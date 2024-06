Ελληνόκτητο πλοίο χτύπησαν οι Χούθι: Μικρής έκτασης ζημιές και ελαφρά τραυματίες

Πλήγμα σε ελληνόκτητο πλοίο στο στενό Bab el-Mandeb κατάφεραν οι Χούθι της Υεμένης, όπως επιβεβαίωσε και το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM)

Πρόκειται για το Transworld Navigator.

Στην ενημέρωση της CENTCOM αναφέρεται πως το ελληνόκτητο M/V Transworld Navigator υπό σημαία Λιβερίας επλήγη γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής από drone των Χούθι, το πλήρωμα ανέφερε «ήσσονος σημασίας τραυματισμούς και περιορισμένης έκτασης ζημιές», αλλά συνέχισε το ταξίδι του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν η τέταρτη φορά που το συγκεκριμένο πλοίο δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι.

June 23 Central Command Update

Iranian-backed Houthis struck the M/V TRANS WORLD NAVIGATOR, a Liberian-flagged, Greek-owned, and operated bulk cargo carrier in a suspected uncrewed aerial system (UAS) attack. Today, at 4:00 a.m. (Sanaa time), the crew reported minor injuries and… pic.twitter.com/eg3zDlKhbM

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 24, 2024