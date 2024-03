Bloomberg: Συμφωνία Κίνας και Ρωσίας με Χούθι για την Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης φέρονται να διαβεβαίωσαν την Κίνα και τη Ρωσία ότι τα πλοία τους μπορούν να διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν χωρίς να δέχονται επιθέσεις, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Κίνα και η Ρωσία κατέληξαν σε συνεννόηση έπειτα από συνομιλίες μεταξύ διπλωματών τους στο Ομάν και του Μοχάμεντ Άμπντελ Σαλάμ, μιας από τις κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες των Χούθι.

The Yemen-based Houthis have told China and Russia their ships can sail through the Red Sea and Gulf of Aden without being attacked, sources say https://t.co/U3tJKVn3Xn

— Bloomberg Politics (@bpolitics) March 21, 2024