιγκαπούρης. Θα είναι χωρητικότητας 6.000 επιβατών, ενώ ναυπηγείται στα ναυπηγεία της Ασίας MV Werften έναντι 1,8 δισ. δολαρίων.

Κάτι αξιοσημείωτο για το «Disney Adventure» είναι η δέσμευσή του για βιωσιμότητα. Το πλοίο αναμένεται να είναι από τα πρώτα στη βιομηχανία κρουαζιέρας που θα τροφοδοτείται με πράσινη μεθανόλη, ένα από τα καύσιμα με τις χαμηλότερες διαθέσιμες εκπομπές ρύπων.