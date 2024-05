8ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της «Ν»: Πώς οι παγκόσμιες συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν τον ναυτιλιακό χάρτη

Οι επιπτώσεις των παγκόσμιων και περιφερειακών συγκρούσεων, καθώς και της κλιματικής αλλαγής στον ναυτιλιακό χάρτη και στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο βρέθηκαν στο επίκεντρο του πάνελ «Γεωπολιτική, διεθνής ανταγωνισμός & ναυτιλία», που φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο του 8ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής».

Απαντώντας σε ερώτηση του συντονιστή του πάνελ Χρήστου Σιγάλα, Associate Professor, Department of Maritime Transport & Logistics, School of Business and Economics Deree- The American College of Greece, η Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρος HEMEXPO, αντιπρόεδρος Sea Europe και Πρόεδρος Erma First Group σημείωσε πως «οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν αρκετά σοβαρά προβλήματα. Τόσο ο Covid όσο και οι ανωμαλίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, όσο και οι συρράξεις στη γειτονιάς μας έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις» ανέφερε, σημειώνοντας πως «το 80% του εμπορίου στην Ευρώπη γίνεται με πλοία» και πως «δια θαλάσσης έρχεται το μεγαλύτερο μέρος της ενεργειας, των τροφίμων και των πρώτων υλών».

«Στην Ευρώπη και χτίζουμε και εξοπλίζουμε και συντηρούμε πλοία (…) Είναι σημαντική και κρίσιμη η βιομηχανία και για την άμυνα και για την ασφάλεια. Τα πλοία που χτίζουμε προασπίζοντα τα ευρωπαϊκά μας σύνορα» πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας: «Μέγα της θαλάσσης κράτος: όσο έχουμε πλοία έχουμε γη και πατρίδα». Ωστόσο, όπως παρατήρησε, δυστυχως η Ευρώπη δεν έχει ενστερνιστεί τη σημασία του κλάδου. «Η Ευρώπη άρχισε να χάνει την παντοδυναμία της» παρατήρησε, μιλώντας για «χρόνια αθέμιτου ανταγωνισμού» και «στρεβλώσεις». «Τα πλοία δεν χτίζονται στην Ευρώπη, χτίζονται αλλού και μαζί τους πηγαίνει και η εφοδιαστική αλυσίδα» συνέχισε, ενώ παρατήρησε πως «υπάρχει επίσης πολύ ευνοική χρηματοδότηση για να χτιστούν πλοία εκτός Ευρώπης».

Η κ. Πολυχρονοπούλου προειδοποίησε πως «αν χάσουμε την ναυπήγηση χάνουμε ένα κομμάτι που έχει να κάνει και με την ασφάλεια, με την άμυνα και με την πρόσβαση στο εμπόριο». «Η επιδείνωση της κατάστασης θα ειναι καταστροφική για την Ευρώπη» τόνισε.

Παρεμβαίνοντας σε άλλο σημείο της συζήτησης σχολίασε πως «αυτη τη στιγμή στην Ευρώπη η φορολόγηση δεν κατευθύνεται στον τεχνολογικό εξοπλισμό, πάει στους δρόμους στα επιδόματα, στα youth pass. Εμείς ζητάμε μια σοβαρη χρηματοδότηση για τους fisrt movers, ζητάμε από την Ε.Ε. κίνητρα». Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη «να υπάρξει ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε». Στο σκέλος της απασχόλησης, τόνισε πως «χρειαζόμαστε skilled προσωπικό που δυσκολευόμαστε να βρουμε».

Από την πλευρά του ο Σταύρος Χατζηγρηγόρης, Advanced Engineering Services και Τεχνικός Διευθυντής Zodiac Maritime παρατήρησε πως «είναι ξεκάθαροότι το εμπόριο της ενέργειας ειναι πολιτικό» και «εξαρτάται από το τι γινεται στον πλανήτη».

Εστιάζοντας στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ο Κωνσταντίνος Καραμάνος, Πλοίαρχος ε.α. Πολεμικού Ναυτικού, HSQE Superintendent SeaMar Management σημείωσε πως καταγράφεται «αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας σε όλον τον πλανήτη». «Πρέπει να δουμε οτι το 90% της πρόσθετης θερμικής ενέργειας που υπάρχει στον πλανήτη το απορροφά η επιφάνεια» ανέφερε, προσθέτοντας πως το αποτέλεσμα είναι όλα τα ακραία φαινόμενα που συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές που βρέχονται κατά βάση από θάλασσα. Το ότι αλλάζει το κλίμα σε μία ολόκληρη περιοχή, έχει συνέπεια στα πλοία γιατί έχουμε πιο συχνά τέτοιες επιπτώσεις εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας» επεσήμανε.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πάνος Ζαχαριάδης, Τεχνικός Διευθυντής Atlantic Bulk Carriers, δήλωσε πως συμμερίζεται την άποψη ότι η Ε.Ε. στοχοποιεί την ελληνική ναυτιλία. «Πήγαινα στον IMO, δεν πηγαινω πια, η Ε.Ε. φίμωσε την Ελλάδα» ανέφερε, προσθέτοντας πως το να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τα καλά και τα κακά της. «Δεν πρέπει να στρουθοκαμηλίζουμε. Όλα αυτά που εστιάζονται; Πρέπει να υπάρχει διάχυση πληροφόρησης και των καλών και των κακών νέων για να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα» πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στο παράδειγμα της Κύπρου, η οποία – όπως παρατήρησε ο έχει στον IMO τα ίδια πρόσωπα επί χρόνια, ενώ η Ελλάδα έχει ικανότατους αξιωματικούς που αλλαζουν καθε 2-3 χρόνια».

Σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα παρατήρησε πως «όλα αυτά τα χρήματα θα έρεπε να κατευθυνθούν στην έρευνα για νέες τεχνολογίες. Αυτό θα μας σώσει, όχι τα πρασινα καύσιμα» σχολίασε, συμπληρώνοντας πως «αν οι μεταφορές στη στεριά μειώνονταν κατά 10% στο διοξείδιο του άνθρακα, τότε θα ικανοποιούσαμε δύο φορές τους στόχους της ναυτιλίας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του συντονιστή ο Πάνος Κουρκουντής, Πρόεδρος MARTECMA και Τεχνικός Διευθυντής Sea Traders S.A. ανέφερε πως τα νεα μέτρα έχουν περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό χααρακτηρα. «Πέρα από τα περιβαλλοντικά μέτρα οι θαλάσσιες μεταφορές γίνονται πολύ ακριβές». Σε άλλη παρέμβασή του σημείωσε πως «η αγορά της ναυσιπλοΐας ειναι πολύ ευθραστη. «Κλείνει λίγο το Σουέζ, πηγαίνουν 200% πάνω τα ναύλα, αυτός ειναι ο τεράστιος κίνδυνος» ανέφερε ενδεικτικά.