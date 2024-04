9o Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Δυναμική παρουσία και καίριες παρεμβάσεις της Ναυτιλίας των Ελλήνων

Δυναμικό «παρών» έδωσε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με την παρουσία της να είναι καταλυτική στις εργασίες του.

Η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, στο πλαίσιο της ομιλίας της στην έναρξη των εργασιών του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, έδωσε το «στίγμα» της ελληνικής ναυτιλίας, ως παγκόσμια ηγέτιδα, καθώς και την πορεία που χαράσσει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ απηύθυνε ισχυρό μήνυμα στους ηγέτες κρατών να θωρακίσουν τη σταθερά που ενώνει τον πλανήτη, τη ναυτιλία.

Συμμετοχή σε ζωτικής σημασίας συζητήσεις

Επίσης, εκπρόσωποι της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών συμμετείχαν σε ζωτικής σημασίας συζητήσεις θέτοντας στο επίκεντρο θέματα που αφορούσαν τα πεδία της ναυτιλίας, της οικονομίας, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος, αποδεικνύοντας την πολυεπίπεδη δράση της ΕΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα ο Αντώνης Λαιμός, Αντιπρόεδρος της ΕΕΕ, συμμετείχε σε συζήτηση στην ενότητα του Φόρουμ «WORLD & EU ECONOMY», ο Δημήτρης Φαφαλιός, Γενικός Γραμματέας της ΕΕΕ, στην ενότητα «SHIPPING» και στην ενότητα «PLANET», ο Γιάννης Ξυλάς, Ταμίας της ΕΕΕ, στην ενότητα «SHIPPING», ο Γιάννης Λύρας, Μέλος του ΔΣ της ΕΕΕ, στην ενότητα «WORLD & EU ECONOMY», η Σεμίραμις Παληού, Μέλος του ΔΣ της ΕΕΕ, στην ενότητα του Φόρουμ «PLANET», η Κατερίνα Πέππα, Διευθύντρια της ΕΕΕ, στην ενότητα «EDUCATION» και η Κυριακή Μητρούση, επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕΕ, στην ενότητα «SHIPPING».

Οι εκπρόσωποι της ΕΕΕ ανέδειξαν τις σύγχρονες προκλήσεις της ελληνικής ναυτιλίας και την άμεση, διαχρονική και στρατηγικής σημασίας σύνδεση με την Ελλάδα, την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα.

Μ. Τραυλού: «Να προχωρήσουμε με ενσυναίσθηση»

H κα Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, εκπροσωπώντας θεσμικά τον ηγετικό κλάδο της εθνικής οικονομίας, την ελληνική ναυτιλία, δήλωσε στο Opening Session:

«Βιώνουμε μία πρόκληση πρωτόγνωρα καθολική. Πανανθρώπινη. Σε αυτήν την οικουμενική πρόκληση, η ιστορία μπορεί να λειτουργήσει ως ο σοφός μέντορας. Και η ιστορία συνδέεται άρρηκτα με τα ταξίδια του ανθρώπου στις θάλασσες του κόσμου. Δια μέσου της θάλασσας, ανακαλύφθηκε ο πλανήτης μας. Τα πλοία συνέβαλαν στη χάραξη της ρότας της ιστορίας του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ναυτιλία είναι συνδιαμορφωτής της Ιστορίας μας. Η ποντοπόρος ναυτιλία των Ελλήνων, είναι διαχρονικά η αιχμή του δόρατος της παγκόσμιας ναυτιλίας. Πάντα σε εγρήγορση, σε αέναη κίνηση και ανοιχτούς ορίζοντες. Πάντα πρωτοπόρος! Το όραμά μας ήταν και είναι, η ηγεσία μας να μην είναι απλά ποσοτική, αλλά και ποιοτική. Ωφέλιμη για την κοινωνία. Έτσι, δημιουργήσαμε και εξελίσσουμε το παγκόσμιο επιχειρηματικό success story με ελληνική ταυτότητα και ψυχή. Τη Ναυτιλία των Ελλήνων. Σήμερα, η ελληνική ναυτιλία, κατέχοντας πάνω από το 60% της ευρωπαϊκής, είναι η ραχοκοκαλιά της. Οι Έλληνες, συμβάλαμε και συμβάλλουμε ουσιαστικά, ώστε η ευρωπαϊκή ναυτιλία που αποτελεί το 40% της παγκόσμιας, να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του διεθνούς οικοσυστήματος. Είναι ύψιστης προτεραιότητας, σε αυτή τη μετάβαση, οι σταθερές που λειτουργούν για το καλό της ανθρωπότητας να θωρακιστούν. Ιδιαίτερα για την Ευρώπη, οι θεσμοί είναι ουσιαστικό να προνοήσουν, ώστε να προστατευτεί η ισχύς και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Η μεγάλη μετάβαση μάς καλεί σε κοινό σχέδιο πλεύσης. Μας καλεί σε μετάβαση νοοτροπίας. Μας καλεί στο «μαζί». Από το ιστορικό τοπόσημο της ανθρώπινης νόησης, τους Δελφούς, απευθύνω μία δημόσια πρόσκληση προς όλους τους ηγέτες κρατών, κυβερνήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων, εταιριών: Να προχωρήσουμε με ενσυναίσθηση. Να συμπράξουμε με σεβασμό στην ιστορία που καλούμαστε να συν-δημιουργήσουμε για τις επόμενες γενιές. Η ναυτιλία θα είναι πάντα εδώ, συνοδοιπόρος για το κοινό καλό.»

