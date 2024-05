Μπορεί η Ελλάδα να αναδειχθεί σε Silicon Valley της ναυτιλίας;

Η ελληνική ναυτιλία ήταν πάντα πρωτοπόρος στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και της καινοτομίας. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μείνει ανεπηρέαστη από την επανάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς και πόσο λοιπόν επηρεάζουν τις ναυτιλιακές εταιρείες η συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων και οι ψηφιακές λύσεις; Πόσο έχει προχωρήσει η Ελλάδα σε αυτό το μέτωπο και μπορεί να γίνει η χώρα μας η Silicon Valley της παγκόσμιας ναυτιλίας;

Απαντήσεις στα ερωτήματα δόθηκαν κατά το 8ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής σε συζήτηση, που συντόνισε ο Μάνθος Μαχαίρας, διευθυντής Πληροφορικής της Metrostar Management.

«Η AI μας κάνει super efficient. Πρέπει να τη δούμε θετικά»

Πρώτος τον λόγο έλαβε ο Δημήτρης Θεοδοσίου, co-founder και Γενικός Διευθυντής της Danaos Management Consultants S.A., εταιρείας που ιδρύθηκε το 1986 εκμεταλλευόμενη μία μεγάλη αλλαγή στην αγορά. Τότε η τεχνολογία του software που για αρκετά χρόνια ήταν διαθέσιμη μόνο στις μεγάλες τεχνολογικές, έγινε προσβάσιμη και από τις μικρότερες εταιρείες, όπως οι ναυτιλιακές.

«Η ευκαιρία προέρχεται συχνά από μια αλλαγή στην τεχνολογία», σημείωσε ο κ. Θεοδοσίου, ενώ αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, σημείωσε πως πρόκειται για μία ραγδαία αλλαγή, που έρχεται και δημιουργεί πολύ μεγάλες ευκαιρίες. «Το AI μπορεί να μας κάνει όλους super efficient και θα πρέπει να το δούμε θετικά», υπογράμμισε.

Δίνοντας κάποια παραδείγματα για τα κέρδη των ναυτιλιακών εταιρειών από τη χρήση των τεχνολογιών, είπε ότι με το internet of things μπορούν να παρακολουθούν κατανάλωση, με το machine learning να κάνουν ένα καλό μοντέλο του πλοίου. «Δίνουμε εργαλεία για να μετρήσουν τα δεδομένα και να λάβουν αποφάσεις», εξήγησε. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι με τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα θα δημιουργηθούν και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Το «δέσιμο» hardware και software και τα 3 μεγάλα οφέλη

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Πάνος Θεοδοσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της METIS Cyberspace Technology, η οποία «ιδρύθηκε ακριβώς 30 χρόνια μετά τη Danaos και έτσι ήρθε με το επόμενο βήμα τεχνολογικό βήμα».

Όπως είπε ο κ. Θεοδοσόπουλος η METIS πάτησε πάνω στους τρεις πυλώνες της Δ’ Βιομηχανικής Επανάστασης. Η επεξεργασία ψηφιακών στοιχείων και δεδομένων με τους αλγόριθμους και την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα μόνο από τα εργαλεία, που προσφέρει. «Σχεδιάσαμε το hardware που συλλέγει τα δεδομένα πάνω στα πλοία και το “δέσαμε” και με τις λύσεις επεξεργασίας. Βλέπουμε ότι η στρατηγική αυτή να δέσουμε το hardware και το software επιβραβεύεται», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, σχολίασε πως αρχικά ο όρος ίσως υπερ- χρησιμοποιήθηκε και κάηκε πριν της ώρας του. Τώρα, ωστόσο, έχουμε την ουσιαστική παρουσία της και σημαντικά οφέλη.

Βελτιστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης , αυτοματοποίηση διαδικασιών Μείωση κατανάλωσης καυσίμου και κατά συνέπεια μείωση κόστους Αποτελεσματική διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ειδικά για την απανθρακοποίηση η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών είναι αρωγός. Ψηφιακός μετασχηματισμός και απανθρακοποίηση είναι “αδερφάκια”, πάνε μαζί.

«Nαι, μπορούμε και πρέπει να είμαστε Silicon Valley»

Στο ερώτημα του τίτλου ο Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, co-founder και Διευθύνων Σύμβουλος της DeepSea Technologies, απάντησε θετικά. Η εταιρεία του ιδρύθηκε το 2017 φέρνοντας κοντά επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπους με βαθιά γνώση της ναυτιλίας, με απώτερο στόχο την πλήρη αυτονομία των πλοίων.

Όπως εξήγησε ο κ. Κυριακόπουλος τα στοιχεία που έχει η Silicon Valley είναι τρία: ταλέντο, χρηματοδότηση και πελατεία.

«Στην Ελλάδα έχουμε το ταλέντο. Θα βρω καλούς ναυτικούς, θα βρω πολύ καλό εμπορικό προσωπικό. Έχουμε και ταλέντα πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό μας δίνει μία μεγάλη ευκαιρία», σημείωσε.

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι και στο μέτωπο της χρηματοδότησης το να είσαι στην Ελλάδα είναι πλεονέκτημα. «Αν και στη χρηματοδότηση της τεχνολογίας στην Ελλάδα είμαστε πίσω, αν πας και ζητήσεις στη Silicon Valley χρηματοδότηση για ναυτιλία, θα δυσκολευτείς πολύ. Δεν τον γνωρίζουν τον κλάδο. Εδώ οι ναυτιλιακές οικογένειες έχουν επενδύσει πολύ σημαντικά ποσά», εξήγησε.

Το μειονέκτημα στην Ελλάδα είναι, όπως είπε, ο κατακερματισμός των ναυτιλιακών. Δεν υπάρχει μία Maersk ή μία COSCO, ούτε το κράτος να παίζεις αυτό τον ρόλο. Ωστόσο, «ναι μπορούμε να γίνουμε Σίλικον Βάλεϊ της ναυτιλίας. Είναι μία τεράστια ευκαιρία, που μπορούμε να αδράξουμε και θα ήταν κρίμα να τη χάσουμε», υπογράμμισε.

Data is the New Oil

Στη συζήτηση συμμετείχε και ένας άνθρωπος της… στεριάς, ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Realty στην Ελλάδα. Ο κ. Μπεχράκης εξήγησε πόσο σημαντικά είναι τα data centers για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας, αφού είναι αυτά που επιτρέπουν ουσιαστικά στα πλοία να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες cloud.

Η Digital Realty, που διαχειρίζεται, πάνω από 400 κέντρα δεδομένων ανά την υφήλιο, στην Ελλάδα έχει μπει σε ένα πολύ επιταχυμένο επενδυτικό πλάνο. Έχει δημιουργήσει και έχει στα σκαριά data centers σε Αθήνα και Κρήτη, α γίνει η Ελλάδα ένα ψηφιακό hub.

«Όλοι έχουμε ακούσει τη φράση data is the new oil (τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο) και αυτό ισχύει», σημείωσε.

Όπως είπε η πληροφορική υποδομή είναι πάνω στα πλοία, αλλά και σε κεντρικές υποδομές, που επικοινωνούν με τα πλοία. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι η πολύ καλή συνδεσιμότητα.