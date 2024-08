ΑΣΠΙΔΕΣ: «Δεν μπορεί να υπάρξει λύση μόνο με στρατιωτικά μέσα»  δηλώνει στη «Ν» ο Διοικητής της επιχείρησης

Η Ελλάδα κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο καθότι έχει διαθέσει το Στρατηγείο της 1ης Στρατιάς/ European Union Operation Headquarters (EU-OHQ) στη Λάρισα, ως το Στρατηγείο της ευρωπαϊκής επιχείρησης.

Μετά την φρεγάτα ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και τη φρεγάτα ΨΑΡΑ τη σκυτάλη αναμένεται να λάβει το προσεχές διάστημα η φρεγάτα (όπως και οι προηγούμενες ) τύπου ΜΕΚΟ, ΣΠΕΤΣΑΙ, στην οποία όπως υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές στη «Ν» αναμένεται να τοποθετηθεί το αντι – drone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ που έχει αναπτυχθεί από την ΕΑΒ, σύστημα το οποίο δοκιμάστηκε και λειτούργησε αποτελεσματικά στη φρεγάτα ΨΑΡΑ, απέναντι στις επιθέσεις των προσκείμενων στο Ιράν, ανταρτών Χούθι.

Με την επιχείρηση να μετρά έξι μήνες δράσης και με την Ελλάδα να επιχειρεί στον Κόλπο του Άντεν και Ανατολικά, όπως αναφέρει ο Διοικητής της επιχείρησης Υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης, μιλώντας στη «Ν», «Από την έναρξη της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ μέχρι και σήμερα έχει καταφέρει να προστατεύσει 203 εμπορικά πλοία».

Σύμφωνα με τον κ. Γρυπάρη τα αιτήματα υποβλήθηκαν από ναυτιλιακές εταιρείες στο Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας στη Βρέστη.

Since February 19, EUNAVFOR ASPIDES has faced various challenges, but the unwavering commitment and hard work of its personnel have led to many achievements.

EUNAVFOR ASPIDES completed 6 months of operation in the Red Sea area.

Όπως υπογραμμίζει «Επί του παρόντος, η δύναμη περιλαμβάνει τρεις ναυτικές μονάδες στην περιοχή επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εν πλω αρχηγείου, που παρέχεται από τους Ιταλούς».

ITS Andrea Doria provided close protection to a group of merchant vessels in the Area of Operation, as one of the main tasks of EUNAVFOR ASPIDES.

EUNAVFOR ASPIDES , with a defensive mandate, acts as a credible EU maritime security provider. It aims to safeguard freedom of… pic.twitter.com/Rn5vipxnxY

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 17, 2024