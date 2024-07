Υεμένη: Επίθεση κατά πλοίου από 3 σκάφη – Ασφαλές το πλήρωμα

Επίθεση κατά εμπορικού πλοίου εξαπολύθηκε από τρία μικρά σκάφη σε απόσταση 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Χοντεϊντά της Υεμένης, σύμφωνα με τον βρετανικό φορέα για την ασφάλεια του θαλάσσιου εμπορίου (UKMTO).

Βάσει των αναφορών που έλαβε ο UKMTO, μη επανδρωμένο μικρό σκάφος συγκρούστηκε με το πλοίο δύο φορές και δύο επανδρωμένα μικρά σκάφη εξαπέλυσαν πυρά εναντίον του.

Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

Το σκάφος πλέει προς τον επόμενο προορισμό του αφού εφάρμοσε «μέσα αυτοπροστασίας», σύμφωνα με τον UKMTO.

Από τον Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν επιθέσεις με drones και πυραύλους στις θαλάσσιες οδούς στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς στη Γάζα.

Vessel reports being attacked off Yemen, UKMTO and Ambrey say https://t.co/NID2FcE4oa pic.twitter.com/Qr310E3W3Q

— Reuters (@Reuters) July 15, 2024