«Αναγκαία η συμμετοχή όλων των βιομηχανικών κλάδων στην πράσινη μετάβαση»

O κ. Α. Λαιμός, Αντιπρόεδρος της ΕΕΕ, κατά τη διάρκεια συζήτησης με θέμα «HELLENIC SHIPPING: INTERNATIONAL LEADERSHIP MADE IN GREECE», μεταξύ άλλων, ανέφερε:

« Η ναυτιλία των Ελλήνων είναι διεθνής και με μεγάλη προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες προοπτικές και προκλήσεις. Η πράσινη μετάβαση αποτελεί ευκαιρία για την ελληνική ναυτιλία, η οποία πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα παγκοσμίως. Είναι όμως αναγκαία η συμμετοχή όλων των βιομηχανικών κλάδων στην πράσινη μετάβαση, ώστε να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».

Ο κ. Δ. Ι. Φαφαλιός, Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τίτλο «PERSPECTIVES ON NEW ENERGY REGULATIONS IN SHIPPING» που συμμετείχε, τόνισε:

«Ενώ στην καθημερινότητα των ναυτιλιακών εταιριών οι καινούργιοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί θα φέρουν μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος, η ναυτιλία και, ιδιαίτερα η ελληνόκτητη ναυτιλία, είναι πιο έτοιμη από ποτέ να αντιμετωπίσει τα εναλλακτικά καύσιμα και τις καινοτόμες ή καινούργιες τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών GHG».

Ο κ. Ι. Ξυλάς, Ταμίας της ΕΕΕ, υπογράμμισε μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συζήτησης «MARITIME EDUCATION: EMPOWERING THE FUTURE OF SUSTAINABLE SHIPPING»:

« Ο ελληνικός εφοπλισμός έμπρακτα και με συνέπεια επιδιώκει και ενθαρρύνει την προσέλκυση της νέας γενιάς στη ναυτιλία και την άρτια κατάρτιση της στα σύγχρονα δεδομένα, με πίστη στη δύναμη και τη δυναμική του ανθρώπινου κεφαλαίου».

Ο κ. Ι. Κ. Λύρας, μέλος του ΔΣ της ΕΕΕ συμμετέχοντας στη συζήτηση με τίτλο «THE LONG-TERM CONTRIBUTION AND THE STRATEGIC SIGNIFICANCE OF GREEK SHIPPING IN THE GREEK AND EUROPEAN ECONOMY» αναφέρθηκε στα εξής:

«Η ελληνική ναυτιλία, η οποία δραστηριοποιείται στη μεταφορά αγαθών απαραίτητων για τη διαβίωση και την ευημερία όλων των λαών, εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τον άνθρωπο».

Η κ. Σ. Παληού, μέλος του ΔΣ της ΕΕΕ σημείωσε στη συζήτηση με τίτλο « NAVIGATING THE CURRENTS: STRATEGIES FOR A SUSTAINABLE PLANET» μεταξύ άλλων:

«Η βιώσιμη ανάπτυξη και η επιχειρηματική δραστηριότητα χρειάζεται να είναι αλληλένδετες».

Επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης με τίτλο « NAVIGATING THE CURRENTS: STRATEGIES FOR A SUSTAINABLE PLANET», ο κ. Δ. Ι. Φαφαλιός, Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ανέφερε:

« Η ενεργειακή μετάβαση ενέχει πολλές προκλήσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Δεν υπάρχει λύση-πανάκεια, καθολική για όλους τους τύπους πλοίων. Ωστόσο η ναυτιλία δεν υστερεί πια, αλλά ηγείται στο πεδίο της ενεργειακής μετάβασης».

Η κ. Κ. Πέππα, Διευθύντρια της ΕΕΕ αναφέρθηκε στη συζήτηση με τίτλο « NAVIGATING TOMORROW: HUMAN CENTERED SHIPPING AND CAREER HORIZONS» στα εξής:

«Το ανθρώπινο δυναμικό είναι κινητήριος δύναμη της ανθρωποκεντρικής ελληνικής ναυτιλίας. Αποτελεί εχέγγυο αντοχής και εξέλιξης του κλάδου στις σύγχρονες προκλήσεις».

Τέλος, η κ. Κ. Μητρούση, επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕΕ στη συζήτηση με τίτλο « SHIPPING IN A CHANGING WORLD. SETTING SAIL FOR A MORE RESILIENT AND SUSTAINABLE FUTURE » επισήμανε, μεταξύ άλλων:

« Η ναυτιλία δεν είναι μόνο ένα μέσο μεταφοράς. Η ελληνική ναυτιλία, με την ηγετική της θέση, έχει στρατηγικό ρόλο για την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια των πολιτών όλου του κόσμου και ιδιαίτερα για την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών»