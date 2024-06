Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την AMSA διοργάνωσε η Laskaridis Shipping

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την Πρέσβη της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Alison Duncan και τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Αυστραλιανής Αρχής Ναυτικής Ασφάλειας (AMSA), Michael Drake, φιλοξένησε την εβδομάδα των Ποσειδωνίων η Laskaridis Shipping, συμφερόντων Πάνου Λασκαρίδη.

Η μεγάλη ναυτιλιακή έκθεση προσέφερε μία «εξαιρετική ευκαιρία» για τους ενδιαφερόμενους φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Nηογνωμόνων και των Σημαιών, να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις, καθώς και να συζητήσουν τις ανησυχίες τους με την AMSA.

Ειδικότερα, ο κ. Michael Drake παρουσίασε τις δραστηριότητες της AMSA και απάντησε σε ερωτήσεις των νηογνωμόνων ABS, BV, CCS, DNV, LR, NKK και RINA καθώς και των σημαιών της Κύπρου, της Λιβερίας, της Μάλτας και του Παναμά, ενώ η Διεθνής Ένωση των Πλοιοκτητών Χύδην Ξηρού Φορτίου (Intercargo) είχε την ευκαιρία να μεταφέρει ερωτήματα των μελών της.

Από την πλευρά της, η Laskaridis Shipping έθεσε ερωτήματα από ναυτιλιακές εταιρείες που διαχειρίζονται συνολικά περισσότερα από 300 πλοία με συχνές προσεγγίσεις σε λιμάνια της Αυστραλίας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν

Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν την εμπειρία της AMSA για τις επιθεωρήσεις PSC, την ιεράρχηση των επιθεωρήσεων, τις ανησυχίες σχετικά με τις απομακρυσμένες επιθεωρήσεις, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες όπως η πλοήγηση στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο, τις ευθύνες των τερματικών σταθμών φόρτωσης.

Τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συντόνισε η κα. Κατερίνα Πρίφτη, DPA και Διευθύντρια HSQE της Laskaridis Shipping Co.Ltd.

«Πιστεύουμε ότι τέτοιες εκδηλώσεις χτίζουν εμπιστοσύνη, αναδεικνύουν την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια στη ναυτιλία, περισσότερη συνεργασία και περισσότερη υπευθυνότητα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και μας φέρνουν πιο κοντά σε έναν κόσμο όπου οι ναυλωτές, οι μεταφορείς, οι ρυθμιστικές αρχές, τα λιμάνια και οι ιδιοκτήτες φορτίων, όλοι θέτουν την ασφάλεια σε προτεραιότητα» σημειώνει η Laskaridis Shipping.

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την AMSA έλαβε χώρα ως συνέχεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με την RIGHTSHIP που πραγματοποιήθηκε στα Ποσειδώνια 2022.

Οι συμμετέχοντες

Στους διακεκριμένους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν: η ΑΕ Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, κα. Alison Duncan, η κα. Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ΑΕ Πρέσβης και Γενική Πρόξενος του Παναμά, κα. Julie Lymberopoulos, ο κ. Michael Drake, Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της AMSA, ο κ. Reynaldo Garibaldi, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ο κ. Μιχάλης Πανταζόπουλος, Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Σημαίας της Λιβερίας, ο κ. Ivan Tabone, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και ο κ. Keon Vella, Τεχνικός Ανώτερος Διευθυντής της Σημαίας της Μάλτας, ο κ. Ιωάννης Ευστρατίου, Διευθυντής, Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Υπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτρης Μονιούδης, Αντιπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της INTERCARGO, η κα. Paillette Παλαιολόγου, Bureau Veritas, ο κ. Θεοδόσης Σταματέλος, Lloyd’s Register, ο κ. Σπυρίδων Ζολώτας, RINA, ο κ. Ιωάννης Χιωτόπουλος, Det Norske Veritas, ο κ. Σταμάτης Φραδέλος, American Bureau of Shipping, ο κ. Bao chun Wang, China Classification Society, ο κ. Κωνσταντίνος Μάρκου, Class NK, εκπρόσωποι από τις σημαίες του Παναμά, της Λιβερίας, της Μάλτας, της Κύπρου και εκπρόσωποι της Laskaridis Shipping Co. Ltd